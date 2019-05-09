«Анжи» вылетел из российской футбольной Премьер-лигиРБК 11:45

Матч 28-го тура чемпионата России по футболу между "Анжи" и "Арсеналом" завершился выездной победой тульского клуба со счетом 1:0. Единственный гол на 34-й минуте забил Зелимхан Бакаев, реализовавший пенальти.

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