Футбол
Анзор Кавазашвили: «Еременко нельзя было отпускать из „Спартака“»Спорт-Экспресс 07:11
Бывший вратарь "Спартака" Анзор Кавазашвили прокомментировал "СЭ" приобретение "Ростовом" 31-летнего полузащитника Романа Еременко, с которым в начале января красно-белые расторгли контракт.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событииПоказать все источники
Автоматически обработаны 7194 источника, обновлено в 09:30, Ашберн
Футбол
Переход Ракицкого в «Зенит» 5 лет назад сорвался из-за ценника на игрока
Санкт-петербургский "Зенит" несколько лет назад уже проявлял интерес к украинскому защитнику "Шахтера" Ярославу Ракицкому, тогда трансфер не состоялся из-за высокой стоимости игрока, сказал РИА Новости футбольный агент Шандор Варга.
Обновлено в 09:12
Футбол
Роман Еременко стал футболистом «Ростова»
Последним клубом Еременко был московский "Спартак" - игрок примкнул к "красно-белым" в прошлом году, а после того, как истекла его двухлетняя дисквалификация за употребление кокаина, и дебютировал за москвичей.
Обновлено в 04:03
Футбол
Краневиттер присоединился к «Зениту» на сборах
Полузащитник «Зенита» Матиас Краневиттер присоединился к петербургской команде, которая в настоящее время проводит зимний тренировочный сбор в Катаре.
Обновлено в 07:25
Футбол
«Зенит» вошел в топ-30 клубов Европы по доходам за 2017 год
«Зенит» вошел в топ-30 клубов Европы по уровню доходов по итогам 2017 года, сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на отчет УЕФА.
Обновлено вчера в 23:19
Футбол
Барселона — Леванте 3:0
Ответная игра "Барселона" - "Леванте" начнется сегодня в 23:30 по московскому времени.
Обновлено вчера в 10:32
Футбол
Руководство «Луча» намерено добиваться признания клуба банкротом
Как стало известно «Чемпионату», руководство «Луча» намерено добиваться признания клуба банкротом. Долги составляют более 200 млн рублей.
Обновлено в 05:45
Футбол
Феллайни пропустит до месяца из-за травмы
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Маруан Феллайни выбыл из строя на три-четыре недели из-за травмы.
Обновлено в 06:01
Футбол
Шляхтин покинет пост председателя совета директоров «Крыльев Советов»
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров заявил, что председатель совета директоров самарского футбольного клуба «Крылья Советов» Дмитрий Шляхтин покинет свой пост.
Обновлено в 07:24
Футбол
«Тоттенхэм» может предложить краткосрочный контракт Росси
Шпоры рассматривают вариант приглашения 31-летнего итальянца на краткосрочный контракт со сдельной платой.
Обновлено в 02:08
Футбол
«Лестер» продлил контракт с Олбрайтоном до 2022 года
«Лестер Сити» на своём официальном сайте объявил о продлении соглашения с полузащитником Марком Олбрайтоном.
Обновлено в 05:54
Футбол
Оливье Жиру: «Я не выбираю состав, но мне не нравится сидеть в запасе»
Жиру перешел в «Челси» из «Арсенала» прошлой зимой, но так и не стал игроком стартового состава.
Обновлено в 09:03
Футбол
«Спартак» следит за 19-летним форвардом «Сан-Паулу» Фабиньо
Обновлено в 03:28
Футбол
Эшли Коул может стать игроком команды Лэмпарда
Бывший защитник сборной Англии Эшли Коул может продолжить карьеру в "Дерби Каунти".
Обновлено вчера в 20:01
Футбол
«Спартак-2» отправился на сбор в Турцию
В Турции Спартак-2 проведет три контрольных матча: с молодежной сборной Азербайджана (24 января), Ардой из Болгарии (29 января) и Иртышом из Казахстана (1 февраля).
Обновлено в 07:51
Футбол
Суд Мадрида рассмотрит дела Роналду и Алонсо 22 января
Судебные заседания над футболистом "Ювентуса" Криштиану Роналду и тренером юношеской команды мадридского "Реала" Хаби Алонсо, которых обвиняют в уклонении от уплаты налогов, состоятся во вторник, 22 января, сообщили в Высшем суде Мадрида.
Обновлено в 07:07