Гаджеты

Apple обновила беспроводные наушники AirPodsВести.Хайтек вчера в 09:12

Компания Apple анонсировала 2-е поколение беспроводных наушников AirPods. Новая модель оснащается улучшенным процессором Apple H1, на 50% дольше работает без подзарядки, реагирует на голосовую команду "Привет, Siri" и может комплектоваться беспроводным зарядным чехлом.
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Apple представила обновленные наушники AirPods

РБКвчера в 10:27

Apple представила новые AirPods с беспроводной зарядкой

РИА Новостивчера в 11:05

Apple представила новые AirPods с беспроводной зарядкой

ТАССвчера в 10:04

Apple представила новые AirPods

Коммерсантъвчера в 09:55

Apple анонсировала новые AirPods с беспроводной зарядкой

News.ruвчера в 08:53

Apple представила новые AirPods с беспроводной зарядкой

Ведомостивчера в 09:28

Apple представила новые AirPods

RT на русскомвчера в 11:39
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Происшествия

На кладбище в Челябинске застрелили двух мужчин

Тела двух мужчин с огнестрельными ранениями нашли в среду на кладбище в Челябинске, возбуждено уголовное дело, сообщает следственное управление СК РФ по региону.
Обновлено вчера в 07:32
Финансы

На вечерних торгах на Мосбирже рубль укрепился против доллара и евро

Рубль укрепился также и в паре с европейской валютой, передает ТАСС: курс евро на Московской бирже снизился на 0,26 процента до 72 рублей 91 копейки.
Обновлено вчера в 15:45
Общество

Руководству правительства России обустроят кабинет в «Москва-Сити»

Отмечается, что помещение смогут использовать не только премьер-министр России Дмитрий Медведев, но также руководство аппарата Белого дома и вице-премьеры.
Обновлено в 00:38
Общество

Власти Амстердама запретят экскурсии по кварталу красных фонарей

Амстердамские власти ввели более строгие правила проведения мероприятий в центре города.
Обновлено в 00:31
Гаджеты

В Роскачестве составили рейтинг лучших проводных наушников

Эксперты Роскачества совместно со специалистами из Международной ассамблеи организаций потребительских испытаний провели исследование и составили рейтинг проводных наушников.
Обновлено в 02:15
Спорт

Загитова прокомментировала триумфальное выступление на чемпионате мира

Российская фигуристка Алина Загитова прокомментировала свое выступление в короткой программе на чемпионате мира в японском Сайтаме.
Обновлено вчера в 11:32
Политика

Климкин задумался о взыскании с России компенсации за «века оккупации»

Глава украинского МИДа Павел Климкин прокомментировал обсуждение в российской Госдуме вопроса о взыскании с Киева компенсации за экономические потери Крыма во время нахождения в составе Украины.
Обновлено вчера в 18:33
Политика

Годовщина начала Второй мировой: Польша игнорирует историческую логику

В сентябре 2019 года власти Польши собираются провести мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.
Обновлено вчера в 20:37
Шоу-бизнес

Появилось видео медленного танца Собчак и Богомолова

В Instagram появилась запись романтического танца телеведущей Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова.
Обновлено в 00:48
Кино

Умер звезда «Девчат» Анатолий Адоскин

Актриса Светлана Дружинина сообщила о смерти своего коллеги по съемочной площадке фильма "Девчата" (1961) Анатолия Адоскина.
Обновлено вчера в 10:29
Политика

Порошенко обвинил Россию в торможении строительства киевского метро

Правда, Порошенко забыл упомянуть, что последний раз новая станция в Киеве вводилась в строй еще в 2013 году, прямо накануне "майдана", и открывал ее занимавший тогда пост премьер-министра страны Николай Азаров.
Обновлено вчера в 01:33
Политика

В Новой Зеландии запретили полуавтоматические и штурмовые винтовки

Джасинда Ардерн, премьер-министр Новой Зеландии, запретила на территории страны оборот и эксплуатацию полуавтоматических и штурмовых винтовок.
Обновлено вчера в 23:07
Экономика

Reuters узнал о планах Citigroup конфисковать золото Венесуэлы в счет погашения кредита

По условиям контракта с входящим в Citigroup банком Citibank Венесуэла должна была 11 марта погасить первую часть кредита – $1,1 млрд, сообщили четыре источника агентства, знакомые с ситуацией.
Обновлено вчера в 21:00
Происшествия

На Урале задержаны подозреваемые в убийстве четырех человек

Обновлено вчера в 09:59
Экономика

Проект НОВАТЭКа стал претендентом на деньги ВСМ «Москва — Казань»

Представитель НОВАТЭКа сказал РБК, что «президентом и правительством даны все необходимые поручения с целью своевременного решения вопросов финансирования строительства объектов инфраструктуры терминала «Утренний», в том числе связанных с финансированием работ в 2019 году».
Обновлено в 01:32
Баскетбол

57 очков Джеймса Хардена не помогли «Хьюстону» в матче с «Мемфисом»

Обновлено в 00:10
Армия и оружие

Видео полета ВС Украины над Азовским морем попало в Сеть

Обновлено вчера в 09:28
Финансы

Минтруд объяснил новую схему индексации пенсий

Минтруд дал пояснения к новой схеме обращения за федеральной социальной доплатой к пенсии. Об этом сообщает «Российская газета».
Обновлено вчера в 02:12
Политика

Аваков назвал планы Саакашвили вернуться на Украину пиаром за $300

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в интервью журналисту Дмитрию Гордону назвал планы экс-президента Грузии Михаила Саакашвили вернуться на Украину пиаром за $300.
Обновлено в 00:45
Общество

В Дагестане выявили более шести тысяч фиктивных инвалидов

Обновлено вчера в 14:07
Шоу-бизнес

Беркова внесла ясность после сообщений о госпитализации

Госпитализированная порноактриса Елена Беркова рассказала о своем самочувствии. Об этом она поделилась в инстаграме.
Обновлено вчера в 16:49
Происшествия

В Лондоне арестовали обвиняемого в выводе из госбанка $2 млрд индийца

В Лондоне полицейские арестовали бизнесмена из Индии Нирава Моди, которого индийские власти разыскивают по обвинению в причастности к хищению около $2 млрд у банка Punjab National Bank, сообщает Bloomberg.
Обновлено вчера в 07:28
Политика

Луценко рассказал о переданном от посла США списке «неприкасаемых»

Посол Соединенных Штатов в Киеве Мари Йованович передала генеральному прокурору Украины Юрию Луценко список лиц, которые не должны подвергаться уголовному преследованию в стране.
Обновлено в 00:36
Происшествия

CNN сообщил о первых повестках по делу о сертификации Boeing 737 Mах

Сотрудники минюста США выдали несколько повесток в рамках уголовного расследования процедуры сертификации самолетов Boeing 737 Max, проводившейся Федеральной авиационной администрацией.
Обновлено вчера в 22:49
Культура

Пескова заметили в компании Джона Траволты

В социальных сетях появилось видео с мероприятия, на котором побеседовали пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков и звезда Голливуда актер Джон Траволта.
Обновлено вчера в 16:22
Шоу-бизнес

Врач Началовой рассказал, что у нее не было денег на лечение

Обновлено вчера в 16:24
Шоу-бизнес

Похороны Юлии Началовой откладывали трижды

Прощание с артисткой откладывали трижды. Сначала появились сведения, что за участок на Троекуровском кладбище запросили миллион.
Обновлено вчера в 23:34
Наука

Слишком горячий чай и кофе могут быть смертельно опасными

Американские ученые провели исследование и выяснили, что горячий чай и кофе могут быть смертельно опасными.
Обновлено в 01:00
Экономика

СП выявила нарушения при использовании Минкультуры бюджетных средств

Счетная палата проверила правомерность и результативность использования в 2016-2018 годах бюджетных инвестиций и внебюджетных источников, а также средств федерального бюджета, направленных на сохранение культурно-исторического наследия.
Обновлено в 02:07
Наука

На здоровье сердца и сосудов влияют изменения в микрофлоре кишечника

Обновлено вчера в 05:16
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