Футбол
«Анжи» в целях экономии поедет на матч с «Краснодаром» на автобусеСпорт-Экспресс 05:06
"Анжи" 30 марта рейсовым самолетом вылетят в Ростов-на-Дону на матч 21-го тура чемпионата России против "Краснодара", информирует официальный сайт клуба.
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Сергей Галицкий выделил автобус, чтобы довезти игроков «Анжи» на матч в Краснодар
Кубанские новости12:25
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YouTube удалил последние видеоролики Парфенова и Дудя
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«Газпром» выкупит своих крупнейших подрядчиков у Ротенберга и Тимченко
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Абызова поместили в камеру без горячей воды и телевизора
Бывший министр по делам Открытого правительства РФ Михаил Абызов помещен в картантин в пустую двухместную камеру.
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Группа боевых кораблей НАТО прошла проливы Дарданеллы и Босфор и вошла в Черное море.
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Захарова назвала сроки присутствия военных РФ в Венесуэле
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала сроки присутствия военных РФ в Венесуэле.
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Бенн: Радулов забил великолепный гол, мы привыкли к подобным вещам
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В 2019 году в Москве планируется открыть Центр аддитивных технологий госкорпорации "Росатом", где будут производить на заказ изделия на 3D-принтерах.
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Росстат назвал сферы деятельности с высокими зарплатами в России
В пятерку самых высокооплачиваемых областей труда в России попали профессиональная, научная и техническая деятельность, а также транспортировка и хранение.
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Кадыров обратился к виновнику смертельного ДТП в Москве
Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал скрывшегося с места происшествия виновника ДТП на Можайском шоссе в Москве, в результате которого погибли два человека, незамедлительно явиться в полицию и "не позорить свой род".
Обновлено в 11:25
Футбол
Президент «Зенита»: выделим помещение для музея фанатов на стадионе
"На стадионе будет выделено помещение для музея фанатского движения, фанатам останется только наполнить его", - сказал Медведев.
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Роскомнадзор предложил операторам тестировать Рунет на «суверенность»
Выбор для тестирования продукта RDP.RU, как рассказывает один из операторов, в Роскомнадзоре компаниям объяснили тем, что он оказался лучшим по итогам испытаний по фильтрации трафика.
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Открытое небо назвали причиной крушения малайзийского «Боинга»
Главной причиной крушения «Боинга» компании Malaysia Airlines в Донбассе летом 2014 года стало незакрытое воздушное пространство.
Обновлено в 09:04
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Роскачество обновило список лучших смартфонов
Роскачество намерено снова обновить рейтинг в мае 2019 года. Ранее стало известно, что в России вырос спрос на смартфоны дороже 50 тыс. руб.
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Здоровье
В Омске появится детская инфекционная больница на 300 мест
Говорили и о строительстве нового детского инфекционного центра и дополнительного корпуса онкодиспансера.
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Внешний вид Порошенко в храме высмеяли в Сети
Обновлено в 01:05
Общество
Росконтроль назвал бренд лучшего сливочного масла
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Авто
Ford Sollers покидает рынок легковых автомобилей
Обновлено вчера в 07:36
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Вышел первый трейлер сериала «Чернобыль» от HBO
Обновлено в 16:41
Культура
Мэр Белгорода вступил в должность под марш из «Звездных войн»
Юрий Галдун, избранный главой администрации Белгорода, принял присягу под торжественную музыку.
Обновлено вчера в 08:08
Армия и оружие
Украина заявила о создании электромагнитного оружия
На Украине заявили о создании электромагнитного оружия, которое может подавлять радиоэлектронную аппаратуру вероятного противника, включая системы энергопитания и передачи данных.
Обновлено в 10:48
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Израильская авиация нанесла удар по объектам в сирийском городе Алеппо.
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Фролов прокомментировал слухи о причинах смерти Началовой
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Гуаидо прокомментировал запрет занимать госпосты в течение 15 лет
Хуан Гуаидо, объявивший себя врио президента Венесуэлы, назвал незаконным решение венесуэльских властей запретить ему занимать государственные посты в течение 15 лет.
Обновлено в 16:00
Футбол
Куртуа хочет видеть в «Реале» Азара
Голкипер «Реала» и сборной Бельгии Тибо Куртуа хочет видеть в мадридской команде своего соотечественника, полузащитника Эдена Азара, выступающего за «Челси».
Обновлено в 11:15
Армия и оружие
В Петербурге спустили на воду подлодку «Петропавловск-Камчатский»
В Петербурге в четверг, 28 марта, спустили на воду дизель-электрическую подводную лодку «Петропавловск-Камчатский», передает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 03:45
Культура
«Копия» картины Боттичелли оказалась оригиналом
Британские реставраторы определили, что ранее считавшаяся репликой картина мастера живописи второй половины XV века Сандро Боттичелли "Мадонна с гранатом" была написана в мастерской художника во Флоренции.
Обновлено в 09:21