Гаджеты
Apple анонсировала черную iOS 13Газета.Ru 15:37
Американская корпорация Apple представила обновленную версию iOS 13 с темным режимом Dark Mode. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте компании.
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Футбол
Instagram-аккаунт выбежавшей на поле в финале ЛЧ модели заблокировали
Аккаунт в Instagram американской модели Кинси Волански, выбежавшей на поле в финальном матче Лиги чемпионов между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем», заблокировали.
Обновлено вчера в 16:45
Транспорт
Задержки багажа в «Шереметьево» прекратятся до конца июня
Несколько дней в «Шереметьево» пассажиры не могут вовремя получить багаж. Некоторым пришлось ждать чемоданы по пять часов.
Обновлено в 11:59
Гаджеты
Apple объявила об отказе от iTunes
Компания Apple на ежегодной конференции для разработчиков сообщила об отказе от iTunes.
Обновлено в 16:00
Музыка
Jay-Z стал первым рэпером, заработавшим более $1 млрд
Обновлено в 15:46
Авто
Volvo запустила в России сервис подписки на автомобили
Обновлено в 09:50
Гаджеты
Осенью выйдут смартфоны Huawei Mate 30 на ОС HongMeng
Обновлено в 02:21
Политика
Помпео призвал Россию «сделать больше» для расследования крушения MH17
Госсекретарь США Майк Помпео призвал Россию "сделать больше" для расследования крушения рейса MH-17 на Украина в 2014 году.
Обновлено в 16:17
Происшествия
В Киеве у здания МВД начались протесты из-за убитого полицией мальчика
В Киеве у здания Министерства внутренних дел проходит протестная акция после предполагаемого убийства пьяными полицейскими пятилетнего мальчика.
Обновлено в 16:59
Общество
На «Коммерсантъ» составили протокол за разглашение гостайны
В отношении АО «Коммерсантъ» составлен административный протокол о разглашении сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну.
Обновлено в 15:10
Путешествия
Эксперты: предубеждения мешают потенциальным туристам планировать поездки в Москву
Потенциальные туристы, которые считают Москву интересным городом для посещения, зачастую не приезжают в российскую столицу из-за сформировавшихся у них предубеждений, в частности о небезопасности и дороговизне города.
Обновлено в 16:22
Спорт
Муллина победила в прыжках с шестом на турнире в Венгрии
Обновлено в 14:43
Происшествия
СК возбудил дело о хищениях на предприятии «Тольяттиазот»
Следственный комитет России возбудил уголовное дело о хищениях на предприятии "Тольяттиазот" на общую сумму более 2,5 млрд рублей.
Обновлено в 13:34
Политика
Елизавета II приняла Трампа в Букингемском дворце
Королева Великобритании Елизавета II приняла президента США Дональда Трампа и первую леди Меланью в Букингемском дворце.
Обновлено в 07:59
Политика
Совбез ООН обсудит нападение на миротворцев в Косове 10 июня
Ситуация с нападением на сотрудников ООН в Косове, включая россиянина Михаила Краснощекова, будет вынесена на обсуждение Совета Безопасности 10 июня.
Обновлено в 16:33
Экономика
Акции «Газпрома» салютуют предполагаемой отставке Алексея Миллера
Еще бы: ведь не каждый день говорят не только о двукратном увеличении дивидендов (это было еще в мае), но и о том, что глава «Газпрома» Алексей Миллер может объявить об отставке.
Обновлено в 15:49
Здоровье
Минздрав ответил на заявление Счетной палаты о зарплатах врачей
Ранее Счетная палата сообщила, что в 50 из 85 субъектов не обеспечено выполнение указа президента о повышении средней заработной платы среднего и младшего персонала медработников.
Обновлено в 13:36
Экономика
Сбербанк нашел в Антипинском НПЗ забалансовые обязательства
Антипинский НПЗ выдал поручительства по кредитам на сумму до $1 млрд, они не были отражены в отчетности завода, сотрудники завода и Сбербанк о них не знали, говорит источник, близкий к банку.
Обновлено в 15:30
Транспорт
Собянин открыл четыре станции Некрасовской линии метро
Обновлено в 05:38
Общество
В Хабаровске госпитализировали одну из участниц голодовки
11 бывших воспитанников детских домов объявили бессрочную голодовку.
Обновлено в 10:12
Культура
Каналу BadComedian грозит закрытие из-за иска в 1 млн рублей
Российский блогер и обозреватель фильмов BadComedian, которого на самом деле зовут Евгений Баженов, рассказал, что его YouTube-канал может быть закрыт в связи с иском кинокомпании Kinodanz.
Обновлено в 16:21
Технологии
К чему приводит чрезмерное пользование смартфонами
Обновлено вчера в 22:45
Армия и оружие
Украинский снайпер «разорвал» ствол американской винтовки
В интернете появился фотоснимок американской снайперской винтовки Barrett M82 бойца ВСУ, которую разорвало после выстрела нештатным патроном.
Обновлено в 12:41
Гаджеты
IPhone SE точно получит iOS 13
Смартфоны iPhone 6s и более новые модели смогут обновиться до актуальной версии мобильной программной платформы от Apple, сообщается на сайте компании.
Обновлено в 16:23
Энергетика
Мировые цены на нефть упали до минимума за три месяца
В начале торгов стоимость сырья эталонной марки Brent упала на 1,5% и впервые за три месяца опустилась ниже $61 за баррель.
Обновлено в 13:05
Здоровье
Онколог Андрей Каприн: безопасного загара не существует
По словам российского онколога, загар на 74% увеличивает риск развития меланомы. Врач считает, что безопасного загара не существует.
Обновлено в 10:52
Шоу-бизнес
Надежда Мейхер-Грановская показала сына-выпускника
В этом году 16-летний сын артистки Игорь окончил школу. На своей странице в Instagram певица опубликовала снимок с наследником.
Обновлено в 15:11
Происшествия
Упавший флагшток убил подростка в детском лагере в Башкирии
Следователи ищут виновных в гибели 15-летнего подростка в детском лагере в Бирском районе Башкирии.
Обновлено в 13:28
Наука
В Физтехе создали конкурента светодиодным лампочкам
Российские физики из МФТИ разработали прототип новой лампы освещения.
Обновлено 01 июня в 04:51