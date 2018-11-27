Космос

Аппарат NASA прислал первый снимок Марса
Коммерсантъ
18:13

«Посадка подтверждена»,— приводит AFP слова представителя NASA. Вскоре аппарат прислал первый снимок поверхности Марса.
Коммерсантъ18:13

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Lenta.ru22:33

Аппарат NASA прислал первый снимок Марса

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Газета.Ru15:23

Аппарат NASA прислал первый снимок Марса

РИА Новости19:04
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Автоматически обработано 7118 источников, обновлено в 22:53, Ашберн
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