«Анжи» в большинстве обыграл «Урал» в матче молодежных командСпорт-Экспресс 04:02

В матче 30-го тура первенства молодежных команд премьер-лиги "Анжи" на своем поле обыграл "Урал" со счетом 1:0. Махачкалинцы заняли 15-е место в первенстве, а екатеринбуржцы – 13-е.

«Анжи» в большинстве обыграл «Урал» в матче молодежных команд

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