Футбол

«Анжи» в целях экономии поедет на матч с «Краснодаром» на автобусеСпорт-Экспресс 05:06

Краснодар — Анжи
31 марта
в 12:00
Чемпионат России
Стадион «Краснодар»
"Анжи" 30 марта рейсовым самолетом вылетят в Ростов-на-Дону на матч 21-го тура чемпионата России против "Краснодара", информирует официальный сайт клуба.
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Российский футбольный клуб из Махачкалы, выступающий в премьер-лиге. Основан 12 мая 1991 года. Бронзовый призёр чемпионата России 2012/13, финалист Кубка России 2000/01 и 2012/2013. Домашние матчи чемпионата России проводит в Каспийске на стадионе «Анжи-Арена».
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