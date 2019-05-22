Происшествия
Аппарат лучевой терапии раздавил пациентку онкодиспансера в ВоронежеИнтерфакс 15:27
Заклинивший аппарат лучевой терапии насмерть раздавил пациентку Воронежского областного онкологического диспансера в среду утром, сообщил Росздравнадзор.
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В Воронеже пациентка онкоцентра была насмерть раздавлена аппаратом лучевой терапии
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