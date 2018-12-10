Космос
Межпланетный аппарат "Вояджер-2" вышел в межзвездное пространство. Объект ушел "за пределы гелиосферы", сообщили в NASA. По расчетам специалистов, "Вояджер-2" сейчас находится в 18 млрд км от Земли.
РЕН ТВвчера в 21:08
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