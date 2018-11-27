Космос

Аппарат NASA прислал первый снимок Марса
РИА Новости
19:04

Космический зонд НАСА InSight, который осуществил в понедельник посадку на поверхность Марса, прислал на Землю первый снимок. Аппарат успешно сел в 22.54 мск в районе нагорья Элизий. После этого специалисты сообщили, что получено первое фото.
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