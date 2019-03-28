Футбол
«Анжи» в целях экономии поедет на матч с «Краснодаром» на автобусеСпорт-Экспресс 05:06
"Анжи" 30 марта рейсовым самолетом вылетят в Ростов-на-Дону на матч 21-го тура чемпионата России против "Краснодара", информирует официальный сайт клуба.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 09:03, Ашберн
Политика
«Би-би-си» заплатит Порошенко за статью о платной встрече с Трампом
В материале «Би-би-си» за май 2018 года говорилось, что за организацию этих переговоров бывшему адвокату Трампа Майклу Коэну выплатили 400 тысяч долларов.
Обновлено в 08:28
Культура
Новый мэр Белгорода принял присягу под марш из «Звездных войн»
Обновлено вчера в 04:38
Общество
Медведев 29 марта встретится с главами Mail.Ru Group и «Яндекса»
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в пятницу проведет встречу с руководителями ведущих российских IT-компаний Mail.ru Group и "Яндекс".
Обновлено в 08:30
Происшествия
В отношении бывшего губернатора Хабаровского края возбуждено дело
В отношении экс-губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева возбуждено уголовное дело по статье "мошенничество".
Обновлено в 08:49
Армия и оружие
В Петербурге спустили на воду подлодку «Петропавловск-Камчатский»
В Санкт-Петербурге на предприятии «Адмиралтейские верфи» на воду спустили субмарину «Петропавловск-Камчатский».
Обновлено в 06:18
Общество
Аэропорт Шереметьево получил 5 звезд Skytrax
Обновлено в 08:28
Происшествия
В Нальчике два года «лечили» давно умершего пациента
Как выяснили сотрудники надзорного ведомства, в январе 2017 года эндокринолог учреждения внесла в медкарту пациента, умершего в 2015 году, сведения об оказании ему медпомощи, чтобы получить дополнительные средства из фонда обязательного медицинского страхования.
Обновлено в 07:50
Общество
Европарламент одобрил запрет на пластиковые стаканчики
В конце октября 2018 года ЕП проголосовал за полный запрет использования одноразовых пластиковых изделий на территории Евросоюза.
Обновлено вчера в 13:24
Армия и оружие
Раскрыты сроки готовности российского «Охотника»
Летные испытания российского тяжелого ударно-разведывательного беспилотного летательного аппарата (БПЛА) С-70 «Охотник» начнутся в 2019 году, сообщил РИА Новости высокопоставленный представитель оборонно-промышленного комплекса на выставке LIMA 2019.
Обновлено в 08:32
Наука
Всего одна бутылка вина в неделю увеличивает риск возникновения рака
С точки зрения абсолютного риска, исследователи заявили, что одна бутылка вина в неделю связана с повышенным абсолютным пожизненным риском рака для некурящих мужчин на 1% и некурящих женщин на 1,4%.
Обновлено в 00:44
Технологии
США принуждают китайскую компанию продать ЛГБТ-сервис Grindr
Фото: iStock Американские власти требуют от китайской компании Beijing Kunlun Tech продать дейтинг-сервис для геев Grindr.
Обновлено в 08:32
Экономика
Объем эмиссии карт «Мир» превысил 56 млн штук
Общее число выпущенных карт "Мир" с января 2019 года увеличилось на 3 млн.
Обновлено в 08:13
Общество
Специалисты разработали три варианта оформления въездных ворот в Крым
Власти Крыма на сегодняшний день рассматривают три варианта строительства въездных ворот на полуостров, эскизы разработаны архитекторами Москвы и Санкт-Петербурга.
Обновлено в 07:54
Экономика
En+ объяснила отказ от дивидендов «беспрецедентными вызовами»
«Из-за беспрецедентных вызовов, с которыми компания столкнулась в 2018 году, совет директоров принял взвешенное решение не рекомендовать выплату дивидендов по итогам 2018 финансового года», — говорится в сообщении.
Обновлено в 08:03
Политика
Гуайдо назначил на 6 апреля начало операции по свержению Мадуро
Обновлено вчера в 15:38
Политика
Лукашенко объяснил увольнение подчинённых после скандала с коровником
Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, с чем были связаны резкие высказывания во время посещения фермы в Могилёвской области.
Обновлено в 08:13
Транспорт
«Аэрофлот» назвал новые рейсы в летнем расписании
Обновлено в 04:40
Происшествия
ФСБ задержала члена причастной к взрывам в московском метро бандгруппы
Сотрудники ФСБ задержали в Дагестане члена бандгруппы Магомедали Вагабова, причастной к теракту в Московском метрополитене в 2010 году.
Обновлено в 06:28
Политика
Коммунист Медведев отказался от вакантного мандата депутата Госдумы
Лидер красноярского отделения КПРФ Пётр Медведев подал заявление в ЦИК России об отказе от вакантного мандата депутата Госдумы, об этом сообщается на сайте Центральной избирательной комиссии.
Обновлено в 05:11
Кино
Вышел трейлер «Angry Birds в кино 2»
Экранизация популярной игры «Angry Birds» от Rovio вышла в 2016 году и собрала в прокате 350 миллионов долларов.
Обновлено вчера в 09:58
Экономика
Лондон прекратил обмен налоговыми данными с российской ФНС
Налоговая служба Великобритании (HMRC) исключила Россию из списка юрисдикций, с которыми в 2019 году будет идти автоматический обмен финансовой информацией.
Обновлено в 07:09
Происшествия
При крушении вертолета в Казахстане погибли 13 человек
Все 13 военнослужащих, находившихся на потерпевшем крушение вертолете МИ-8, погибли, сообщили в пресс-службе Министерства обороны Казахстана.
Обновлено в 02:55
Происшествия
В Северной Осетии завели дело на экс-депутата, избившего учительницу
Следователи возбудили уголовное дело по факту избиения учительницы в школе в Ардоне бывшим депутатом собрания представителей Ардонского района, сообщила пресс-служба СУ СК России по республике Северная Осетия-Алания.
Обновлено в 07:22
Экономика
Росстат назвал сферы деятельности с высокими зарплатами в России
В пятерку самых высокооплачиваемых областей труда в России попали профессиональная, научная и техническая деятельность, а также транспортировка и хранение.
Обновлено в 07:32
Армия и оружие
Венесуэла опровергла участие российских военных в боевых операциях
Военный атташе посольства Венесуэлы в Москве Хосе Рафаэль Торреальба Перес заявил, что прибывшие в боливарианскую республику российские военные не будут принимать участие в боевых операциях, сообщает ТАСС.
Обновлено в 06:33
Политика
Опубликован финальный рейтинг кандидатов в президенты Украины
Заключительный перед выборами рейтинг обнародовала социологическая группа "Рейтинг". Исследование было проведено 22-27 марта.
Обновлено в 08:43
Единоборства
Усик отказался от боя с Лебедевым
Обновлено вчера в 20:42
Политика
Минфин США проверит UC Rusal в рамках сделки об отмене санкций
UC Rusal, En+, «Евросибэнерго», группа «ГАЗ» и лично Дерипаска попали в санкционный список Минфина США в апреле 2018 года.
Обновлено в 07:30
Политика
В Россию приедет президент Эстонии
Уже в апреле этого года президент Эстонии Керсти Кальюлайд планирует нанести визит в Россию. Рабочая поездка должна состоятся 18 апреля.
Обновлено в 03:14