«Анжи» сыграл вничью с «Ростовом» в матче РПЛКоммерсантъ 11:30

Футболисты махачкалинского «Анжи» сыграли вничью с «Ростовом» в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Прошедшая в Каспийске встреча завершилась со счетом 1:1. Голы забили Камиль Закиров (78) — Роман Еременко (35).

«Анжи» сыграл вничью с «Ростовом» в матче РПЛ

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