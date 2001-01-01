«Анжи» в меньшинстве уступил «Ростову»Матч ТВ 05:59

«Анжи» на своем поле проиграл «Ростову» в матче 26-го тура молодежного первенства России. Встреча завершилась со счетом 0:2 в пользу гостей. Дубль оформил полузащитник Гоча Гогричиани.

Политика Путин назвал приговор Бутиной беспределом "МИД дал уже комментарий по поводу 18 месячного приговора Бутиной, и, по-моему, там так и сказано, в комментарии МИДа, что это беспредел.

Футбол Игорь Шалимов станет новым главным тренером «Спартака-2» Напомним, Шалимов покинул пост главного тренера «Химок» 9 апреля. До этого он работал в «Краснодаре».

Политика Получение гражданства РФ могут упростить для всех жителей Украины Президент России Владимир Путин задумался об упрощении процедуры получения гражданства России всем жителям Украины, а не только Донбасса, 27 апреля сообщает ТАСС.

Происшествия В Трампа бросили телефон во время выступления Мужчина бросил мобильный телефон в сторону президента США Дональда Трампа, когда тот поднимался на сцену для выступления перед Национальной стрелковой ассоциацией (NRA) в Индиане.

Общество Медведев поручил улучшить графики работы детсадов и школ Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил внести в правительство предложения по совершенствованию графиков работы школ и детских садов.

Шоу-бизнес Анастасия Волочкова заступилась за Ольгу Бузову перед Ксенией Собчак Прославленная российская танцовщица Анастасия Волочкова заступилась за новоявленную исполнительницу Ольгу Бузову перед своей бывшей приятельницей Ксенией Собчак.

Общество Беглов сказал «спасибо» москвичам за уборку Петербурга Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов сегодня поблагодарил рабочих из Москвы за уборку нашего города.

Политика Медведев поручил выявить виновных в загрязнении нефтепровода «Дружба» Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил за неделю провести проверку обстоятельств попадания некачественных продуктов в нефтепровод «Дружба» в ходе поставок в Белоруссию и наказать виновных.

Политика Путин назвал заявления о реверсе газа на Украине «чушью и обманом» Без транзита российского газа Украина не сможет заниматься реверсом газа, заявил президент Владимир Путин, передает ТАСС.

Политика Путин заявил, что Россия может упростить процесс получения гражданства для украинцев Ранее iReactor сообщал о том, что Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителям некоторых районов Луганской и Донецкой областей Украины.

Происшествия СК проводит расследование по факту убийства семьи в Уфе Следователи проводят расследование в связи с обнаружением тел пяти членов одной семьи, в том числе троих детей, на садовом участке в Уфе.

Наука Выяснена причина возникновения гигантской полыньи в Антарктиде Из-за труднодоступного места ученые Нью-Йоркского университета в Абу-Даби использовали сочетание спутниковых наблюдений и данных реанализа, чтобы обнаружить, что циклоны (столь же интенсивные, как категория 11 по шкале Бофорта) и сильные ветры, дующие вдоль ледяного покрова, вызывают смещение льда в противоположных направлениях, что приводит к возникновению полыньи.

Авто Новый Hyundai Tucson шокирует покупателей Вице-президент дизайнерского центра корейского автоконцерна Сан Юп Ли охарактеризовал оформление экстерьера Tucson следующего поколения, как «шокирующее» и «пугающее».

Происшествия В МЧС объяснили появление черного дыма при пожаре в Красноярске Черный дым во время пожара на территории завода в Красноярске появился из-за полимерного состава утеплителя горевших холодильников.

Политика В Москве арестован украинский миллионер Павел Климец В Москве был задержан украинский бизнесмен Павел Климец по подозрению в даче взятки в особо крупном размере.

Происшествия Спасатели извлекли из шахты в ЛНР тела всех 17 погибших Тела всех 17 погибших в результате взрыва метана на шахте "Схидкарбон" в Луганской народной республике (ЛНР) подняты на поверхность.

Политика Решение ВТО по транзитному спору России и Украины вступило в силу Решение Всемирной торговой организации (ВТО) по спору России и Украины о транзите товаров, принятое в пользу Москвы, вступило в силу.

Общество Россиянам могут запретить ввозить хамон и пармезан Россиянам могут запретить ввозить в страну хамон и пармезан, сообщают «Ведомости».