Футбол

«Анжи» в меньшинстве уступил «Ростову»Матч ТВ 05:59

Анжи — Ростов
сегодня
в 09:30
Чемпионат России
Стадион «Анжи Арена»
«Анжи» на своем поле проиграл «Ростову» в матче 26-го тура молодежного первенства России. Встреча завершилась со счетом 0:2 в пользу гостей. Дубль оформил полузащитник Гоча Гогричиани.
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Анжи
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