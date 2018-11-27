Космос

Аппарат NASA прислал первый снимок Марса
Коммерсантъ
18:13

«Посадка подтверждена»,— приводит AFP слова представителя NASA. Вскоре аппарат прислал первый снимок поверхности Марса.
Коммерсантъ18:13

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Аппарат NASA прислал первый снимок Марса

Коммерсантъ18:13

Космический модуль InSight совершил посадку на Марс

РБК16:15

Пенс поздравил NASA с успешной посадкой аппарата Mars InSight на Марс

RT на русском17:44

Аппарат InSight совершил посадку на Марсе

Snob.ru15:15

Эксперт: снимок, переданный Mars InSight, позволяет оценить ситуацию в точке посадки

ТАСС17:57

Космический аппарат InSight передал первое изображение с Марса

Газета.Ru15:23

«Каждый второй»: первые кадры посадки робота-геолога НАСА на Марс

РИА Новости17:17
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Автоматически обработано 7118 источников, обновлено в 18:22, Ашберн
Космос

Попавшие в аварию космонавты вновь полетят на МКС

Обновлено в 16:46
Космос

«Роскосмос» намерен купить два «Союза» для запуска спутников ГЛОНАСС

Госкорпорация «Роскосмос» решила в ближайшие два года заказать две ракеты-носителя «Союз-2-1б» для отправки на орбиту спутников системы ГЛОНАСС.
Обновлено в 06:46
Космос

Роскосмос определился с разработчиками информационных систем спутников

В тендере госкорпорации Роскосмос на разработку унифицированных бортовых информационных систем для космических аппаратов победили два российских предприятия.
Обновлено в 11:01
Космос

Мальчик создал говорящего робота в Ярославле

Юный победитель Антон Воробьев создал энергичного и говорящего робота по имени Атом.
Обновлено в 18:00
Космос

Северный флот представил отчет по исследованиям в Арктике

РОССИЯ/ 26 ноября/ БИ-ПОРТ – Гидрографы Северного флота предоставили в Русское географическое общество отчет по исследованиям в Арктике.
Обновлено в 11:22
Космос

NASA показало фотографию Юпитера с ураганом облаков

На снимке изображена планета Юпитер, на которой отчетливо можно рассмотреть ураган облаков.
Обновлено в 09:21
Космос

На снимках Марса обнаружено древнее ископаемое в виде улитки

Тайваньский уфолог обнаружил на снимках Марса древнее ископаемое в виде улитки. О находке сообщил Скотт Уоринг на своем официальном сайте.
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Космос

Посадочные опоры «Федерации» показали на видео

Недавно на своей странице в Facebook Марк Серов, руководитель группы, занимающейся эргономикой «Федерации», опубликовал небольшой видеоролик, демонстрирующий работу механизма раскрытия посадочных опор.
Обновлено в 10:04
Космос

Как армянин создавал первый многоразовый космический корабль СССР

Одним из участников научно-производственного процесса первого советского многоразового космического корабля стал заслуженный испытатель космической техники Федерации космонавтики России Николай Петросян.
Обновлено в 12:30
Космос

Уфологи: В штате Техас очевидцы заметили множество ярких НЛО

Очевидцы из штата Техас в городе Саладо заметили множество ярких объектов, которые не удалось опознать.
Обновлено в 03:28
Космос

Проживание на Марсе превратит людей в ангелов – исследователи

Как заявил исследователь Джонатан Янг, человеческая раса после переселения на Марс приобретет черты, описанные в Библии.
Обновлено в 06:51
Космос

Из искусственной лунной пыли напечатали полезные объекты

Группа исследователей под руководством Европейского космического агентства (ESA) пробует решить данную проблему – создает из искусственной лунной пыли посредством 3D-печати различные детали.
Обновлено в 03:34
Космос

В NASA предстоящую зиму прогнозируют аномально холодной для Земли

2019 год встретит землян лютой зимой, холоднее которой не было уже давно, считают эксперты.
Обновлено в 08:40
Космос

Россия создала новую космическую батарею с рекордной эффективностью

Группа компаний «Хевел» в кооперации с ООО «НПП ТАИС» создала солнечную батарею с рекордным значением удельной эффективности.
Обновлено в 04:49
Космос

Солнечная гравитационная линза поможет детально рассмотреть экзопланеты

Обновлено в 10:33
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