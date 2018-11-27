Космос

Аппарат Mars InSight передал первое изображение с поверхности Марса
РИА Новости
16:40

Совершивший в понедельник посадку на Марс зонд InSight успешно передал на Землю первый снимок, сообщило НАСА. Аппарат совершил успешную посадку в районе нагорья Элизий (Elysium Planitia) в 22.54 мск. Спустя несколько минут специалисты миссии сообщили о получении первой фотографии.
РИА Новости16:40

Подробнее о событии

Космический модуль InSight совершил посадку на Марс

РБК16:15

Аппарат InSight совершил посадку на Марсе

Snob.ru15:15

Космический зонд InSight успешно сел на поверхность Марса

Вести.Ru15:10

Аппарат Mars InSight передал первое изображение с поверхности Марса

RT на русском15:35

Автоматическая межпланетная станция NASA «Инсайт» совершила посадку на Марсе

Эхо Москвы15:07

Эксперт: миссия Mars InSight позволит понять геологическую эволюцию Марса

ТАСС16:23

Аппарат Mars InSight передал первое изображение с поверхности Марса

РИА Новости16:40
Показать все источники
Автоматически обработано 7118 источников, обновлено в 16:45, Ашберн
Космос

Попавшие в аварию космонавты вновь полетят на МКС

Обновлено в 16:40
Космос

Илон Маск заявил о своём желании полететь на Марс

Создатель Tesla и SpaceX Илон Маск заявил о своём желании отправиться на Марс в составе одной из первых экспедиций, даже несмотря на большую вероятность там погибнуть.
Обновлено в 11:54
Космос

«Роскосмос» намерен купить два «Союза» для запуска спутников ГЛОНАСС

Госкорпорация «Роскосмос» решила в ближайшие два года заказать две ракеты-носителя «Союз-2-1б» для отправки на орбиту спутников системы ГЛОНАСС.
Обновлено в 06:46
Космос

Роскосмос определился с разработчиками информационных систем спутников

В тендере госкорпорации Роскосмос на разработку унифицированных бортовых информационных систем для космических аппаратов победили два российских предприятия.
Обновлено в 11:01
Космос

Мальчик создал говорящего робота в Ярославле

Юный победитель Антон Воробьев создал энергичного и говорящего робота по имени Атом.
Обновлено в 08:25
Космос

Северный флот представил отчет по исследованиям в Арктике

РОССИЯ/ 26 ноября/ БИ-ПОРТ – Гидрографы Северного флота предоставили в Русское географическое общество отчет по исследованиям в Арктике.
Обновлено в 11:22
Космос

NASA показало фотографию Юпитера с ураганом облаков

На снимке изображена планета Юпитер, на которой отчетливо можно рассмотреть ураган облаков.
Обновлено в 09:21
Космос

На снимках Марса обнаружено древнее ископаемое в виде улитки

Тайваньский уфолог обнаружил на снимках Марса древнее ископаемое в виде улитки. О находке сообщил Скотт Уоринг на своем официальном сайте.
Обновлено в 10:00
Космос

Как армянин создавал первый многоразовый космический корабль СССР

Одним из участников научно-производственного процесса первого советского многоразового космического корабля стал заслуженный испытатель космической техники Федерации космонавтики России Николай Петросян.
Обновлено в 12:30
Космос

Посадочные опоры «Федерации» показали на видео

Недавно на своей странице в Facebook Марк Серов, руководитель группы, занимающейся эргономикой «Федерации», опубликовал небольшой видеоролик, демонстрирующий работу механизма раскрытия посадочных опор.
Обновлено в 10:04
Космос

В NASA предстоящую зиму прогнозируют аномально холодной для Земли

2019 год встретит землян лютой зимой, холоднее которой не было уже давно, считают эксперты.
Обновлено в 08:40
Космос

Уфологи: В штате Техас очевидцы заметили множество ярких НЛО

Очевидцы из штата Техас в городе Саладо заметили множество ярких объектов, которые не удалось опознать.
Обновлено в 03:28
Космос

Проживание на Марсе превратит людей в ангелов – исследователи

Как заявил исследователь Джонатан Янг, человеческая раса после переселения на Марс приобретет черты, описанные в Библии.
Обновлено в 06:51
Космос

Футуролог рассказал о возможном сценарии конца света из-за Нибиру

Футуролог Эндрю Кушнер считает, что спрогнозированный конец света из-за Нибиру все-таки наступает.
Обновлено в 01:17
Космос

Лучшее за день. 26 ноября

К каким результатам привело редактирование человеческих эмбрионов в Китае, какую опасную бактерию нашли на МКС и чем может грозить детское ожирение, расскажет ночной дайджест лучших материалов дня на Indicator.Ru.
Обновлено в 15:45
Главное