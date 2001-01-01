"Аполлон" разгромил "Жальгирис" (4:0) из города Каунас в ответном матче первого отборочного раунда Лиги Европы. Кипрский клуб прошел в следующую стадию. Встречу обслуживал российский арбитр Владимир Москалев.

«Аполлон» разгромил «Жальгирис» из Каунаса при судействе Москалева

Экономика Росстат назвал число россиян с зарплатой больше миллиона рублей Зарплату свыше миллиона рублей в месяц получают 11 287 россиян, сообщает РБК со ссылкой на Росстат.

Общество Украинка пожаловалась на трудности работы в Польше Преподаватель с Украины назвала условия работы соотечественников в Польше крайне тяжёлыми.

Культура Инну Чурикову госпитализировали в тяжелом состоянии Актриса Инна Чурикова находится в тяжелом состоянии после падения со сцены во время спектакля. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Политика ДНР аккумулирует данные о секретной украинской тюрьме в Мариуполе ДНР занимается сбором информации о секретной украинской тюрьме, расположенной в аэропорту Мариуполя.

Шоу-бизнес Русскоязычные пользователи устроили флешмоб в инстаграме Леди Гаги Более 280 000 комментариев русскоязычных пользователей получила на 17 июля запись на инстаграм-странице певицы Леди Гага.

Политика Зеленский заявил о готовности Киева обменять Вышинского на Сенцова Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов обменять руководителя портала РИА новости Украина Кирилла Вышинского на осужденного в России за подготовку теракта Олега Сенцова.

Политика Новая глава ЕК сделала заявление о санкциях против России Новая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Западу следует сохранять санкции против России.

Происшествия В одной из квартир Ижевска нашли тело умершего пять лет назад мужчины В Ижевске газовики, проверявшие исправность оборудования, нашли в одной из квартир по улице 9 Января тело мужчины 1966 года рождения.

Общество В Екатеринбурге закатали в асфальт гигантский крест Покраса Лампаса Коммунальные службы Екатеринбурга начали укладывать асфальт поверх арт-объекта «Супрематический крест» российского художника-каллиграфа Покраса Лампаса.

Экономика Путин поручил предоставить малоимущим жилье Президент России Владимир Путин дал правительству поручение создать дополнительные меры обеспечения жильем российских граждан с невысоким уровнем доходов.

Политика Волкер оценил решение России по гражданству для жителей Донбасса Решение Москвы упростить процедуру получения гражданства для жителей Донецкой и Луганской областей противоречит духу Минских соглашений.

Экономика ЦБ отозвал лицензию у банка «Жилкредит» ЦБ РФ с 19 июля отозвал лицензию у московского жилищно-кредитного коммерческого банка "Жилкредит", сообщает РИА "Новости".

Гаджеты В Huawei рассказали о разработке собственной операционной системы Ранее стало известно, что на фоне введенных США ограничений Huawei активно разрабатывает собственную операционную систему Hongmeng для замены ОС Android на своих смартфонах.

Политика «Нафтогаз» напомнил о готовности к переговорам по транзиту газа Украинский "Нафтогаз" готов работать над договорами по транзиту газа при согласии РФ, заявил исполнительный директор компании Юрий Витренко, сообщает РИА "Новости" Он отметил, что в Киеве согласны с вариантом вице-президента Еврокомисии Мароша Шефчовича, так как все условия этих договоров будут стандартными в Европе, а не заключаться в интересах одной из сторон.

Армия и оружие США обеспокоены усилением военного сотрудничества России и Китая США не хотели бы сближения России и Китая, заявил глава Индо-Тихоокеанского командования адмирал Филип Дэвидсон.

Армия и оружие В Индии назвали условия закупки истребителя Су-57 Главный маршал авиации ВВС Индии Бирендер Сингх Дханоа в беседе с газетой Вооружённых сил России «Красная звезда» рассказал об условиях закупки российского истребителя пятого поколения Су-57.

Кино Вышел трейлер «Лучшего стрелка 2» с Томом Крузом В Сети появился трейлер сиквела фильма «Лучший стрелок» («Top Gun») с Томом Крузом в главной роли.

Хоккей Панарин ответил на критику после скандального интервью Российский хоккеист клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин высказался на критику в свою сторону в инстаграме.

Происшествия На новосибирском комбинате «Сибирский гурман» начались обыски Сегодня утром сотрудники сразу трех силовых ведомств приступили к оперативно-розыскным мероприятиям на крупном комбинате "Сибирский гурман" под Новосибирском.

Политика В конгресс США внесли законопроект о новых санкциях против России Группа конгрессменов от Республиканской и Демократической партий США внесла в палату представителей законопроект, предусматривающий введение новых антироссийских санкций.

Космос В Москве завершился эксперимент по имитации полёта на Луну Международный эксперимент SIRIUS, имитирующий полёт на Луну, завершился в Москве. В нём участвовал экипаж в составе пятерых космонавтов.