Футбол
«Анжи» в меньшинстве уступил «Ростову»Матч ТВ 05:59
«Анжи» на своем поле проиграл «Ростову» в матче 26-го тура молодежного первенства России. Встреча завершилась со счетом 0:2 в пользу гостей. Дубль оформил полузащитник Гоча Гогричиани.
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 07:05, Ашберн
Шоу-бизнес
Как Моргунов перессорился с режиссерами и чиновниками
Обновлено в 01:20
Политика
Путин назвал приговор Бутиной беспределом
"МИД дал уже комментарий по поводу 18 месячного приговора Бутиной, и, по-моему, там так и сказано, в комментарии МИДа, что это беспредел.
Обновлено в 05:03
Футбол
Игорь Шалимов станет новым главным тренером «Спартака-2»
Напомним, Шалимов покинул пост главного тренера «Химок» 9 апреля. До этого он работал в «Краснодаре».
Обновлено в 06:36
Политика
Получение гражданства РФ могут упростить для всех жителей Украины
Президент России Владимир Путин задумался об упрощении процедуры получения гражданства России всем жителям Украины, а не только Донбасса, 27 апреля сообщает ТАСС.
Обновлено в 05:47
Происшествия
В Трампа бросили телефон во время выступления
Мужчина бросил мобильный телефон в сторону президента США Дональда Трампа, когда тот поднимался на сцену для выступления перед Национальной стрелковой ассоциацией (NRA) в Индиане.
Обновлено вчера в 21:47
Общество
Медведев поручил улучшить графики работы детсадов и школ
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил внести в правительство предложения по совершенствованию графиков работы школ и детских садов.
Обновлено в 03:54
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова заступилась за Ольгу Бузову перед Ксенией Собчак
Прославленная российская танцовщица Анастасия Волочкова заступилась за новоявленную исполнительницу Ольгу Бузову перед своей бывшей приятельницей Ксенией Собчак.
Обновлено в 05:31
Общество
Беглов сказал «спасибо» москвичам за уборку Петербурга
Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов сегодня поблагодарил рабочих из Москвы за уборку нашего города.
Обновлено в 05:37
Политика
Медведев поручил выявить виновных в загрязнении нефтепровода «Дружба»
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил за неделю провести проверку обстоятельств попадания некачественных продуктов в нефтепровод «Дружба» в ходе поставок в Белоруссию и наказать виновных.
Обновлено в 06:25
Политика
Путин назвал заявления о реверсе газа на Украине «чушью и обманом»
Без транзита российского газа Украина не сможет заниматься реверсом газа, заявил президент Владимир Путин, передает ТАСС.
Обновлено в 06:47
Политика
Путин заявил, что Россия может упростить процесс получения гражданства для украинцев
Ранее iReactor сообщал о том, что Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителям некоторых районов Луганской и Донецкой областей Украины.
Обновлено в 05:06
Армия и оружие
На сайте проекта Минобороны «Дорога памяти» появилось фото лидера ИГ
Обновлено вчера в 16:35
Происшествия
СК проводит расследование по факту убийства семьи в Уфе
Следователи проводят расследование в связи с обнаружением тел пяти членов одной семьи, в том числе троих детей, на садовом участке в Уфе.
Обновлено в 06:54
Наука
Выяснена причина возникновения гигантской полыньи в Антарктиде
Из-за труднодоступного места ученые Нью-Йоркского университета в Абу-Даби использовали сочетание спутниковых наблюдений и данных реанализа, чтобы обнаружить, что циклоны (столь же интенсивные, как категория 11 по шкале Бофорта) и сильные ветры, дующие вдоль ледяного покрова, вызывают смещение льда в противоположных направлениях, что приводит к возникновению полыньи.
Обновлено 25 апреля в 09:18
Авто
Новый Hyundai Tucson шокирует покупателей
Вице-президент дизайнерского центра корейского автоконцерна Сан Юп Ли охарактеризовал оформление экстерьера Tucson следующего поколения, как «шокирующее» и «пугающее».
Обновлено вчера в 03:24
Происшествия
На Невском проспекте мужчина открыл стрельбу из пистолета
Обновлено вчера в 17:54
Транспорт
Строительство БКЛ московского метро завершено наполовину
Обновлено в 03:43
Происшествия
В МЧС объяснили появление черного дыма при пожаре в Красноярске
Черный дым во время пожара на территории завода в Красноярске появился из-за полимерного состава утеплителя горевших холодильников.
Обновлено в 02:05
Политика
В Москве арестован украинский миллионер Павел Климец
В Москве был задержан украинский бизнесмен Павел Климец по подозрению в даче взятки в особо крупном размере.
Обновлено в 00:42
Происшествия
Спасатели извлекли из шахты в ЛНР тела всех 17 погибших
Тела всех 17 погибших в результате взрыва метана на шахте "Схидкарбон" в Луганской народной республике (ЛНР) подняты на поверхность.
Обновлено в 06:46
Политика
Решение ВТО по транзитному спору России и Украины вступило в силу
Решение Всемирной торговой организации (ВТО) по спору России и Украины о транзите товаров, принятое в пользу Москвы, вступило в силу.
Обновлено вчера в 09:45
Происшествия
На Шри-Ланке при перестрелке погибли 15 человек, в том числе дети
На Шри-Ланке полицейские обнаружили тела 15 человек на месте, где шла перестрелка, среди убитых шестеро детей.
Обновлено вчера в 23:05
Происшествия
На Волге столкнулись два судна. Погиб один человек
Обновлено в 06:12
Общество
Россиянам могут запретить ввозить хамон и пармезан
Россиянам могут запретить ввозить в страну хамон и пармезан, сообщают «Ведомости».
Обновлено 25 апреля в 02:18
Футбол
«Спартак» намерен расторгнуть контракт с Глушаковым
Обновлено в 06:44
Авто
В Россию могут привезти новый рамный внедорожник Isuzu MU-X
Японская Isuzu может привезти в Россию большой рамный внедорожник MU-X.
Обновлено вчера в 04:42
Шоу-бизнес
Скорую помощь заметили у резиденции принца Гарри и Меган Маркл
Появление автомобиля скорой помощи у загородной резиденции королевской семьи Фрогмор-хаус, где в настоящее время проживают принц Гарри и Меган Маркл, породило бурные слухи о том, что первенец герцога и герцогини Сассекской появился на свет.
Обновлено вчера в 16:55