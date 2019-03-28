«Анжи» в целях экономии поедет на матч с «Краснодаром» на автобусеСпорт-Экспресс 05:06

"Анжи" 30 марта рейсовым самолетом вылетят в Ростов-на-Дону на матч 21-го тура чемпионата России против "Краснодара", информирует официальный сайт клуба.

«Анжи» в целях экономии поедет на матч с «Краснодаром» на автобусе

Политика «Би-би-си» заплатит Порошенко за статью о платной встрече с Трампом В материале «Би-би-си» за май 2018 года говорилось, что за организацию этих переговоров бывшему адвокату Трампа Майклу Коэну выплатили 400 тысяч долларов.

Общество Медведев 29 марта встретится с главами Mail.Ru Group и «Яндекса» Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в пятницу проведет встречу с руководителями ведущих российских IT-компаний Mail.ru Group и "Яндекс".

Происшествия В отношении бывшего губернатора Хабаровского края возбуждено дело В отношении экс-губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева возбуждено уголовное дело по статье "мошенничество".

Происшествия В Нальчике два года «лечили» давно умершего пациента Как выяснили сотрудники надзорного ведомства, в январе 2017 года эндокринолог учреждения внесла в медкарту пациента, умершего в 2015 году, сведения об оказании ему медпомощи, чтобы получить дополнительные средства из фонда обязательного медицинского страхования.

Общество Европарламент одобрил запрет на пластиковые стаканчики В конце октября 2018 года ЕП проголосовал за полный запрет использования одноразовых пластиковых изделий на территории Евросоюза.

Армия и оружие Раскрыты сроки готовности российского «Охотника» Летные испытания российского тяжелого ударно-разведывательного беспилотного летательного аппарата (БПЛА) С-70 «Охотник» начнутся в 2019 году, сообщил РИА Новости высокопоставленный представитель оборонно-промышленного комплекса на выставке LIMA 2019.

Наука Всего одна бутылка вина в неделю увеличивает риск возникновения рака С точки зрения абсолютного риска, исследователи заявили, что одна бутылка вина в неделю связана с повышенным абсолютным пожизненным риском рака для некурящих мужчин на 1% и некурящих женщин на 1,4%.

Технологии США принуждают китайскую компанию продать ЛГБТ-сервис Grindr Фото: iStock Американские власти требуют от китайской компании Beijing Kunlun Tech продать дейтинг-сервис для геев Grindr.

Экономика Объем эмиссии карт «Мир» превысил 56 млн штук Общее число выпущенных карт "Мир" с января 2019 года увеличилось на 3 млн.

Общество Специалисты разработали три варианта оформления въездных ворот в Крым Власти Крыма на сегодняшний день рассматривают три варианта строительства въездных ворот на полуостров, эскизы разработаны архитекторами Москвы и Санкт-Петербурга.

Экономика En+ объяснила отказ от дивидендов «беспрецедентными вызовами» «Из-за беспрецедентных вызовов, с которыми компания столкнулась в 2018 году, совет директоров принял взвешенное решение не рекомендовать выплату дивидендов по итогам 2018 финансового года», — говорится в сообщении.

Политика Лукашенко объяснил увольнение подчинённых после скандала с коровником Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, с чем были связаны резкие высказывания во время посещения фермы в Могилёвской области.

Происшествия ФСБ задержала члена причастной к взрывам в московском метро бандгруппы Сотрудники ФСБ задержали в Дагестане члена бандгруппы Магомедали Вагабова, причастной к теракту в Московском метрополитене в 2010 году.

Политика Коммунист Медведев отказался от вакантного мандата депутата Госдумы Лидер красноярского отделения КПРФ Пётр Медведев подал заявление в ЦИК России об отказе от вакантного мандата депутата Госдумы, об этом сообщается на сайте Центральной избирательной комиссии.

Кино Вышел трейлер «Angry Birds в кино 2» Экранизация популярной игры «Angry Birds» от Rovio вышла в 2016 году и собрала в прокате 350 миллионов долларов.

Экономика Лондон прекратил обмен налоговыми данными с российской ФНС Налоговая служба Великобритании (HMRC) исключила Россию из списка юрисдикций, с которыми в 2019 году будет идти автоматический обмен финансовой информацией.

Происшествия При крушении вертолета в Казахстане погибли 13 человек Все 13 военнослужащих, находившихся на потерпевшем крушение вертолете МИ-8, погибли, сообщили в пресс-службе Министерства обороны Казахстана.

Происшествия В Северной Осетии завели дело на экс-депутата, избившего учительницу Следователи возбудили уголовное дело по факту избиения учительницы в школе в Ардоне бывшим депутатом собрания представителей Ардонского района, сообщила пресс-служба СУ СК России по республике Северная Осетия-Алания.

Экономика Росстат назвал сферы деятельности с высокими зарплатами в России В пятерку самых высокооплачиваемых областей труда в России попали профессиональная, научная и техническая деятельность, а также транспортировка и хранение.

Армия и оружие Венесуэла опровергла участие российских военных в боевых операциях Военный атташе посольства Венесуэлы в Москве Хосе Рафаэль Торреальба Перес заявил, что прибывшие в боливарианскую республику российские военные не будут принимать участие в боевых операциях, сообщает ТАСС.

Политика Опубликован финальный рейтинг кандидатов в президенты Украины Заключительный перед выборами рейтинг обнародовала социологическая группа "Рейтинг". Исследование было проведено 22-27 марта.

Политика Минфин США проверит UC Rusal в рамках сделки об отмене санкций UC Rusal, En+, «Евросибэнерго», группа «ГАЗ» и лично Дерипаска попали в санкционный список Минфина США в апреле 2018 года.