Футбол

«Анжи» сыграл вничью со «Спартаком-Владикавказ»Sport24.ru вчера в 10:06

Сегодня, 9 февраля, «Анжи» в контрольном матче на сборе в Кисловодске сыграл вничью с командой «Спартак — Владикавказ». Встреча завершилась со счетом 2:2. На 32-й минуте махачкалинцы пропустили: счет открыл Дзамболат Хасцаев.
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«Анжи» сыграл вничью со «Спартаком-Владикавказ»

Sport24.ruвчера в 10:06

«Анжи» сыграл вничью с владикавказским «Спартаком» в контрольном матче

РИА Новостивчера в 10:06

«Анжи» упустил победу над владикавказским «Спартаком» в товарищеском матче

Sportbox.RUвчера в 09:50

«Анжи» упустил победу над владикавказским «Спартаком» в товарищеском матче

Матч ТВвчера в 09:50

«Анжи» сыграл вничью с владикавказским «Спартаком»

Спорт-Экспрессвчера в 09:53

«Анжи» сыграл вничью с владикавказским «Спартаком»

ProstoProSportвчера в 09:50

«Анжи» крупно победил

Дагестанская правда08 февраля в 02:02
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Политика

На Украине пожаловались на проблемы со въездом в Россию

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Общество

«Русские Витязи» показали новую фигуру высшего пилотажа

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Политика

Украинского епископа не пустили в русский монастырь на Афоне

Обновлено вчера в 16:00
Происшествия

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Музыка

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Обновлено вчера в 22:34
Шоу-бизнес

Актриса Наталья Медведева извинилась за шутку о генерале-герое войны

Актриса Наталья Медведева на страницах своего Instagram извинилась за шутку о генерале Дмитрии Карбышеве.
Обновлено вчера в 23:16
Происшествия

Британский рэпер Cadet погиб в ДТП

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Происшествия

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Кино

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Один из главных героев «Возвращение в Простоквашино» Дядя Федор влюбится в соседскую девочку Олю в новом эпизоде мультфильма, рассказали в «Союзмультфильме».
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Общество

Оззи Осборна перевели в палату после интенсивной терапии

Британский рок-музыкант Оззи Осборн, госпитализированный в США с подозрением на воспаление легких, переведен в палату после лечения в отделении интенсивной терапии и будет выписан на этой неделе.
Обновлено вчера в 22:01
Авто

Названы самые удобные автомобили на российском рынке

Эксперты портала SpeedMe назвали топ-5 самых удобных автомобилей, представленных на российском рынке.
Обновлено в 00:03
Экономика

Reuters: PDVSA переводит банковские счета своих СП в Газпромбанк

Венесуэльская государственная нефтяная компания PDVSA переводит банковские счета своих совместных предприятий в Газпромбанк.
Обновлено вчера в 18:12
Происшествия

В Москве отцу юного хоккеиста выстрелили в голову во время матча

Обновлено вчера в 17:59
Происшествия

В Ульяновске BMW врезалась в дом: двое погибших

Утром в воскресенье автомобиль BMW врезался в дом в центре Ульяновска.
Обновлено в 02:32
Общество

Режим ЧС введен на Новой Земле из-за нашествия белых медведей

Режим ЧС введен с 9 февраля на территории архипелага Новая Земля в связи с массовым нашествием белых медведей.
Обновлено вчера в 08:46
Общество

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Обновлено в 01:42
Происшествия

На Сахалине горит торговый центр «Океан»

В торговом центре «Океан» города Оха Сахалинской области начался пожар, сообщает 10 февраля пресс-служб регионального ГУ МЧС.
Обновлено вчера в 23:52
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Названы семь простых способов оздоровить кишечник

Британские диетологи назвали семь простых правил оздоровления кишечника.
Обновлено вчера в 11:02
Политика

Глава НАСА планирует приехать в Россию на встречу с Рогозиным

Ранее в НАСА подтвердили, что руководитель управления готов посетить Россию или Байконур в ближайшие месяцы после того, как американская сторона попросила отложить запланированный ранее визит главы Роскосмоса в США.
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Принц Филипп решил отказаться от водительских прав после аварии

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Россия подготовила свой проект резолюции Совбеза ООН по Венесуэле

Россия подготовила свой проект резолюции Совбеза ООН по Венесуэле, сообщил РИА Новости источник в дипломатических кругах.
Обновлено вчера в 19:55
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Четыре ребенка погибли при пожаре в Новосибирской области

В пресс-службе МЧС по Новосибирской области сообщили, что пожар произошел в частном доме.
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В Крыму из дельфинария вылилась вода с дельфинами

В Алуште из-за аварии в дельфинарии вода вместе с дельфинами вылилась на улицу. Об этом 9 февраля сообщила газета «Коммерсант».
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Спорт

Сёма Уно установил новый мировой рекорд в произвольной программе

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CNN связал политику Трампа с российской рыбой в школах США

Телеканал CNN связал политику президента США Дональда Трампа с ситуацией, при которой американские школьники едят в столовых рыбные палочки, производимые из рыбы, преимущественно выловленной в России.
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Эксперты немецкой компании Statista назвали смартфоны с самым высоким уровнем электромагнитного излучения.
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Апти Мовлидович Ахъядов
Российский футболист
Российский футболист, нападающий клуба «Ахмат», играющий на правах аренды за «Анжи».
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Анжи
Российский футбольный клуб
Российский футбольный клуб из Махачкалы, выступающий в премьер-лиге. Основан 12 мая 1991 года. Бронзовый призёр чемпионата России 2012/13, финалист Кубка России 2000/01 и 2012/2013. Домашние матчи чемпионата России проводит в Каспийск на стадионе «Анжи-Арена».
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