Экономика
Apple и Alphabet тянут Уолл-стрит внизREGNUM 12:32
К падению индексов привело крупное снижение курса акций Alphabet, владельца Google, а также Apple и связанных с ними компаний.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 20:52, Ашберн
Общество
Ярмольник обрадовался победе в судебном споре с ФСО
Обновлено в 08:12
Здоровье
Россиянам рекомендовали есть не более 400 граммов шашлыка в день
Шашлыка не рекомендуется есть более 400 граммов в день.
Обновлено в 20:33
Футбол
Главный тренер «Ливерпуля» рассказал, кого считает лучшим футболистом
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп перед матчем с "Барселоной" в рамках полуфинала Лиги чемпионов признался, что считает Лионеля Месси лучшим футболистом.
Обновлено в 19:15
Политика
Кабельо: организаторы переворота в Венесуэле обманули последователей
Заговорщики полностью разбиты, организаторы госпереворота в Венесуэле обманули своих последователей, считает председатель Национального учредительного собрания страны Диосдадо Кабельо.
Обновлено в 19:44
Политика
Видео с картой Украины без Крыма показали в аэропорту Киева
Украинская полиция завела уголовное дело после того, как в аэропорту Борисполь транслировали видеоролик, в котором Украина изображена без Крыма, сообщила пресс-служба областного управления нацполиции Украины.
Обновлено в 07:48
Экология
В трех районах Сахалинской области ввели особый противопожарный режим
Обращаю внимание руководителей муниципальных образований, что особый противопожарный режим, как одна из наиболее эффективных мер по предотвращению пожаров, должен вводиться своевременно.
Обновлено в 18:16
Кино
Газпромбанк рассчитал рейтинги выживаемости героев «Игры престолов»
Рейтинги основаны на общей обстановке перед началом финального сезона сериала, а также индивидуальных качествах героев, говорится в исследовании Центра рейтингового консультирования Газпромбанка.
Обновлено в 20:00
Хоккей
Илья Ковальчук назначен капитаном сборной России по хоккею
Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Лос-Анджелес" Илья Ковальчук назначен капитаном сборной России.
Обновлено в 10:00
Хоккей
«Ак Барс» объявил об уходе восьми хоккеистов
Пресс-служба «Ак Барса» объявила об уходе из команды восьми хоккеистов.
Обновлено в 13:41
Наука
Армия Индии сообщила об обнаружении следов снежного человека
Со следами мифического йети столкнулись бойцы альпинистской экспедиционной группа индийской армии 9 апреля.
Обновлено в 10:30
Авто
Роналду купил самый дорогой автомобиль в мире
Португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду приобрел новейший автомобиль Bugatti La Voiture Noire стоимостью €11 млн, пишет La Stampa.
Обновлено в 16:30
Политика
Помпео заявил о попытке Мадуро сбежать из Венесуэлы
Обновлено в 18:12
Общество
ЕСПЧ вынес первое решение по акции «Он вам не Димон»
Обновлено в 04:47
Транспорт
ГИБДД создаст электронную базу злостных нарушителей
Госавтоинспекция намерена создать цифровую базу, куда будет заносить злостных нарушителей ПДД.
Обновлено вчера в 00:40
Гаджеты
Dell может выпустить ноутбук с двумя дисплеями
Если верить утёкшей в Интернет информации, Dell проектирует ноутбук XPS с 17-дюймовым дисплеем.
Обновлено в 02:46
Здоровье
Диетологи предупредили об опасности ЗОЖ-советов Instagram-блогеров
Ученые Университета в Глазго изучили записи британских популярных блогеров о похудении и здоровом образе жизни и выяснили, что из 9 авторов только одному можно доверять.
Обновлено в 20:12
Общество
Соведущего «Вечернего Урганта» лишили водительских прав
"Подвергнуть Хрусталева административному наказанию в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишению прав на управление транспортным средством сроком на один год и шесть месяцев", — огласила решение судья Анна Болотникова.
Обновлено в 09:54
Общество
Доходы директора ФСБ за год выросли на 400 тысяч рублей
Декларированный годовой доход директора Федеральной службы безопасности РФ Александра Бортникова за 2018 год составили 11,3 миллиона рублей, данные об этом опубликованы на сайте ФСБ.
Обновлено в 10:57
Политика
Песков объяснил отсутствие на параде Победы иностранных лидеров
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во вторник, 30 апреля, заявил, что отсутствие иностранных лидеров на грядущем параде Победы в Москве — не уникальная ситуация.
Обновлено в 05:27
Авто
Lada Raven станет «российским ответом Tesla»
Стоит упомянуть о том, что Lada Raven стала прототипом австрийского электрокара Milan Red от компании Milan Automotive, а также украинского автомобиля Himera Q с электрической силовой установкой и графеновой батареей.
Обновлено в 14:06
Общество
Что обещают звезды. Гороскоп по знакам зодиака на май
ЛЕВ Для семейных Львов месяц может оказаться весьма напряженным.
Обновлено 28 апреля в 03:36
Происшествия
На судне «Василий Головин» погибли два моряка
На судне «Василий Головнин» компании Fesco, которое возвращалось из Антарктиды, погибли два моряка.
Обновлено в 03:42
Общество
Проверяющие итоги шоу «Голос. Дети» пройдут детектор лжи
Обновлено в 00:06
Общество
Военный завод назвали причастным к победе дочери Алсу в «Голосе»
По информации издания, в голосовании участвовали около 500 человек с завода. Их собрали и попросили отправить СМС за Абрамову.
Обновлено в 12:44
Происшествия
Два человека погибли при стрельбе в университете Северной Каролины
По меньшей мере два человека погибли в результате стрельбы, которая произошла на территории университета в американском штате Северная Каролина.
Обновлено в 19:18
Общество
Названа причина закрытия театра «У Никитских ворот»
В театре "У Никитских ворот" объяснили, почему учреждение было опечатано судебными приставами.
Обновлено в 15:25