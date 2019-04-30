Финансы
Инвесторов ожидает крайне насыщенная неделяFinam.Ru 29 апреля в 11:20
С технической точки зрения на дневном графике индекс S&P 500 торгуется около верхней границы восходящего клина, которая проходит в районе 2940 пунктов.
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Фондовые индикаторы США падают вслед за котировками акций технологических компаний
Финмаркетвчера в 10:50
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Космос
Кадры столкновения Луны с метеоритом появились в сети
Обновлено в 11:03
Футбол
Вратарь «Порту» Икер Касильяс перенес сердечный приступ
Икер Касильяс в среду утром был доставлен в больницу с сердечным приступом и прооперирован, сообщает официальный сайт португальского телеканала TVI.
Обновлено в 11:13
Политика
Путин подписал закон о повышении пенсии ветеранам ВОВ
Обновлено в 05:59
Музыка
Участие Алсу в «Евровидении-2019» подтвердил ее директор
Директор певицы Алсу Сергей Фадеев подтвердил ее участие в "Евровидении-2019". Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Обновлено в 06:02
Происшествия
Полицейские избили российскую журналистку в Париже
Как стало известно, от рукоприкладства полиции пострадала корреспондентка РИА Новости Виктория Иванова, которая снимала на мобильный телефон беспорядки в Париже во время первомайской демонстрации трудящихся.
Обновлено в 10:48
Общество
Тайский король объявил о женитьбе
Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн (Рама X) объявил, что женился на бывшей стюардессе Сутиде Вачиралонгкорн, сообщает Reuters.
Обновлено в 10:16
Политика
Помпео вновь заявил о возможности военной операции в Венесуэле
Госсекретарь США Майк Помпео вновь заявил, что проведение военной операции в Венесуэле не исключено.
Обновлено в 10:12
Гаджеты
Фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 4 показан на первых реальных фото
Сертификацию NCC прошел фитнес-браслет Mi Band 4 Xiaomi. Помимо спецификаций, на сайте NCC имеются и изображения грядущей новинки.
Обновлено вчера в 10:56
Авто
Криштиану Роналду купил самый дорогой автомобиль в мире
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду пополнил свой автопарк самым дорогоим автомобилем в мире - Bugatti La Voiture Noire.
Обновлено в 00:44
Футбол
«Динамо» определилось с планами на летнее трансферное окно
В рамках будущего летнего трансферного окна в «Динамо» могут произойти глобальные перестановки в составе.
Обновлено в 08:45
Политика
Путин назвал серьезным ущерб России от загрязнения «Дружбы»
Президент РФ Владимир Путин заявил об ущербе от ситуации с нефтепроводом «Дружба».
Обновлено вчера в 10:13
Политика
КС Чехии разрешил отелю требовать от гостей признания Крыма украинским
Конституционный суд Чехии признал законным право владельца отеля требовать от постояльцев признания Крыма украинским.
Обновлено вчера в 21:12
Общество
Голоса за дочь Алсу собирали на военном заводе
Слухи об участии работников военного завода в скандале ранее появилась в издании Курск.com.
Обновлено вчера в 17:35
Здоровье
Минздрав предложил запретить отрицание ВИЧ
Медики предлагают запретить «распространение информации, содержащей призывы к отказу от медицинского освидетельствования, диагностики, профилактики и (или) лечения ВИЧ-инфекции».
Обновлено вчера в 13:17
Происшествия
Одной из участниц акции в Петербурге при задержании сломали руку
Одной из участниц акции в Петербурге при задержании сломали руку Кандидат в депутаты муниципального образования Сампсониевское Наталья Баринова при задержании получила перелом руки.
Обновлено в 08:07
Происшествия
Лондонский суд приговорил Ассанжа к 50 неделям заключения
Лондонский суд приговорил основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа к 50 неделям заключения по делу о нарушении условий освобождения под залог.
Обновлено в 06:46
Транспорт
В России появились новые дорожные знаки
С 1 мая в России вступил в силу новый национальный ГОСТ, предусматривающий появление новых дорожных знаков и знаков уменьшенного размера.
Обновлено в 00:44
Хоккей
Сборная России проиграла Швеции на Еврохоккейтуре
В Стокгольме завершился вынесенный матч заключительного этапа Евротура по хоккею, в котором сборная России уступила команде Швеции.
Обновлено в 11:36
Авто
Самый быстрый Porsche GT2 RS поставил рекорд на треке Road America
Супекар Porsche 911 GT2 RS преодолел 6,5-километровую трассу Road America в Висконсине с 14-ю поворотами за 2 минуты и 15,17 секунды.
Обновлено в 02:05
Армия и оружие
ВСУ нанесли мощный минометный удар по западной окраине Донецка
Украинские вооруженные формирования сегодня утром, 1 мая, обстреляли из минометов западную окраину Донецка.
Обновлено в 03:09
Общество
В Новосибирске прошла первомайская «Монстрация»
Около 1,2 тыс. человек приняли участие в согласованной с властями Новосибирска первомайской "Монстрации-2019" - молодежном шествии с элементами абсурдистского карнавала.
Обновлено в 04:17
ЖКХ
В Ровно из-за долгов перекрыли горячую воду
В Ровно из-за долгов населения компания «Ровнотеплоэнерго» с 1 мая прекратила централизованное горячее водоснабжение.
Обновлено в 10:21
Хоккей
Локтионов стал игроком «Металлурга»
Магнитогорский «Металлург» заключил контракт на один сезон с нападающий Андреем Локтионовым.
Обновлено в 08:25
Происшествия
При стрельбе в университете в Северной Каролине погибли два человека
Два человека погибли, четверо пострадали в результате стрельбы в кампусе университета в американской Северной Каролине, сообщает телеканал WBTV.
Обновлено вчера в 19:15
Шоу-бизнес
Глюкоза похвасталась стройной фигурой в купальнике
Знаменитость позирует возле пальм в раздельном белом купальнике, демонстрируя свою стройную фигуру.
Обновлено в 11:39