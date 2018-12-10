Запущенный в 1977 году космический зонд "Вояджер 2" (Voyager 2) преодолел гелиопаузу и вышел в межзвездное пространство, став таким образом вторым из созданных человечеством аппаратов, которые достигли этой области.

Космос Космос Российские космонавты впервые вскроют обшивку «Союза»

Космос Космос Космический аппарат OSIRIS-REx обнаружил следы воды на астероиде Бенну Космический аппарат OSIRIS-REx нашел на астероиде Бенну следы воды.

Космос Космос «Роскосмос» посоревнуется с NASA в спасении Тони Старка Поклонники Marvel обратились сразу к нескольким компаниям с просьбой помочь Тони Старку выбраться из космоса живым.

Космос Космос Полёт на Марс сократит жизнь космонавтов на 2,5 года На Конференции по космической биологии в Москве озвучена информация, согласно которой общая величина радиационного риска, которому подвергнут космонавт в ходе межпланетных перелётов, составит около 8%, а продолжительность его жизни уменьшится на 2,5 года.

Космос Космос Вероятность открытия загадочной девятой планеты составляет 80%

Космос Космос Россияне начнут выращивать салат и морковь в космосе Специалисты из российского ракетно-космического предприятия «Энергия» приступили к завершающей стадии создания космической оранжереи «Витацикл-Т», которая необходима для выращивания на орбите салата и моркови.

Космос Космос Иркутяне могут 11 декабря увидеть в небе самую яркую комету 2018 года Комета Виртанена - самая яркая комета этого года, сейчас её блеск - около четвёртой звёздной величины, отмечают специалисты в Иркутском планетарии.

Космос Космос NASA заподозрили в сокрытии внеземной жизни

Космос Космос NASA показало фото спиральной галактики в созвездии Волос Вероники Сотрудники лаборатории NASA явили в открытом доступе кадр спиральной галактики, которую удалось запечатлеть в созвездии Волос Вероники.

Космос Космос Китай запустит на орбиту спутник нового поколения В ближайшее время Китай намерен запустить на орбиту самовозвращающийся спутник. Об этом пишет интернет-издание «Свободная пресса».

Космос Космос В Ярославле начнутся сеансы солнечных и лунных затмений Специальные проекторы, позволяющие моделировать солнечные и лунные затмения, установлены в Звездном зале Культурно-просветительского центра имени В.В. Терешковой.

Космос Космос Планета Нибиру пугает людей ужасными звуками перед уничтожением Земли Планета Нибиру пугает людей ужасными звуками перед уничтожением Земли, но ученые не могут найти их источник.