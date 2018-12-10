Космос
Зонд "Вояджер-2" стал вторым рукотворным объектом, которому удалось покинуть плазменный "пузырь" Солнечной системы и проникнуть в межзвездную среду. Об этом сообщает пресс-служба НАСА.
РИА Новости09:16
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