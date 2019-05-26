Футбол
«Анжи» в большинстве обыграл «Урал» в матче молодежных командСпорт-Экспресс 04:02
|16′
Петрюс Бумаль
Анжи
Расстановка 5‑3‑2
22
Дюпин
18
Ахъядов
4
Белов
28
Калошин
55
Saidov
50
Чистяков
99
Закиров
29
Ондуа
17
Иванченко
14
Агаларов
19
Долгов
31
Годзюр
15
Кулаков
3
Ароян
4
Брызгалов
27
Меркулов
11
Ильин
92
Емельянов
13
Бумаль
21
Араторе
20
Панюков
88
Погребняк
Урал
Расстановка 4‑4‑2
В матче 30-го тура первенства молодежных команд премьер-лиги "Анжи" на своем поле обыграл "Урал" со счетом 1:0. Махачкалинцы заняли 15-е место в первенстве, а екатеринбуржцы – 13-е.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Завершили сезон на 13-ом месте: молодёжка «Урала» на выезде уступила «Анжи» со счётом 1:0
Вечерние Ведомости04:57
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 07:28, Ашберн
Политика
Адвокат украинских моряков прокомментировал решение трибунала ООН
Ранее News.ru писал, что Международный трибунал ООН по морскому праву вынес решение, обязывающее Россию освободить задержанных в Керченском проливе украинских моряков.
Обновлено вчера в 08:16
Хоккей
Третьяк: Овечкин приезжал играть за сборную с повреждением
Помню, Александр Овечкин даже с повреждением приезжал биться.
Обновлено вчера в 07:37
Происшествия
Российский заключенный умер в реанимации после пыток
Как утверждает Осечкин, медикам запретили разглашать эту информацию. 24 мая Сидякин умер в реанимации второй клинической больницы Ярославля.
Обновлено в 07:12
Происшествия
В Перу произошло сильное землетрясение
Землетрясение магнитудой 8 произошло на севере Перу, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Геологическую службу США.
Обновлено в 04:55
Здоровье
Ученые: Норвежцы живут дольше россиян на 8-10 лет
Ученые сообщили, что норвежцы отличаются на 8-10 лет большей продолжительностью жизни в сравнении с россиянами.
Обновлено вчера в 18:00
Экономика
Минтруд уточнил порядок доплаты к пенсиям
С 26 мая вступает в силу приказ Минтруда, которым корректируются правила расчета федеральной социальной доплаты к пенсии.
Обновлено вчера в 19:00
Происшествия
В Приморье загорелся рыболовный траулер
Обновлено в 03:03
Происшествия
Под Каннами столкнулись две яхты, погиб человек
Обновлено в 07:14
Шоу-бизнес
Ольга Бузова и Тимур Батрутдинов станут ведущими романтического шоу
По сообщениям СМИ, осенью на телеканале ТНТ выходит шоу «План Б», ведущими которого станут Ольга Бузова и Тимур Батрутдинов.
Обновлено в 00:14
Происшествия
СК начал проверку после возвращения самолета в аэропорт Сургута
Уральское следственное управление на транспорте Следственного комитета начало проверку в связи с возвращением и экстренной посадкой самолета Boeing, вылетевшего из Сургута.
Обновлено вчера в 15:05
Хоккей
Канада стала вторым финалистом чемпионата мира по хоккею
Обновлено вчера в 15:56
Музыка
Победителями шестого сезона шоу «Голос. Дети» стали все его финалисты
Обновлено 24 мая в 18:03
Шоу-бизнес
Инсайдеры: у Сергея Лазарева родилась дочь
Одни интернет-пользователи считают, что таким образом Лазарев опроверг слухи о новорожденной дочери.
Обновлено в 06:07
Культура
Андрей Рубанов удостоен литературной премии «Национальный бестселлер»
Победителем общероссийской литературной премии «Национальный бестселлер» стал писатель Андрей Рубанов.
Обновлено в 01:31
Политика
Иран предлагает странам Персидского залива договор о ненападении
Глава иранского МИДа Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Тегеран собирается предложить странами Персидского залива договор о взаимном ненападении на фоне ситуации в Ближневосточном регионе, передает РИА "Новости".
Обновлено в 07:13
Происшествия
СК проверит сообщения об избиении школьника санитарами психбольницы
Следственный комитет (СК) России намерен провести доследственную проверку после того, как в Сети появились сообщения об избиении 15-летнего школьника санитарами московской психбольницы.
Обновлено вчера в 19:56
Происшествия
Арестован бывший менеджер Стэна Ли
В Аризоне бывший менеджер автора комиксов Стэна Ли арестован по обвинению в хищении, незаконном обогащении и подлоге.
Обновлено в 06:04
Армия и оружие
Reuters узнал о поставках оружия Турцией сирийским повстанцам
Турция снабдила новой партией оружия сирийских повстанцев для отражения нападений правительственных войск, поддерживаемых Россией, сообщил Reuters со ссылкой на источники среди высокопоставленных представителей оппозиции и повстанцев.
Обновлено вчера в 23:35
Авто
Названы самые надежные автомобили до 100 тыс. рублей
Возглавил рейтинг чистокровный «японец» Honda Civic пятого поколения.
Обновлено в 05:18
Футбол
«Барса» проиграла финал Кубка Испании. Только факты
«Барселона» не выиграла Кубок Испании впервые с 2014 года.
Обновлено вчера в 20:20
Кино
Вручены награды Каннского кинофестиваля
«Золотая пальмовая ветвь» досталась режиссеру Пон Джун-хо за фильм «Паразиты».
Обновлено вчера в 14:55
Происшествия
Два альпиниста погибли во время массового покорения вершины Эвереста
Американский альпинист погиб, пытаясь сделать фото. А спортсменка из Индии, покорила вершину, но умерла во время спуска, сообщает L`Equipe.
Обновлено 23 мая в 11:15
Шоу-бизнес
Пригожин рассказал о конфликте с Киркоровым из-за Валерии
Продюсер Иосиф Пригожин рассказал о ссоре с народным артистом РФ Филиппом Киркоровым из-за его слов о его жене Валерии.
Обновлено вчера в 20:45
Происшествия
Подросток с ножом напал на директора школы в Якутии
В Усть-Алданском районе Якутии в ходе конфликта 18-летний юноша ранил ножом директора Чаранской школы.
Обновлено в 01:56
Армия и оружие
Среди захваченных в ДНР украинских военных оказался 54-летний солдат
Обновлено вчера в 18:58
Футбол
Стали известны стартовые составы «Оренбурга» и «Спартака»
Оренбург сегодня отыграет в следующем составе: в воротах команды играет Довбня, в защите Малых, Сиваков, Терехов и Шахов, средняя линия представлены Козловым, Поповичем, Мишкины и Алвешем, в то время как в нападении выдвинутые Деспотович и Сутормин.
Обновлено в 06:28
Политика
Майкл Гоув стал восьмым претендентом на пост премьера Великобритании
Министр по делам окружающей среды Майкл Гоув подтвердил намерение участвовать в борьбе за посты главы Консервативной партии и премьер-министра Великобритании, сообщает в воскресенье газета The Guardian.
Обновлено в 06:57
Наука
Ученые изучили улиток на предмет метеоризма
Чтобы проверить, касается ли это улиток, ученые держали несколько особей в стеклянной посуде в течение суток и проверяли содержимое емкости на наличие метана.
Обновлено 24 мая в 13:49
Политика
ВЦИОМ: Рейтинг доверия Путину понизился до исторического минимума
Рейтинг доверия Владимиру Путину за неделю снизился до исторического минимума с 2006 г. - 31,7%, свидетельствуют данные ВЦИОМ.
Обновлено вчера в 09:24