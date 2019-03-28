«Анжи» в целях экономии поедет на матч с «Краснодаром» на автобусеСпорт-Экспресс 05:06

"Анжи" 30 марта рейсовым самолетом вылетят в Ростов-на-Дону на матч 21-го тура чемпионата России против "Краснодара", информирует официальный сайт клуба.

«Анжи» в целях экономии поедет на матч с «Краснодаром» на автобусе

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