Космос

Аппарат «Вояджер-2» вышел в межзвездное пространство
Российская газета
вчера в 14:42

Запущенный в 1977 году космический зонд "Вояджер 2" (Voyager 2) преодолел гелиопаузу и вышел в межзвездное пространство, став таким образом вторым из созданных человечеством аппаратов, которые достигли этой области.
Российская газетавчера в 14:42

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Аппарат «Вояджер-2» вышел в межзвездное пространство

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РИА Новостивчера в 09:16

Зонд Вояджер 2 выходит в межзвездное пространство

REF Newsвчера в 11:12
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Автоматически обработан 7141 источник, обновлено вчера в 23:57, Ашберн
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