Финансы

Apple и Alphabet тянут Уолл-стрит внизREGNUM вчера в 12:32

К падению индексов привело крупное снижение курса акций Alphabet, владельца Google, а также Apple и связанных с ними компаний.
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S&P 500 обновил рекорд на фоне неоднозначных отчетов компаний

ПРАЙМвчера в 16:33

Уолл-стрит: Dow Jones вышел в плюс, Nasdaq — в серьёзном минусе

REGNUMвчера в 16:12

Данные от Baker Hughes поддержат цены на нефть. 29.04.19

Глас Народа29 апреля в 01:17

Фондовые индексы США обновили исторические максимумы

РБКвчера в 02:11

Фондовые торги в США завершились в «зеленой зоне» и с новыми рекордами

Росбалтвчера в 02:12

S&P 500 и Nasdaq на новых максимумах

Finam.Ruвчера в 02:10

Данные сезона отчетности в США превосходят прогнозы аналитиков - Julius Baer

Финмаркетвчера в 07:27
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Авто

Роналду купил самый дорогой автомобиль в мире

Обновлено вчера в 16:30
Происшествия

Упавший в 1944 году самолет Ил-2 обнаружили в Приморье

В Приморье поисковики обнаружили останки экипажа штурмовика Ил-2, разбившегося в 1944 году в районе села Хороль.
Обновлено в 01:20
Музыка

Алсу примет участие в «Евровидении-2019»

Обновлено в 03:51
Гаджеты

Названы 10 самых популярных смартфонов в мире в 2018 году

В последней подвели итоги по продажам новых смартфонов на мировом и китайском рынках, а также рассказали о самых востребованных смартфонах за прошлый год.
Обновлено вчера в 15:43
Политика

КС Чехии разрешил отелю требовать от гостей признания Крыма украинским

Как отмечается, Конституционный суд таким образом отменил решение Верховного суда республики, признавшего незаконными действия владельца отеля Brioni в чешской Остраве Томаша Крчмаржа, который в 2014 году отказал в заселении 49 спортсменам из России, а затем вывесил на дверях табличку с информацией о запрете на проживание в гостинице россиян «в связи с аннексией Крыма».
Обновлено вчера в 23:18
Общество

Алексей Текслер запретил строительство кремниевого завода в Златоусте

Глава Челябинской области Алексей Текслер принял решение по строительству кремниевого завода в Челябинской области.
Обновлено вчера в 08:25
Музыка

Поп-звёзды проведут бесплатные мастер-классы в Зарядье

Бесплатные мастер-классы проведут известный преподаватель по вокалу Владимир Коробка, певец Влад Соколовский, певица и музыкальный продюсер, обладательница премии Grammy Мишель Вейр и другие российские и зарубежные музыкальные деятели, — сообщает РИА Новости.
Обновлено в 04:15
Общество

В Москве на Красной площади началось первомайское шествие профсоюзов

Обновлено в 03:22
Транспорт

В России появились новые дорожные знаки

С 1 мая в России вступил в силу новый национальный ГОСТ, предусматривающий появление новых дорожных знаков и знаков уменьшенного размера.
Обновлено в 00:44
Политика

Мюллер пожаловался на извратившего суть его доклада генпрокурора США

Генпрокурор США Уильям Барр в «неполном» виде изложил доклад по делу о «вмешательстве России» в американские выборы.
Обновлено вчера в 22:20
Политика

Жена Зеленского рассказала о его планах по переговорам с Россией

Обновлено вчера в 10:38
Политика

В МВД рассказали, сколько жителей ЛНР и ДНР хотят получить паспорта РФ

Примерно 86% жителей Донецкой и Луганской народных республик хотят получить российское гражданство.
Обновлено вчера в 07:36
Шоу-бизнес

Фанаты высмеяли «змеиные» штаны Ани Лорак: «Брюки просто катастрофа»

Фанаты высмеяли образ певицы, а именно ее «змеиные» штаны – именно такой пятнистый принт их украшал.
Обновлено вчера в 16:31
Театры

Сухоруков объяснил отмену спектаклей

Виктор Сухоруков прокомментировал решение московского Театра имени Моссовета отменить ряд спектаклей.
Обновлено в 03:57
Общество

В Кемерово закрылась отказавшаяся обслуживать геев пекарня

Пекарня в Кемерово, где отказывались обслуживать геев, временно закрылась, сообщил в своем аккаунте в Instagram владелец предприятия.
Обновлено в 02:15
Энергетика

«Правительство Украины может полностью обнулить цены на газ» — эксперт

Правительство Украины может полностью обнулить цены на природный газ для населения, если найдет возможность компенсировать дефицит бюджета.
Обновлено вчера в 13:18
Политика

Каракас ответил на слова Помпео о попытке Мадуро покинуть Венесуэлу

Обновлено в 03:00
Армия и оружие

США потребовали от России прекратить крупные военные действия в Сирии

Соединенные Штаты предупредили об эскалации насилия на северо-западе Сирии.
Обновлено вчера в 14:32
Шоу-бизнес

Скандальная победа дочери Алсу разделила поклонников «Голоса»

Благодаря композиции звездной уроженки Воронежа девочке удалось сохранить свое место в "Голосе", а после она еще и победила в нем. Результаты буквально взорвали медиа-поле, заставив предполагать, что победа юной Микелле Абрамовой досталась не без помощи известной матери Алсу и ее богатого мужа.
Обновлено в 01:01
Происшествия

Фотохудожник Василиадис задержан по подозрению в изнасиловании модели

В Москве по подозрению в изнасиловании модели задержан известный российский fashion-фотограф, 46-летний Игорь Василиадис.
Обновлено в 03:43
Политика

Небензя призвал Запад не усугублять ситуацию в Сирии санкциями

Россия призывает западные страны не усугублять гуманитарную ситуацию в Сирии своими санкциями, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя в ходе Совбеза ООН по политической ситуации в САР.
Обновлено вчера в 16:15
Культура

Экстренно госпитализирован Павел Чухрай

Обновлено вчера в 19:18
Политика

Путин поздравил нового императора Японии с вступлением на престол

Президент России Владимир Путин поздравил нового императора Японии Нарухито с вступлением на престол, выразив надежду на укрепление сотрудничества стран.
Обновлено в 04:03
Политика

Авиакомпаниям США запретили полеты над Венесуэлой

Управление гражданской авиации США запретило американским авиакомпаниям полеты над Венесуэлой. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 23:52
Авто

Lada Raven станет «российским ответом Tesla»

Российский суперкар LADA Raven, нарисованный молодым дизайнером Дмитрием Лазаревым в 2014 году для конкурса «АвтоВАЗа», может стать реальным.
Обновлено вчера в 03:52
Происшествия

Стрельба в университете Северной Каролины унесла жизни двух человек

В американском университете Северной Каролины произошла стрельба, жертвами которой стали два человека.
Обновлено вчера в 19:02
Хоккей

Бобровский признан второй звездой дня в НХЛ

"Коламбус" 30 апреля на домашнем льду переиграл "Бостон Брюинз" в третьей встрече серии четвертьфинала Кубка Стэнли со счетом 2:1. Бобровский отразил 36 бросков из 37 и был назван первой звездой встречи.
Обновлено в 04:20
Общество

Что изменится в жизни россиян с 1 мая 2019 года

С 1 мая 2019 года в жизни россиян многое изменится.
Обновлено 29 апреля в 02:53
Футбол

«Ливерпуль» рвется к вершине футбола. Как он снова стал великим?

Как великий клуб возвращается на вершину — в материале «Ленты.ру».
Обновлено вчера в 17:01
Политика

Путин требует ужесточить контроль за качеством нефти

Путин предложил Токареву поменять систему контроля качества поступающей в нефтепровод нефти, тот пообещал дополнить нормативную базу и регламенты, которые усилят возможность контроля в системе «Транснефти».
Обновлено вчера в 10:11
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