Футбол

«Анжи» в целях экономии поедет на матч с «Краснодаром» на автобусеСпорт-Экспресс 05:06

Краснодар — Анжи
31 марта
в 12:00
Чемпионат России
Стадион «Краснодар»
"Анжи" 30 марта рейсовым самолетом вылетят в Ростов-на-Дону на матч 21-го тура чемпионата России против "Краснодара", информирует официальный сайт клуба.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Сергей Галицкий выделил автобус, чтобы довезти игроков «Анжи» на матч в Краснодар

Кубанские новости12:25

Советник президента «Анжи»: «На автобусе в Краснодар? Никакой трагедии, ребята и не к такому привыкли»

Матч ТВ08:40

ФК «Анжи» приедет на матч с «Краснодаром» на автобусе из-за экономии

Кубань 2407:25

«Анжи» в целях экономии поедет на матч с «Краснодаром» на автобусе

Спорт-Экспресс05:06

«Анжи» объяснил свой маршрут до Краснодара экономией средств

Чемпионат04:44

Галицкий выделил автобус, чтобы довезти игроков «Анжи» до Краснодара

Sport24.ru07:33

«Анжи» в целях экономии поедет на игру с «Краснодаром» на автобусе из Ростова-на-Дону

Sports.ru04:51
Показать все источники
Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 18:12, Ашберн
Культура

YouTube удалил последние видеоролики Парфенова и Дудя

Обновлено вчера в 22:27
Происшествия

Экс-глава Хабаровского края Ишаев стал фигурантом уголовного дела

Обновлено в 08:39
Экономика

«Газпром» выкупит своих крупнейших подрядчиков у Ротенберга и Тимченко

Знаменитые подрядчики Структуры "Газпрома" ведут переговоры о покупке его крупнейших подрядчиков — компаний "Стройгазмонтаж" у Аркадия Ротенберга и "Стройтранснефтегаз" у Геннадия Тимченко, рассказали РБК два источника, близких к "Газпрому", и собеседник в компании, которая работает с монополией.
Обновлено в 17:00
Общество

Абызова поместили в камеру без горячей воды и телевизора

Бывший министр по делам Открытого правительства РФ Михаил Абызов помещен в картантин в пустую двухместную камеру.
Обновлено в 16:27
Армия и оружие

Зачем корабли НАТО вошли в Черное море

Группа боевых кораблей НАТО прошла проливы Дарданеллы и Босфор и вошла в Черное море.
Обновлено в 17:23
Политика

Захарова назвала сроки присутствия военных РФ в Венесуэле

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала сроки присутствия военных РФ в Венесуэле.
Обновлено в 09:58
Хоккей

Бенн: Радулов забил великолепный гол, мы привыкли к подобным вещам

Сегодня Радулов забил великолепный гол, но мы уже привыкли к подобным вещам.
Обновлено в 03:52
Политика

Дания попросила учесть в маршруте СП-2 затопленное химическое оружие

Обновлено в 09:39
Технологии

«Росатом» откроет в Москве центр 3D-печати

В 2019 году в Москве планируется открыть Центр аддитивных технологий госкорпорации "Росатом", где будут производить на заказ изделия на 3D-принтерах.
Обновлено в 05:25
Экономика

Росстат назвал сферы деятельности с высокими зарплатами в России

В пятерку самых высокооплачиваемых областей труда в России попали профессиональная, научная и техническая деятельность, а также транспортировка и хранение.
Обновлено в 07:32
Кино

Анджелина Джоли станет супергероем Marvel

Джоли сделала выбор в пользу проекта Marvel, сюжет которого будет крутиться вокруг сверхдержав и почти бессмертных существах, а также о неких девиантах — существах-монстрах, созданных пришельцами.
Обновлено вчера в 22:29
Происшествия

Кадыров обратился к виновнику смертельного ДТП в Москве

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал скрывшегося с места происшествия виновника ДТП на Можайском шоссе в Москве, в результате которого погибли два человека, незамедлительно явиться в полицию и "не позорить свой род".
Обновлено в 11:25
Футбол

Президент «Зенита»: выделим помещение для музея фанатов на стадионе

"На стадионе будет выделено помещение для музея фанатского движения, фанатам останется только наполнить его", - сказал Медведев.
Обновлено в 17:52
Технологии

Роскомнадзор предложил операторам тестировать Рунет на «суверенность»

Выбор для тестирования продукта RDP.RU, как рассказывает один из операторов, в Роскомнадзоре компаниям объяснили тем, что он оказался лучшим по итогам испытаний по фильтрации трафика.
Обновлено в 14:31
Транспорт

ГИБДД не перестанет выдавать автомобильные номера

Закон, вступающий в силу 4 августа 2019 года, позволит водителям регистрировать новые автомобили и получать номера у дилеров, при этом посещение ГИБДД станет не обязательным.
Обновлено в 06:00
Политика

Открытое небо назвали причиной крушения малайзийского «Боинга»

Главной причиной крушения «Боинга» компании Malaysia Airlines в Донбассе летом 2014 года стало незакрытое воздушное пространство.
Обновлено в 09:04
Гаджеты

Роскачество обновило список лучших смартфонов

Роскачество намерено снова обновить рейтинг в мае 2019 года. Ранее стало известно, что в России вырос спрос на смартфоны дороже 50 тыс. руб.
Обновлено в 04:21
Здоровье

В Омске появится детская инфекционная больница на 300 мест

Говорили и о строительстве нового детского инфекционного центра и дополнительного корпуса онкодиспансера.
Обновлено в 07:37
Политика

Внешний вид Порошенко в храме высмеяли в Сети

Обновлено в 01:05
Общество

Росконтроль назвал бренд лучшего сливочного масла

Обновлено в 03:15
Авто

Ford Sollers покидает рынок легковых автомобилей

Обновлено вчера в 07:36
Кино

Вышел первый трейлер сериала «Чернобыль» от HBO

Обновлено в 16:41
Культура

Мэр Белгорода вступил в должность под марш из «Звездных войн»

Юрий Галдун, избранный главой администрации Белгорода, принял присягу под торжественную музыку.
Обновлено вчера в 08:08
Армия и оружие

Украина заявила о создании электромагнитного оружия

На Украине заявили о создании электромагнитного оружия, которое может подавлять радиоэлектронную аппаратуру вероятного противника, включая системы энергопитания и передачи данных.
Обновлено в 10:48
Армия и оружие

Видео последствий удара Израиля по Сирии опубликовано в сети

Израильская авиация нанесла удар по объектам в сирийском городе Алеппо.
Обновлено в 03:42
Шоу-бизнес

Фролов прокомментировал слухи о причинах смерти Началовой

Хоккеист Александр Фролов прокомментировал слухи о том, что причиной ухудшения здоровья певицы Юлии Началовой якобы стало судебное разбирательство с бывшей возлюбленной.
Обновлено вчера в 18:04
Политика

Гуаидо прокомментировал запрет занимать госпосты в течение 15 лет

Хуан Гуаидо, объявивший себя врио президента Венесуэлы, назвал незаконным решение венесуэльских властей запретить ему занимать государственные посты в течение 15 лет.
Обновлено в 16:00
Футбол

Куртуа хочет видеть в «Реале» Азара

Голкипер «Реала» и сборной Бельгии Тибо Куртуа хочет видеть в мадридской команде своего соотечественника, полузащитника Эдена Азара, выступающего за «Челси».
Обновлено в 11:15
Армия и оружие

В Петербурге спустили на воду подлодку «Петропавловск-Камчатский»

В Петербурге в четверг, 28 марта, спустили на воду дизель-электрическую подводную лодку «Петропавловск-Камчатский», передает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 03:45
Культура

«Копия» картины Боттичелли оказалась оригиналом

Британские реставраторы определили, что ранее считавшаяся репликой картина мастера живописи второй половины XV века Сандро Боттичелли "Мадонна с гранатом" была написана в мастерской художника во Флоренции.
Обновлено в 09:21
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Анжи
Российский футбольный клуб
Российский футбольный клуб из Махачкалы, выступающий в премьер-лиге. Основан 12 мая 1991 года. Бронзовый призёр чемпионата России 2012/13, финалист Кубка России 2000/01 и 2012/2013. Домашние матчи чемпионата России проводит в Каспийске на стадионе «Анжи-Арена».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное