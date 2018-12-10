Космос
Аппарат «Вояджер-2» вышел в межзвездное пространство
Аппарат «Вояджер-2» вышел в межзвездное пространствоРоссийская газетавчера в 14:42
Запущенный в 1977 году космический зонд "Вояджер 2" (Voyager 2) преодолел гелиопаузу и вышел в межзвездное пространство, став таким образом вторым из созданных человечеством аппаратов, которые достигли этой области.
Российская газетавчера в 14:42
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