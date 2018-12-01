Футбол

«Анжи» сыграл вничью с «Уфой» в 16-м туре РПЛ
RT на русском
12:54

Махачкалинский «Анжи» сыграл вничью с «Уфой» в матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча, прошедшая в Махачкале, завершилась со счётом 0:0. На 77-й минуте футболист хозяев Владислав Кулик не реализовал пенальти.
RT на русском12:54

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Российский футбольный клуб из Махачкалы, выступающий в премьер-лиге. Основан 12 мая 1991 года. Бронзовый призёр чемпионата России 2012/13, финалист Кубка России 2000/01 и 2012/2013. Домашние матчи чемпионата России проводит в Каспийске на стадионе «Анжи-Арена».
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