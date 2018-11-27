Футбол

«Анжи» заключил контракт с 17-летним воспитанником «ПСЖ»
РБК
09:19

«Анжи» подписал контракт с грузинским нападающим Николозом Кутателадзе, сообщает официальный сайт команды. Футболист перешел в новый клуб на правах свободного агента.
РБК09:19

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Российский клуб подписал контракт с воспитанником «ПСЖ»

Газета.Ru07:51

Воспитанник «ПСЖ» продолжит карьеру в «Анжи»

Спорт-Экспресс07:34

«Анжи» подписал контракт с 17-летним форвардом из «ПСЖ»

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«Анжи» подписал контракт с воспитанником «ПСЖ» (фото)

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Гендиректор «Анжи»: подписание Кутателадзе не означает, что клуб нашёл деньги

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«Анжи» объявил о переходе воспитанника «ПСЖ»

Sport24.ru06:57

«Анжи» подписал 17-летнего грузинского воспитанника «ПСЖ» Кутателадзе

Sports.ru06:48
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Автоматически обработано 7118 источников, обновлено в 12:52, Ашберн
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Российский футбольный клуб из Махачкалы, выступающий в премьер-лиге. Основан 12 мая 1991 года. Бронзовый призёр чемпионата России 2012/13, финалист Кубка России 2000/01 и 2012/2013. Домашние матчи чемпионата России проводит в Каспийске на стадионе «Анжи-Арена».
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