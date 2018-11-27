Космос
«Посадка подтверждена»,— приводит AFP слова представителя NASA. Вскоре аппарат прислал первый снимок поверхности Марса.
Коммерсантъ18:13
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