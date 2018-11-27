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Космос Космос «Роскосмос» намерен купить два «Союза» для запуска спутников ГЛОНАСС Госкорпорация «Роскосмос» решила в ближайшие два года заказать две ракеты-носителя «Союз-2-1б» для отправки на орбиту спутников системы ГЛОНАСС.

Космос Космос Роскосмос определился с разработчиками информационных систем спутников В тендере госкорпорации Роскосмос на разработку унифицированных бортовых информационных систем для космических аппаратов победили два российских предприятия.

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Космос Космос Северный флот представил отчет по исследованиям в Арктике РОССИЯ/ 26 ноября/ БИ-ПОРТ – Гидрографы Северного флота предоставили в Русское географическое общество отчет по исследованиям в Арктике.

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Космос Космос На снимках Марса обнаружено древнее ископаемое в виде улитки Тайваньский уфолог обнаружил на снимках Марса древнее ископаемое в виде улитки. О находке сообщил Скотт Уоринг на своем официальном сайте.

Космос Космос Посадочные опоры «Федерации» показали на видео Недавно на своей странице в Facebook Марк Серов, руководитель группы, занимающейся эргономикой «Федерации», опубликовал небольшой видеоролик, демонстрирующий работу механизма раскрытия посадочных опор.

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Космос Космос Уфологи: В штате Техас очевидцы заметили множество ярких НЛО Очевидцы из штата Техас в городе Саладо заметили множество ярких объектов, которые не удалось опознать.

Космос Космос Проживание на Марсе превратит людей в ангелов – исследователи Как заявил исследователь Джонатан Янг, человеческая раса после переселения на Марс приобретет черты, описанные в Библии.

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Космос Космос В NASA предстоящую зиму прогнозируют аномально холодной для Земли 2019 год встретит землян лютой зимой, холоднее которой не было уже давно, считают эксперты.

Космос Космос Россия создала новую космическую батарею с рекордной эффективностью Группа компаний «Хевел» в кооперации с ООО «НПП ТАИС» создала солнечную батарею с рекордным значением удельной эффективности.