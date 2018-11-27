Совершивший в понедельник посадку на Марс зонд InSight успешно передал на Землю первый снимок, сообщило НАСА. Аппарат совершил успешную посадку в районе нагорья Элизий (Elysium Planitia) в 22.54 мск. Спустя несколько минут специалисты миссии сообщили о получении первой фотографии.

Космос Космос Попавшие в аварию космонавты вновь полетят на МКС

Космос Космос Илон Маск заявил о своём желании полететь на Марс Создатель Tesla и SpaceX Илон Маск заявил о своём желании отправиться на Марс в составе одной из первых экспедиций, даже несмотря на большую вероятность там погибнуть.

Космос Космос «Роскосмос» намерен купить два «Союза» для запуска спутников ГЛОНАСС Госкорпорация «Роскосмос» решила в ближайшие два года заказать две ракеты-носителя «Союз-2-1б» для отправки на орбиту спутников системы ГЛОНАСС.

Космос Космос Роскосмос определился с разработчиками информационных систем спутников В тендере госкорпорации Роскосмос на разработку унифицированных бортовых информационных систем для космических аппаратов победили два российских предприятия.

Космос Космос Мальчик создал говорящего робота в Ярославле Юный победитель Антон Воробьев создал энергичного и говорящего робота по имени Атом.

Космос Космос Северный флот представил отчет по исследованиям в Арктике РОССИЯ/ 26 ноября/ БИ-ПОРТ – Гидрографы Северного флота предоставили в Русское географическое общество отчет по исследованиям в Арктике.

Космос Космос NASA показало фотографию Юпитера с ураганом облаков На снимке изображена планета Юпитер, на которой отчетливо можно рассмотреть ураган облаков.

Космос Космос На снимках Марса обнаружено древнее ископаемое в виде улитки Тайваньский уфолог обнаружил на снимках Марса древнее ископаемое в виде улитки. О находке сообщил Скотт Уоринг на своем официальном сайте.

Космос Космос Как армянин создавал первый многоразовый космический корабль СССР Одним из участников научно-производственного процесса первого советского многоразового космического корабля стал заслуженный испытатель космической техники Федерации космонавтики России Николай Петросян.

Космос Космос Посадочные опоры «Федерации» показали на видео Недавно на своей странице в Facebook Марк Серов, руководитель группы, занимающейся эргономикой «Федерации», опубликовал небольшой видеоролик, демонстрирующий работу механизма раскрытия посадочных опор.

Космос Космос В NASA предстоящую зиму прогнозируют аномально холодной для Земли 2019 год встретит землян лютой зимой, холоднее которой не было уже давно, считают эксперты.

Космос Космос Уфологи: В штате Техас очевидцы заметили множество ярких НЛО Очевидцы из штата Техас в городе Саладо заметили множество ярких объектов, которые не удалось опознать.

Космос Космос Проживание на Марсе превратит людей в ангелов – исследователи Как заявил исследователь Джонатан Янг, человеческая раса после переселения на Марс приобретет черты, описанные в Библии.

Космос Космос Футуролог рассказал о возможном сценарии конца света из-за Нибиру Футуролог Эндрю Кушнер считает, что спрогнозированный конец света из-за Нибиру все-таки наступает.