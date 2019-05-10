Футбол
«Анжи» вылетел из российской футбольной Премьер-лигиРБК 11:45
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Анжи Арена»
|16′
Лука Джорджевич
Огнен Ожегович
|34′
Зелимхан Бакаев
Павел Калошин
|60′
|62′
Эванс Кангва
Резиуан Мирзов
Шахбан Гайдаров
Иван Иванченко
|65′
|70′
Георгий Костадинов
Андрес Понсе
Гамид Агаларов
|74′
Гаэль Ондуа
Адлан Кацаев
|85′
|89′
Огнен Ожегович
Иван Иванченко
|90′
Анжи
Расстановка 5‑3‑2
22
Дюпин
18
Ахъядов
3
Удалый
28
Калошин
4
Белов
50
Чистяков
99
Закиров
10
Кацаев
17
Иванченко
14
Агаларов
19
Долгов
1
Нигматулин
14
Хагуш
6
Беляев
8
Григалава
21
Альварес
23
Горбатенко
11
Ткачев
70
Костадинов
78
Бакаев
45
Ожегович
19
Мирзов
Арсенал (Тула)
Расстановка 4‑3‑3
Матч 28-го тура чемпионата России по футболу между "Анжи" и "Арсеналом" завершился выездной победой тульского клуба со счетом 1:0. Единственный гол на 34-й минуте забил Зелимхан Бакаев, реализовавший пенальти.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 15:59, Ашберн
Армия и оружие
В Сербии прошел антифашистский парад «Оборона свободы»
Обновлено в 06:24
Политика
Владимир Путин выразил соболезнования семье Сергея Доренко
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Сергея Доренко в связи со смертью журналиста, говорится в сообщении на сайте президента.
Обновлено в 11:08
Кино
Умерла народная артистка России Нелли Корниенко
Народная артистка России Нелли Корниенко умерла в возрасте 80 лет после продолжительной болезни. Об этом сообщается на сайте Малого театра.
Обновлено в 13:12
Происшествия
Дочери Доренко попросили полицию расследовать причины смерти отца
Дочери журналиста Сергея Доренко попросили правоохранительные органы расследовать обстоятельства смерти отца, сообщил РИА Новости продюсер Андрей Разин, общавшийся с дочерьми Доренко.
Обновлено в 13:46
Происшествия
Истребители ВВС Индии посадили в Джайпуре украинский самолет
Истребители ВВС Индии перехватили украинский грузовой самолет Ан-12, вылетевший из Тбилиси.
Обновлено в 15:36
Политика
Зеленский сравнил Порошенко с ворующим тапочки из отеля туристом
Избранный президент Украины Владимир Зеленский сравнил действующего главу государства Петра Порошенко с туристом, который перед отъездом ворует имущество отеля.
Обновлено в 12:24
Происшествия
Сергей Доренко умер от разрыва аорты
Причиной смерти журналиста Сергея Доренко стал разрыв аорты, сообщает сайт радиостанции "Говорит Москва".
Обновлено в 04:18
Общество
Перекрывавшая МКАД певица отметила День Победы танцем на шесте
Певица Оксана Яковлева, которая в прошлом году ради съемок видеоклипа перекрывала МКАД, поздравила подписчиков с Днем Победы, опубликовав видео с танцем на шесте.
Обновлено в 11:59
Политика
Порошенко допрашивают следователи Генпрокуратуры по делу «майдана»
Следователи генеральной прокуратуры Украины (ГПУ) допрашивают в пятницу президента Петра Порошенко в качестве свидетеля по делу о расстрелах на "майдане" в феврале 2014 года.
Обновлено в 14:56
Шоу-бизнес
Анна Седокова показала «беременный» живот
Певица Анна Седокова недавно опубликовала ряд фотографий и видеозаписей, демонстрирующими её фигуру.
Обновлено в 06:58
Происшествия
Названа причина задержания сотрудника Mash
Ранее сообщалось, что в Mash сообщили о задержании сотрудника. Накануне главный редактор Mash Максим Иксанов заявил об обысках в редакции.
Обновлено в 06:41
Здоровье
Тобольские травматологи инновационно лечат плечевой сустав
Травматологи из Тобольска в Областной больнице № 3 выучили новый способ лечения плечевого сустава.
Обновлено в 02:25
Политика
Волкер призвал Россию вернуть Донбасс под контроль Киева
Ранее News.ru писал, что Волкер предостерёг новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского от смены политики Киева в отношении Донбасса.
Обновлено в 11:08
Политика
Трамп оценил торговые переговоры США с Китаем
Президент США Дональд Трамп заявил, что торговые переговоры Вашингтона с Пекином проходят в благоприятном ключе, однако торопиться с заключением соглашения странам не стоит.
Обновлено в 08:29
Музыка
Составлен рейтинг самых богатых британских музыкантов
Обновлено в 02:05
Экономика
Инфляция на Украине в апреле составила 1%, в годовом выражении ускорилась до 8,8%
Инфляция на Украине в месячном выражении в апреле составила 1% после 0,9% в марте, в годовом — ускорилась до 8,8%, сообщила в пятницу пресс-служба Нацбанка Украины.
Обновлено в 11:11
Происшествия
В Москве скончался Сергей Доренко
Обновлено вчера в 13:21
Происшествия
Гроб с фруктами проплыл по каналу Грибоедова в Петербурге на видео
По водам канала имени Грибоедова неспешно проплыл черный гроб, наполненный гранатами и цветами.
Обновлено в 08:30
Политика
Порошенко попросил Меркель ужесточить санкции против России
Действующий президент Украины Петр Порошенко призвал канцлера ФРГ Ангелу Меркель усилить санкции против России.
Обновлено в 05:54
Футбол
Семин: Игорь Денисов болен
Полузащитник московского "Локомотива" Игорь Денисов болен, сообщил после матча 28-го тура чемпионата России по футболу против казанского "Рубина" главный тренер железнодорожников Юрий Семин.
Обновлено в 14:33
Происшествия
Пассажира с миной времен войны сняли с рейса в Домодедово
В Домодедово служба безопасности аэропорта сняла с рейса пассажира, у которого обнаружили, по предварительным данным, мину времен Великой Отечественной войны.
Обновлено в 15:14
Армия и оружие
Россия заблокировала заявление Совбеза ООН по ситуации в Идлибе
Россия заблокировала подготовленное рядом стран заявление Совбеза ООН по гуманитарному положению в Сирии, в котором искажалась реальная ситуация в сирийском Идлибе.
Обновлено в 15:32
Политика
Порошенко высказался о дате инаугурации Зеленского
Действующего президента Украины Петра Порошенко устраивает любая дата инаугурации избранного главы государства Владимира Зеленского.
Обновлено в 14:34
Экономика
Богатейший человек Индии купил сеть магазинов игрушек Hamleys
Reliance Industries, которая принадлежит богатейшему жителю Индии Мукешу Амбани, приобрела сеть магазинов игрушек Hamleys, сообщает Guardian.
Обновлено в 10:44