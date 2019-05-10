Футбол

«Анжи» вылетел из российской футбольной Премьер-лигиРБК 11:45

Анжи — Арсенал (Тула)
0 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Анжи Арена»
16′
Лука Джорджевич
Огнен Ожегович
34′
Зелимхан Бакаев
Павел Калошин
60′
62′
Эванс Кангва
Резиуан Мирзов
Шахбан Гайдаров
Иван Иванченко
65′
70′
Георгий Костадинов
Андрес Понсе
Гамид Агаларов
74′
Гаэль Ондуа
Адлан Кацаев
85′
89′
Огнен Ожегович
Иван Иванченко
90′
Матч 28-го тура чемпионата России по футболу между "Анжи" и "Арсеналом" завершился выездной победой тульского клуба со счетом 1:0. Единственный гол на 34-й минуте забил Зелимхан Бакаев, реализовавший пенальти.
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