Анзор Кавазашвили: «Еременко нельзя было отпускать из „Спартака“»Спорт-Экспресс 07:11

Бывший вратарь "Спартака" Анзор Кавазашвили прокомментировал "СЭ" приобретение "Ростовом" 31-летнего полузащитника Романа Еременко, с которым в начале января красно-белые расторгли контракт.

Анзор Кавазашвили: «Еременко нельзя было отпускать из „Спартака“»

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