Апелляции о продлении ареста Кокорина и Мамаева рассмотрят 25 февраляМатч ТВ 03:38

Рассмотрение апелляции на продление ареста футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева назначено на 25 февраля. Об этом сообщил адвокат 27-летнего Кокорина Вячеслав Барик.

Апелляции о продлении ареста Кокорина и Мамаева рассмотрят 25 февраля

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