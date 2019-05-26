Футбол

«Анжи» в большинстве обыграл «Урал» в матче молодежных командСпорт-Экспресс 04:02

Анжи — Урал
сегодня
в 07:00
Чемпионат России
Стадион «Анжи Арена»
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В матче 30-го тура первенства молодежных команд премьер-лиги "Анжи" на своем поле обыграл "Урал" со счетом 1:0. Махачкалинцы заняли 15-е место в первенстве, а екатеринбуржцы – 13-е.
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