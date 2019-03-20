Гаджеты
Apple обновила беспроводные наушники AirPodsВести.Хайтек вчера в 09:12
Компания Apple анонсировала 2-е поколение беспроводных наушников AirPods. Новая модель оснащается улучшенным процессором Apple H1, на 50% дольше работает без подзарядки, реагирует на голосовую команду "Привет, Siri" и может комплектоваться беспроводным зарядным чехлом.
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Происшествия
На кладбище в Челябинске застрелили двух мужчин
Тела двух мужчин с огнестрельными ранениями нашли в среду на кладбище в Челябинске, возбуждено уголовное дело, сообщает следственное управление СК РФ по региону.
Обновлено вчера в 07:32
Финансы
На вечерних торгах на Мосбирже рубль укрепился против доллара и евро
Рубль укрепился также и в паре с европейской валютой, передает ТАСС: курс евро на Московской бирже снизился на 0,26 процента до 72 рублей 91 копейки.
Обновлено вчера в 15:45
Общество
Руководству правительства России обустроят кабинет в «Москва-Сити»
Отмечается, что помещение смогут использовать не только премьер-министр России Дмитрий Медведев, но также руководство аппарата Белого дома и вице-премьеры.
Обновлено в 00:38
Общество
Власти Амстердама запретят экскурсии по кварталу красных фонарей
Амстердамские власти ввели более строгие правила проведения мероприятий в центре города.
Обновлено в 00:31
Гаджеты
В Роскачестве составили рейтинг лучших проводных наушников
Эксперты Роскачества совместно со специалистами из Международной ассамблеи организаций потребительских испытаний провели исследование и составили рейтинг проводных наушников.
Обновлено в 02:15
Спорт
Загитова прокомментировала триумфальное выступление на чемпионате мира
Российская фигуристка Алина Загитова прокомментировала свое выступление в короткой программе на чемпионате мира в японском Сайтаме.
Обновлено вчера в 11:32
Политика
Климкин задумался о взыскании с России компенсации за «века оккупации»
Глава украинского МИДа Павел Климкин прокомментировал обсуждение в российской Госдуме вопроса о взыскании с Киева компенсации за экономические потери Крыма во время нахождения в составе Украины.
Обновлено вчера в 18:33
Политика
Годовщина начала Второй мировой: Польша игнорирует историческую логику
В сентябре 2019 года власти Польши собираются провести мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.
Обновлено вчера в 20:37
Шоу-бизнес
Появилось видео медленного танца Собчак и Богомолова
В Instagram появилась запись романтического танца телеведущей Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова.
Обновлено в 00:48
Кино
Умер звезда «Девчат» Анатолий Адоскин
Актриса Светлана Дружинина сообщила о смерти своего коллеги по съемочной площадке фильма "Девчата" (1961) Анатолия Адоскина.
Обновлено вчера в 10:29
Политика
Порошенко обвинил Россию в торможении строительства киевского метро
Правда, Порошенко забыл упомянуть, что последний раз новая станция в Киеве вводилась в строй еще в 2013 году, прямо накануне "майдана", и открывал ее занимавший тогда пост премьер-министра страны Николай Азаров.
Обновлено вчера в 01:33
Политика
В Новой Зеландии запретили полуавтоматические и штурмовые винтовки
Джасинда Ардерн, премьер-министр Новой Зеландии, запретила на территории страны оборот и эксплуатацию полуавтоматических и штурмовых винтовок.
Обновлено вчера в 23:07
Экономика
Reuters узнал о планах Citigroup конфисковать золото Венесуэлы в счет погашения кредита
По условиям контракта с входящим в Citigroup банком Citibank Венесуэла должна была 11 марта погасить первую часть кредита – $1,1 млрд, сообщили четыре источника агентства, знакомые с ситуацией.
Обновлено вчера в 21:00
Происшествия
На Урале задержаны подозреваемые в убийстве четырех человек
Обновлено вчера в 09:59
Экономика
Проект НОВАТЭКа стал претендентом на деньги ВСМ «Москва — Казань»
Представитель НОВАТЭКа сказал РБК, что «президентом и правительством даны все необходимые поручения с целью своевременного решения вопросов финансирования строительства объектов инфраструктуры терминала «Утренний», в том числе связанных с финансированием работ в 2019 году».
Обновлено в 01:32
Армия и оружие
Видео полета ВС Украины над Азовским морем попало в Сеть
Обновлено вчера в 09:28
Финансы
Минтруд объяснил новую схему индексации пенсий
Минтруд дал пояснения к новой схеме обращения за федеральной социальной доплатой к пенсии. Об этом сообщает «Российская газета».
Обновлено вчера в 02:12
Политика
Аваков назвал планы Саакашвили вернуться на Украину пиаром за $300
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в интервью журналисту Дмитрию Гордону назвал планы экс-президента Грузии Михаила Саакашвили вернуться на Украину пиаром за $300.
Обновлено в 00:45
Общество
В Дагестане выявили более шести тысяч фиктивных инвалидов
Обновлено вчера в 14:07
Шоу-бизнес
Беркова внесла ясность после сообщений о госпитализации
Госпитализированная порноактриса Елена Беркова рассказала о своем самочувствии. Об этом она поделилась в инстаграме.
Обновлено вчера в 16:49
Происшествия
В Лондоне арестовали обвиняемого в выводе из госбанка $2 млрд индийца
В Лондоне полицейские арестовали бизнесмена из Индии Нирава Моди, которого индийские власти разыскивают по обвинению в причастности к хищению около $2 млрд у банка Punjab National Bank, сообщает Bloomberg.
Обновлено вчера в 07:28
Политика
Луценко рассказал о переданном от посла США списке «неприкасаемых»
Посол Соединенных Штатов в Киеве Мари Йованович передала генеральному прокурору Украины Юрию Луценко список лиц, которые не должны подвергаться уголовному преследованию в стране.
Обновлено в 00:36
Происшествия
CNN сообщил о первых повестках по делу о сертификации Boeing 737 Mах
Сотрудники минюста США выдали несколько повесток в рамках уголовного расследования процедуры сертификации самолетов Boeing 737 Max, проводившейся Федеральной авиационной администрацией.
Обновлено вчера в 22:49
Культура
Пескова заметили в компании Джона Траволты
В социальных сетях появилось видео с мероприятия, на котором побеседовали пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков и звезда Голливуда актер Джон Траволта.
Обновлено вчера в 16:22
Шоу-бизнес
Врач Началовой рассказал, что у нее не было денег на лечение
Обновлено вчера в 16:24
Шоу-бизнес
Похороны Юлии Началовой откладывали трижды
Прощание с артисткой откладывали трижды. Сначала появились сведения, что за участок на Троекуровском кладбище запросили миллион.
Обновлено вчера в 23:34
Наука
Слишком горячий чай и кофе могут быть смертельно опасными
Американские ученые провели исследование и выяснили, что горячий чай и кофе могут быть смертельно опасными.
Обновлено в 01:00
Экономика
СП выявила нарушения при использовании Минкультуры бюджетных средств
Счетная палата проверила правомерность и результативность использования в 2016-2018 годах бюджетных инвестиций и внебюджетных источников, а также средств федерального бюджета, направленных на сохранение культурно-исторического наследия.
Обновлено в 02:07
Наука
На здоровье сердца и сосудов влияют изменения в микрофлоре кишечника
Обновлено вчера в 05:16