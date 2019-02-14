Происшествия

Апелляции по делу Кокорина и Мамаева будут рассмотрены 25 февраляRT на русском 03:29

Адвокат полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева Игорь Бушманов рассказал, когда состоится следующее судебное заседание по рассмотрению апелляций по делу его подзащитного и нападающего «Зенита» Александра Кокорина.
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Рассмотрение апелляции Кокорина и Мамаева перенесли на 26 февраля

Газета.Ru13:30

Мосгорсуд рассмотрит жалобы на арест Мамаева и Кокорина 25 февраля

Аргументы и Факты03:09

Рассмотрение апелляций по делу Кокорина и Мамаева перенесено на 26 февраля

Чемпионат04:50

Апелляции по делу футболистов Кокорина и Мамаева рассмотрят 25 февраля

Вести.Ru03:45

Апелляция по Кокорину и Мамаеву будет рассмотрена 26 февраля

RT на русском09:28

Апелляции о продлении ареста Кокорина и Мамаева рассмотрят 26 февраля

РИА Новости02:05

Мосгорсуд 25 февраля рассмотрит жалобу на продление ареста футболистам Мамаеву и Кокорину

ТАСС02:05
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Происшествия

Число жертв взрыва газа в доме в Красноярске выросло до двух

Обновлено в 17:19
Экономика

Алексей Мордашов отдаст часть бизнеса сыновьям

В случае одобрения регулятора и совершения сделки «КН-холдинг» получит в косвенное владение примерно 65% Nordgold, добавил собеседник «Ведомостей».
Обновлено в 16:10
Политика

Палата представителей США приняла бюджетный закон

Палата представителей конгресса США вслед за сенатом приняла закон о бюджете ряда министерств и пограничной безопасности, отправив документ на подпись президенту Дональду Трампу, свидетельствуют результаты голосования.
Обновлено в 20:52
Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы времен войны в Афганистане

Обновлено в 17:02
Политика

На Украине объяснили «феномен Зеленского»

"Феномен Зеленского" заключается в "форме протеста" украинцев, заявил депутат Верховной рады, кандидат на пост главы государства Евгений Мураев в эфире программы "Ринг Тайм", видео с которой политик опубликовал на своем YouTube-канале.
Обновлено в 20:42
Общество

Хакеры рассказали о причине произведенного ими сбоя «ВКонтакте»

Хакеры, предположительно ответственные за сбой в работе социальной сети «ВКонтакте», заявили, что использовали для этого обнаруженную год назад уязвимость, за которую не получили благодарности от администрации соцсети.
Обновлено в 20:24
Происшествия

В Благовещенске горит склад на площади 200 кв. метров

Пожар вспыхнул в пятницу на складе в Благовещенске, огонь охватил 200 кв. м, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.
Обновлено в 19:20
Происшествия

Бастрыкин поручил проверить правомерность отказа Лановому в перелете

Глава российского СК Александр Бастрыкин поручил проверить правомерность отказа одной из российских авиакомпаний в перелете актеру Василию Лановому.
Обновлено в 15:51
Происшествия

Власти Вашингтона обязали рассекретить детали смерти Михаила Лесина

Власти Вашингтона по решению американского суда обязаны обнародовать материалы по делу о смерти бывшего российского министра печати Михаила Лесина, передает радиостанция «Эхо Москвы».
Обновлено в 19:47
Политика

Убийство пса по кличке Трамп отказались считать политическим

Полиция в американском штате Миннесота установила, что убийство собаки по кличке Дональд Трамп не носило политический характер, передает телеканал Fox News со ссылкой на заявление местного шерифа.
Обновлено в 20:43
Происшествия

В Москве произошла массовая драка со стрельбой

На юго-востоке Москвы, в районе Печатники, произошли массовая драка и стрельба с участием порядка ста человек, сообщает РЕН ТВ.
Обновлено в 16:31
Происшествия

Матери пришлось выкупить 11 мест в самолете для двух детей-инвалидов

Семье из Хабаровского края пришлось лететь в Курган, чтобы сделать операцию двум семилетним детям с ДЦП.
Обновлено в 02:23
Общество

Госдеп порекомендовал согражданам не ездить на Гаити

Госдепартамент рекомендует гражданам США не ездить на Гаити из-за повсеместной преступности и продолжающихся волнений, также объявлена эвакуация большей части американского дипперсонала, говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.
Обновлено в 21:33
Политика

В Пентагоне обвинили Россию в нежелании начать диалог по вооружениям

Обновлено в 19:07
Армия и оружие

Экс-глава военного комитета НАТО обвинил США в предательстве

Бывший глава военного комитета НАТО, генерал ВВС Германии в отставке Харальд Куят в интервью Bayerischer Rundfunk резко раскритиковал США за выход из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 20:52
Происшествия

Суд снял арест с имущества осужденного министра Улюкаева

Суд снял арест десяти земельных участков (в основном – в Смоленской области), частного дома, элитного автомобиля, жилого дома, денежных средств на сумму более одного миллиона долларов и около 300 миллионов рублей.
Обновлено в 07:40
Спорт

Куклина может пропустить спринт на этапе Кубка мира в Солт-Лейк-Сити

Российская биатлонистка Лариса Куклина, скорее всего, не сможет выступить в спринтерской гонке на восьмом этапе Кубка мира в Солт-Лейк-Сити (США), которая пройдет 14 февраля, сообщил журналист в программе "Все на Матч".
Обновлено в 05:40
Политика

Сенаторы США представили законопроект с новыми санкциями против РФ

Группа сенаторов США представила в среду законопроект, предусматривающий, в частности, введение дополнительных санкций против РФ в ответ на "российское вмешательство в работу демократических институтов за рубежом", а также за связанные с украинским кризисом события.
Обновлено вчера в 15:13
Политика

Совет депутатов Видного снял с должности председателя Грудинина

Совет депутатов подмосковного Видного на заседании в четверг, 14 февраля, снял с должности своего председателя Павла Грудинина.
Обновлено в 12:09
Происшествия

Страшное ДТП произошло в Благовещенске: в аварии погибла женщина

В результате аварии женщина из автомобиля Honda Fit скончалась на месте.
Обновлено в 19:26
Армия и оружие

Минобороны РФ приступает к крупнейшей реформе – «Ъ»

Реформу военно-строительной отрасли собирается осуществить Минобороны РФ, сообщили источники в военном ведомстве и правительстве, 15 февраля пишет «Коммерсантъ».
Обновлено в 20:57
Происшествия

Спасенного в Магнитогорске Ваню Фокина выписали из больницы

Обновлено в 02:51
Транспорт

Минтранс настаивает на увеличении штрафов за превышение скорости

Минтранс России предложил правительству ввести пятисотрублевый штраф за превышение скоростного лимита на 10–20 км/ч.
Обновлено в 21:34
Наука

В недрах Земли на глубине 660 километров обнаружены гигантские горы

В исследовании, опубликованном в журнале Science, геофизики из Принстонского университета (США) и Института геодезии и геофизики в Китае сообщают о горах и другой топографии на слое, расположенном на глубине 660 километров и разделяющем верхнюю и нижнюю мантию.
Обновлено в 14:00
Политика

В Госдуме ответили Климкину на слова о русских и марсианах

Депутат Госдумы Андрей Козенко прокомментировал слова главы МИД Украины Павла Климкина о том, что даже у марсиан больше шансов приехать в качестве наблюдателей на президентские выборы, чем у россиян.
Обновлено в 13:51
Политика

Задержание Арашуковых связали с доносом тайного генерала

Задержание сенатора Совета Федерации Рауфа Арашукова последовало после доклада силовиков президенту России Владимиру Путину.
Обновлено в 08:59
Политика

Мадуро сообщил о встрече главы МИД Венесуэлы со спецпредставителем США

Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил, что министр иностранных дел страны Хорхе Арреаса встречался в Нью-Йорке со спецпредставителем США Эллиотом Абрамсом.
Обновлено в 19:52
Футбол

Мамаев сыграл в футбол на поле СИЗО «Бутырка»

Находящийся в «Бутырке» игрок ФК «Краснодар» Павел Мамаев сыграл в футбол в следственном изоляторе, спортсмен принял участие в матче двух сборных арестантов московского СИЗО.
Обновлено в 07:54
Спорт

Путин на тренировке с дзюдоистами в Сочи повредил палец

Президент России Владимир Путин на тренировке с дзюдоистами в Сочи повредил безымянный палец правой руки.
Обновлено в 17:02
Происшествия

Бекхэм предстанет перед судом за использование телефона за рулем

Экс-капитана сборной Англии по футболу Дэвида Бекхэма ждет суд за разговор по телефону во время вождения.
Обновлено в 18:35
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Павел Мамаев
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник футбольного клуба «Краснодар» и сборной России. Чемпион России, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка.
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Александр Кокорин
Российский футболист
Российский футболист, нападающий клуба «Зенит» и сборной России. Один из самых скандальных футболистов в России. Участник чемпионатов Европы 2012, 2016 и чемпионата мира 2014 года.
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