Космос
Космический зонд НАСА InSight, который осуществил в понедельник посадку на поверхность Марса, прислал на Землю первый снимок. Аппарат успешно сел в 22.54 мск в районе нагорья Элизий. После этого специалисты сообщили, что получено первое фото.
РИА Новости19:04
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