Космос
Аппарат Mars InSight совершил посадку на Марсе в районе нагорья Элизий
Аппарат Mars InSight совершил посадку на Марсе в районе нагорья ЭлизийТАСС15:02
Посадочный модуль автоматической станции Mars InSight совершил посадку на Марсе в районе нагорья Элизий. Об этом сообщил в понедельник центр управления полетом станции в ходе прямой трансляции на сайте Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).
ТАСС15:02
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