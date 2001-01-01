Футбол
«Аполлон» разгромил «Жальгирис» из Каунаса при судействе МоскалеваСпорт-Экспресс вчера в 14:55
"Аполлон" разгромил "Жальгирис" (4:0) из города Каунас в ответном матче первого отборочного раунда Лиги Европы. Кипрский клуб прошел в следующую стадию. Встречу обслуживал российский арбитр Владимир Москалев.
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«Ордабасы» выбил «Торпедо» из Лиги Европы, «Аполлон» разгромил «Кауно Жальгирис»
Матч ТВвчера в 14:56
«Ордабасы» выбил «Торпедо» из Лиги Европы, «Аполлон» разгромил «Кауно Жальгирис»
Sportbox.RUвчера в 14:56
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