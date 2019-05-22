Происшествия

Аппарат лучевой терапии раздавил пациентку онкодиспансера в ВоронежеИнтерфакс 15:27

Заклинивший аппарат лучевой терапии насмерть раздавил пациентку Воронежского областного онкологического диспансера в среду утром, сообщил Росздравнадзор.
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В Воронеже пациентка онкоцентра была насмерть раздавлена аппаратом лучевой терапии

Вести ПК в Воронеже16:45

Аппарат лучевой терапии раздавил пациентку онкодиспансера в Воронеже

Интерфакс15:27

В Воронеже аппарат лучевой терапии насмерть придавил пациентку онкодиспансера

КП - Воронеж09:22

Аппарат для лечения рака убил пациентку в воронежском онкодиспансере

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Блокнот Воронеж14:17

В воронежском онкодиспансере умерла женщина после сбоя аппарата лучевой терапии

МОЁ! Оnline Воронеж13:57

В Воронежском онкодиспансере произошел сбой оборудования и умерла пациентка

РИА Воронеж14:04
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Продюсер Яна Рудковская призналась, что с ее подопечным - певцом Димой Биланом - раньше ее связывали не только профессиональные отношения.
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АЕЛ завоевал Кубок Кипра и сыграет в Лиге Европы

Встреча прошла в Никосии и завершилась со счетом 2:0. Благодаря этой победе АЕЛ завоевал путевку в Лигу Европы.
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Происшествия

Экс-директор фабрики «Меньшевик» пытался свести счеты с жизнью в СИЗО

Бывший совладелец кондитерской фабрики «Меньшевик» Илья Аверьянов, обвиняемый в убийстве охранника предприятия, пытался свести счеты с жизнью в СИЗО.
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В результате ДТП с туристическим автобусом в Италии, по предварительным данным, погибла одна россиянка.
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Первая леди Украины: 20 фотографий из удаленного Instagram Елены Зеленской

Елена Зеленская удалила прежнюю страницу в социальных сетях после того, как ее муж стал президентом Украины.
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Общество

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В США 25 сотрудниц ресторанов McDonald's заявили, что подвергались сексуальным домогательствам на работе со стороны руководства.
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АвтоВАЗ рассказал о комплектациях Lada Granta Cross

АвтоВАЗ рассекретил информацию о комплектациях нового кросс-универсала LADA Granta Cross, который выйдет в продажу на российском рынке через пару недель.
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На технологический скачок России может быть потрачено более 43 млрд рублей

Проект предполагает, что к 2024 году РФ станет значимым игроком на рынке квантовых технологий: по отдельным направлениям, таким как квантовые вычисления, можно сократить отставание, а по другим — «выйти на мировой уровень», например, заняв 8% глобального рынка квантовых коммуникаций, говорится в презентации.
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Американская компания Bradford Exchange, которая занимается изготовлением сувенирной продукции, выпустила к годовщине окончания Второй мировой войны юбилейную монету со странами-союзниками.
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Госдеп США предупредил Турцию о негативных последствиях покупки С-400

Соединённые Штаты готовы сотрудничать с Турцией и намерены продолжить обсуждение вопроса приобретения Анкарой российских систем С-400, которое может привести к «крайне негативным последствиям».
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Рост промышленного производства ускорился до двухлетнего максимума

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Сборная России сыграет с командой США в четвертьфинале ЧМ по хоккею

По окончании группового этапа чемпионата мира по хоккею, состоявшегося в словацких городах Братислава и Кожице, определился соперник сборной России.
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Диетологи дали рекомендации по меню выпускникам на последний звонок

Последний звонок традиционно отмечается в конце мая перед выпускными экзаменами.
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Китайские эксперты оценили российские системы РЭБ

Китайское издание Sohu отметило, что во время парада Победы Россия не стала демонстрировать свои системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ).
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THQ Nordic купила студию Piranha Bytes, известную по Gothic и Risen

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Apple приглашает на большой анонс 3 июня

Презентация начнётся в 20:00 по московскому времени 3 июня.
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Сегодня, 21 мая, Госдума обсудит наказание для работодателей за «зарплатное рабство», сообщает ИА REGNUM.
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Власти американского штата Вашингтон разрешили использовать тела умерших людей в качестве удобрения.
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Дочерняя компания Huawei HiSilicon занимается разработкой собственных мобильных чипов линейки Kirin, основанных на архитектуре ARM, и лицензирует технологии компании.
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Захарова прокомментировала возобновление закупок США нефти у Венесуэлы

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала информацию о возобновлении США покупок венесуэльской нефти.
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Организаторы Евровидения пересмотрели итоги конкурса, пересчитав баллы участников.
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«Покиньте Крым»: НАТО обратилось к России

Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал США обложить Россию новыми санкциями за Крым.
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Чиновники Минздрава надеются, что врачи перестанут выписывать направо и налево не слишком нужные больному лекарства, осознав, что их электронная подпись имеет вес и разбрасываться ею - значит потерять личный авторитет.
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