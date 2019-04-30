Финансы

Инвесторов ожидает крайне насыщенная неделяFinam.Ru 29 апреля в 11:20

С технической точки зрения на дневном графике индекс S&P 500 торгуется около верхней границы восходящего клина, которая проходит в районе 2940 пунктов.
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S&P 500 обновил рекорд на фоне неоднозначных отчетов компаний

ПРАЙМвчера в 16:33

S&P 500 и Nasdaq на новых максимумах

Finam.Ruвчера в 02:10

Nasdaq и Dow откроются вразнобой. Отчетности не дали четких ориентиров

РБКвчера в 09:35

Фондовые индикаторы США падают вслед за котировками акций технологических компаний

Финмаркетвчера в 10:50

Фондовые торги в США завершились в «зеленой зоне» и с новыми рекордами

Росбалтвчера в 02:12

Уолл-стрит: Dow Jones вышел в плюс, Nasdaq — в серьёзном минусе

REGNUMвчера в 16:12

Данные от Baker Hughes поддержат цены на нефть. 29.04.19

Глас Народа29 апреля в 01:17
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Космос

Кадры столкновения Луны с метеоритом появились в сети

Обновлено в 11:03
Футбол

Вратарь «Порту» Икер Касильяс перенес сердечный приступ

Икер Касильяс в среду утром был доставлен в больницу с сердечным приступом и прооперирован, сообщает официальный сайт португальского телеканала TVI.
Обновлено в 11:13
Политика

Путин подписал закон о повышении пенсии ветеранам ВОВ

Обновлено в 05:59
Музыка

Участие Алсу в «Евровидении-2019» подтвердил ее директор

Директор певицы Алсу Сергей Фадеев подтвердил ее участие в "Евровидении-2019". Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Обновлено в 06:02
Происшествия

В Краснодаре уволят заведующую детсадом, поставившую на колени ребенка

Обновлено в 10:51
Происшествия

Полицейские избили российскую журналистку в Париже

Как стало известно, от рукоприкладства полиции пострадала корреспондентка РИА Новости Виктория Иванова, которая снимала на мобильный телефон беспорядки в Париже во время первомайской демонстрации трудящихся.
Обновлено в 10:48
Происшествия

Обкуренный Резник устроил дебош на первомайском шествии в Петербурге

Обновлено в 08:58
Общество

Тайский король объявил о женитьбе

Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн (Рама X) объявил, что женился на бывшей стюардессе Сутиде Вачиралонгкорн, сообщает Reuters.
Обновлено в 10:16
Политика

Помпео вновь заявил о возможности военной операции в Венесуэле

Госсекретарь США Майк Помпео вновь заявил, что проведение военной операции в Венесуэле не исключено.
Обновлено в 10:12
Гаджеты

Фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 4 показан на первых реальных фото

Сертификацию NCC прошел фитнес-браслет Mi Band 4 Xiaomi. Помимо спецификаций, на сайте NCC имеются и изображения грядущей новинки.
Обновлено вчера в 10:56
Авто

Криштиану Роналду купил самый дорогой автомобиль в мире

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду пополнил свой автопарк самым дорогоим автомобилем в мире - Bugatti La Voiture Noire.
Обновлено в 00:44
Спорт

ИААФ: «У спортсменок с высоким уровнем тестостерона есть одна неделя»

Обновлено в 08:34
Армия и оружие

США испытали межконтинентальную баллистическую ракету Minuteman III

Обновлено в 10:45
Футбол

«Динамо» определилось с планами на летнее трансферное окно

В рамках будущего летнего трансферного окна в «Динамо» могут произойти глобальные перестановки в составе.
Обновлено в 08:45
Политика

Путин назвал серьезным ущерб России от загрязнения «Дружбы»

Президент РФ Владимир Путин заявил об ущербе от ситуации с нефтепроводом «Дружба».
Обновлено вчера в 10:13
Политика

КС Чехии разрешил отелю требовать от гостей признания Крыма украинским

Конституционный суд Чехии признал законным право владельца отеля требовать от постояльцев признания Крыма украинским.
Обновлено вчера в 21:12
Общество

Голоса за дочь Алсу собирали на военном заводе

Слухи об участии работников военного завода в скандале ранее появилась в издании Курск.com.
Обновлено вчера в 17:35
Здоровье

Минздрав предложил запретить отрицание ВИЧ

Медики предлагают запретить «распространение информации, содержащей призывы к отказу от медицинского освидетельствования, диагностики, профилактики и (или) лечения ВИЧ-инфекции».
Обновлено вчера в 13:17
Происшествия

Одной из участниц акции в Петербурге при задержании сломали руку

Одной из участниц акции в Петербурге при задержании сломали руку Кандидат в депутаты муниципального образования Сампсониевское Наталья Баринова при задержании получила перелом руки.
Обновлено в 08:07
Происшествия

Лондонский суд приговорил Ассанжа к 50 неделям заключения

Лондонский суд приговорил основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа к 50 неделям заключения по делу о нарушении условий освобождения под залог.
Обновлено в 06:46
Транспорт

В России появились новые дорожные знаки

С 1 мая в России вступил в силу новый национальный ГОСТ, предусматривающий появление новых дорожных знаков и знаков уменьшенного размера.
Обновлено в 00:44
Хоккей

Сборная России проиграла Швеции на Еврохоккейтуре

В Стокгольме завершился вынесенный матч заключительного этапа Евротура по хоккею, в котором сборная России уступила команде Швеции.
Обновлено в 11:36
Авто

Самый быстрый Porsche GT2 RS поставил рекорд на треке Road America

Супекар Porsche 911 GT2 RS преодолел 6,5-километровую трассу Road America в Висконсине с 14-ю поворотами за 2 минуты и 15,17 секунды.
Обновлено в 02:05
Армия и оружие

ВСУ нанесли мощный минометный удар по западной окраине Донецка

Украинские вооруженные формирования сегодня утром, 1 мая, обстреляли из минометов западную окраину Донецка.
Обновлено в 03:09
Общество

В Новосибирске прошла первомайская «Монстрация»

Около 1,2 тыс. человек приняли участие в согласованной с властями Новосибирска первомайской "Монстрации-2019" - молодежном шествии с элементами абсурдистского карнавала.
Обновлено в 04:17
ЖКХ

В Ровно из-за долгов перекрыли горячую воду

В Ровно из-за долгов населения компания «Ровнотеплоэнерго» с 1 мая прекратила централизованное горячее водоснабжение.
Обновлено в 10:21
Хоккей

Локтионов стал игроком «Металлурга»

Магнитогорский «Металлург» заключил контракт на один сезон с нападающий Андреем Локтионовым.
Обновлено в 08:25
Происшествия

При стрельбе в университете в Северной Каролине погибли два человека

Два человека погибли, четверо пострадали в результате стрельбы в кампусе университета в американской Северной Каролине, сообщает телеканал WBTV.
Обновлено вчера в 19:15
Шоу-бизнес

Глюкоза похвасталась стройной фигурой в купальнике

Знаменитость позирует возле пальм в раздельном белом купальнике, демонстрируя свою стройную фигуру.
Обновлено в 11:39
Шоу-бизнес

Церковь отказала Петросяну в аннуляции венчания со Степаненко

Обновлено в 08:37
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