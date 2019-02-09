Футбол
«Анжи» сыграл вничью со «Спартаком-Владикавказ»Sport24.ru 10:06
Сегодня, 9 февраля, «Анжи» в контрольном матче на сборе в Кисловодске сыграл вничью с командой «Спартак — Владикавказ». Встреча завершилась со счетом 2:2. На 32-й минуте махачкалинцы пропустили: счет открыл Дзамболат Хасцаев.
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