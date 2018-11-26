Посадочный модуль автоматической станции Mars InSight совершил посадку на Марсе в районе нагорья Элизий. Об этом сообщил в понедельник центр управления полетом станции в ходе прямой трансляции на сайте Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Аппарат Mars InSight совершил посадку на Марсе в районе нагорья Элизий

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