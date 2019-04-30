Финансы
Apple и Alphabet тянут Уолл-стрит внизREGNUM вчера в 12:32
К падению индексов привело крупное снижение курса акций Alphabet, владельца Google, а также Apple и связанных с ними компаний.
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Авто
Роналду купил самый дорогой автомобиль в мире
Обновлено вчера в 16:30
Происшествия
Упавший в 1944 году самолет Ил-2 обнаружили в Приморье
В Приморье поисковики обнаружили останки экипажа штурмовика Ил-2, разбившегося в 1944 году в районе села Хороль.
Обновлено в 01:20
Музыка
Алсу примет участие в «Евровидении-2019»
Обновлено в 03:51
Гаджеты
Названы 10 самых популярных смартфонов в мире в 2018 году
В последней подвели итоги по продажам новых смартфонов на мировом и китайском рынках, а также рассказали о самых востребованных смартфонах за прошлый год.
Обновлено вчера в 15:43
Политика
КС Чехии разрешил отелю требовать от гостей признания Крыма украинским
Как отмечается, Конституционный суд таким образом отменил решение Верховного суда республики, признавшего незаконными действия владельца отеля Brioni в чешской Остраве Томаша Крчмаржа, который в 2014 году отказал в заселении 49 спортсменам из России, а затем вывесил на дверях табличку с информацией о запрете на проживание в гостинице россиян «в связи с аннексией Крыма».
Обновлено вчера в 23:18
Общество
Алексей Текслер запретил строительство кремниевого завода в Златоусте
Глава Челябинской области Алексей Текслер принял решение по строительству кремниевого завода в Челябинской области.
Обновлено вчера в 08:25
Музыка
Поп-звёзды проведут бесплатные мастер-классы в Зарядье
Бесплатные мастер-классы проведут известный преподаватель по вокалу Владимир Коробка, певец Влад Соколовский, певица и музыкальный продюсер, обладательница премии Grammy Мишель Вейр и другие российские и зарубежные музыкальные деятели, — сообщает РИА Новости.
Обновлено в 04:15
Транспорт
В России появились новые дорожные знаки
С 1 мая в России вступил в силу новый национальный ГОСТ, предусматривающий появление новых дорожных знаков и знаков уменьшенного размера.
Обновлено в 00:44
Политика
Мюллер пожаловался на извратившего суть его доклада генпрокурора США
Генпрокурор США Уильям Барр в «неполном» виде изложил доклад по делу о «вмешательстве России» в американские выборы.
Обновлено вчера в 22:20
Политика
Жена Зеленского рассказала о его планах по переговорам с Россией
Обновлено вчера в 10:38
Политика
В МВД рассказали, сколько жителей ЛНР и ДНР хотят получить паспорта РФ
Примерно 86% жителей Донецкой и Луганской народных республик хотят получить российское гражданство.
Обновлено вчера в 07:36
Шоу-бизнес
Фанаты высмеяли «змеиные» штаны Ани Лорак: «Брюки просто катастрофа»
Фанаты высмеяли образ певицы, а именно ее «змеиные» штаны – именно такой пятнистый принт их украшал.
Обновлено вчера в 16:31
Театры
Сухоруков объяснил отмену спектаклей
Виктор Сухоруков прокомментировал решение московского Театра имени Моссовета отменить ряд спектаклей.
Обновлено в 03:57
Общество
В Кемерово закрылась отказавшаяся обслуживать геев пекарня
Пекарня в Кемерово, где отказывались обслуживать геев, временно закрылась, сообщил в своем аккаунте в Instagram владелец предприятия.
Обновлено в 02:15
Энергетика
«Правительство Украины может полностью обнулить цены на газ» — эксперт
Правительство Украины может полностью обнулить цены на природный газ для населения, если найдет возможность компенсировать дефицит бюджета.
Обновлено вчера в 13:18
Армия и оружие
США потребовали от России прекратить крупные военные действия в Сирии
Соединенные Штаты предупредили об эскалации насилия на северо-западе Сирии.
Обновлено вчера в 14:32
Шоу-бизнес
Скандальная победа дочери Алсу разделила поклонников «Голоса»
Благодаря композиции звездной уроженки Воронежа девочке удалось сохранить свое место в "Голосе", а после она еще и победила в нем. Результаты буквально взорвали медиа-поле, заставив предполагать, что победа юной Микелле Абрамовой досталась не без помощи известной матери Алсу и ее богатого мужа.
Обновлено в 01:01
Происшествия
Фотохудожник Василиадис задержан по подозрению в изнасиловании модели
В Москве по подозрению в изнасиловании модели задержан известный российский fashion-фотограф, 46-летний Игорь Василиадис.
Обновлено в 03:43
Политика
Небензя призвал Запад не усугублять ситуацию в Сирии санкциями
Россия призывает западные страны не усугублять гуманитарную ситуацию в Сирии своими санкциями, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя в ходе Совбеза ООН по политической ситуации в САР.
Обновлено вчера в 16:15
Культура
Экстренно госпитализирован Павел Чухрай
Обновлено вчера в 19:18
Политика
Путин поздравил нового императора Японии с вступлением на престол
Президент России Владимир Путин поздравил нового императора Японии Нарухито с вступлением на престол, выразив надежду на укрепление сотрудничества стран.
Обновлено в 04:03
Политика
Авиакомпаниям США запретили полеты над Венесуэлой
Управление гражданской авиации США запретило американским авиакомпаниям полеты над Венесуэлой. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 23:52
Авто
Lada Raven станет «российским ответом Tesla»
Российский суперкар LADA Raven, нарисованный молодым дизайнером Дмитрием Лазаревым в 2014 году для конкурса «АвтоВАЗа», может стать реальным.
Обновлено вчера в 03:52
Происшествия
Стрельба в университете Северной Каролины унесла жизни двух человек
В американском университете Северной Каролины произошла стрельба, жертвами которой стали два человека.
Обновлено вчера в 19:02
Хоккей
Бобровский признан второй звездой дня в НХЛ
"Коламбус" 30 апреля на домашнем льду переиграл "Бостон Брюинз" в третьей встрече серии четвертьфинала Кубка Стэнли со счетом 2:1. Бобровский отразил 36 бросков из 37 и был назван первой звездой встречи.
Обновлено в 04:20
Общество
Что изменится в жизни россиян с 1 мая 2019 года
С 1 мая 2019 года в жизни россиян многое изменится.
Обновлено 29 апреля в 02:53
Футбол
«Ливерпуль» рвется к вершине футбола. Как он снова стал великим?
Как великий клуб возвращается на вершину — в материале «Ленты.ру».
Обновлено вчера в 17:01
Политика
Путин требует ужесточить контроль за качеством нефти
Путин предложил Токареву поменять систему контроля качества поступающей в нефтепровод нефти, тот пообещал дополнить нормативную базу и регламенты, которые усилят возможность контроля в системе «Транснефти».
Обновлено вчера в 10:11