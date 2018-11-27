Космос
Аппарат Mars InSight передал первое изображение с поверхности Марса
Аппарат Mars InSight передал первое изображение с поверхности МарсаРИА Новости16:40
Совершивший в понедельник посадку на Марс зонд InSight успешно передал на Землю первый снимок, сообщило НАСА. Аппарат совершил успешную посадку в районе нагорья Элизий (Elysium Planitia) в 22.54 мск. Спустя несколько минут специалисты миссии сообщили о получении первой фотографии.
РИА Новости16:40
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