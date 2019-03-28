Футбол
«Анжи» в целях экономии поедет на матч с «Краснодаром» на автобусеСпорт-Экспресс 05:06
"Анжи" 30 марта рейсовым самолетом вылетят в Ростов-на-Дону на матч 21-го тура чемпионата России против "Краснодара", информирует официальный сайт клуба.
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Сергей Галицкий выделил автобус, чтобы довезти игроков «Анжи» на матч в Краснодар
Кубанские новости12:25
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Экономика
В России наладят производство газовых турбин большой мощности
Отмечается, что стоимость проекта по созданию производства газовых турбин большой мощности составляет не менее 14 млрд рублей.
Обновлено в 06:58
Происшествия
Экс-губернатор Хабаровского края не признал вину
Экс-губернатор Хабаровского края Виктор Ишаев, которому предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве, не признал вину.
Обновлено в 13:11
Политика
Медведев приостановил объединение Александринки с театром Волкова
Действие приказа министра культуры Владимира Мединского об объединении санкт-петербургского Александринского театра и Театра имени Волкова в Ярославле приостановлено премьер-министром России Дмитрием Медведевым.
Обновлено в 13:10
Происшествия
Кадыров обратился к устроившему смертельное ДТП в Москве чеченцу
Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал местных правоохранителей принять все меры для установления местонахождения и задержания жителя республики Муслима Джамбекова, которого считают виновником смертельного ДТП на Можайском шоссе в Москве.
Обновлено в 11:20
Недвижимость
Банк «Кубань Кредит» открыл новый ипотечный центр в Краснодаре
Ипотечный центр открыли 27 марта в головном офисе банка.
Обновлено вчера в 13:16
Происшествия
Потерпевшая сторона в деле Абызова узнала об ущербе от следствия
Накануне в Москве был арестован бывший министр открытого правительства Михаил Абызов и ещё четыре фигуранта этого дела.
Обновлено в 12:57
Происшествия
Небоскреб загорелся в столице Бангладеш
Возгорание произошло в небоскребе в столице Бангладеш Дакке. Об этом сообщает местное издание Dhaka Tribune.
Обновлено в 06:35
Кино
Анджелина Джоли станет супергероем Marvel
Джоли сделала выбор в пользу проекта Marvel, сюжет которого будет крутиться вокруг сверхдержав и почти бессмертных существах, а также о неких девиантах — существах-монстрах, созданных пришельцами.
Обновлено вчера в 22:29
Футбол
«Спартак» хочет выкупить тренировочную базу
Вице-президент "Спартака" Наиль Измайлов заявил, что клуб планирует выкупить у Минспорта тренировочную базу, расположенную в Тушине рядом с домашним стадионом команды.
Обновлено в 11:36
Армия и оружие
В Петербурге спустили на воду подлодку «Петропавловск-Камчатский»
В Петербурге в четверг, 28 марта, спустили на воду дизель-электрическую подводную лодку «Петропавловск-Камчатский», передает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 03:45
Политика
В Сети опубликовали видео с пьяным сыном Порошенко
Обновлено вчера в 12:44
Технологии
Роскомнадзор потребовал от 10 VPN-сервисов подключиться к ФГИС
Роскомнадзор направил владельцем 10 VPN-сервисов требование подключиться к федеральной госинформсистеме (ФГИС), передает ТАСС со ссылкой на распространенное сообщение пресс-службы ведомства.
Обновлено в 13:24
Футбол
Ветеран московского «Динамо» Басалаев скончался на 74-м году жизни
Экс-защитник сборной СССР и московского "Динамо" Владимир Басалаев ушел из жизни сегодня, 28 марта, информирует официальный сайт бело-голубых.
Обновлено в 11:56
Культура
Новый мэр Белгорода принял присягу под марш из «Звездных войн»
Обновлено вчера в 04:38
Космос
Найдена вторая галактика без темной материи
Астрономы подтвердили почти полное отсутствие темной материи в галактике NGC 1052-DF2 и нашли рядом с ней похожую — NGC 1052-DF4.
Обновлено в 13:05
Футбол
«Реал» U-13 выиграл чемпионат Испании под руководством Хаби Алонсо
Детская команда "Реала" (U-13) выиграла чемпионат Испании в своей возрастной категории.
Обновлено в 13:25
Политика
Россия и Киргизия изменили соглашение о военной базе «Кант»
Изменения и дополнения касаются условий и статуса пребывания Объединенной российской военной базы на территории республики.
Обновлено в 06:48
Происшествия
Red Wings будет добиваться запрета зажигалок в самолетах
"Авиакомпания Red Wings по завершении внутреннего расследования планирует выступить с предложением в Росавиацию о запрещении проноса зажигалок на борт самолета", - добавила она.
Обновлено в 12:01
Общество
Уволившиеся в Башкирии врачи не остались без работы
Сотрудники роддома в Салавате, которые массово уволились после скандала из-за смеха над «высокими зарплатами», нашли новую работу.
Обновлено вчера в 22:29
Футбол
Сулейманов продлил контракт с «Краснодаром»
Форвард «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов продлил соглашение с краснодарским клубом.
Обновлено в 10:23
Энергетика
Русснефть ждет роста добычи нефти в 19г до 7,8 млн тонн
В 2018 году добыча нефти Русснефти составила 7,6 миллиона тонн с учетом международных проектов, на России пришлось 7,1 миллиона тонн.
Обновлено в 09:53
Политика
Boeing исправил вероятную причину крушения лайнеров 737 MAX
Американская компания Boeing выпустила обновленную версию программы MCAS, из-за ошибки которой могли произойти две катастрофы с участием новейших авиалайнеров 737 MAX.
Обновлено в 11:58
Армия и оружие
Минобороны выделит 2,8 млрд рублей на модернизацию Су-25
Министерство обороны РФ выделит почти 2,8 млрд рублей на модернизацию самолетов Су-25. Об этом в четверг, 28 марта, пишет РИА Новости.
Обновлено в 11:41
Наука
Авторы идеи пересадки головы научились сращивать спинной мозг
Во всех случаях экспериментаторы перерезали спинной мозг, а затем пытались срастить его заново по своей методике.
Обновлено вчера в 10:34
Футбол
Болельщики «Барселоны» выбрали лучший гол в истории клуба
Пресс-служба каталонской «Барселоны» опубликовала результаты голосования болельщиков по выбору лучшего гола в истории клуба.
Обновлено в 13:26
Политика
Украинский эксперт рассказал о единственной возможности вернуть Крым
По мнению директора военных программ Центра Разумкова Николая Сунгуровского, о возврате Крым в течение нескольких месяцев или даже лет после предстоящих президентских выборов на Украине не может быть и речи.
Обновлено в 11:46
Общество
Часть пациентов психоневрологических интернатов в РФ отправят по домам
Как ожидается, обследование для всех обитателей интернатов проведут в течение четырех месяцев.
Обновлено в 09:26