Футбол

«Анжи» сыграл вничью с «Ростовом» в матче РПЛКоммерсантъ 11:30

Футболисты махачкалинского «Анжи» сыграли вничью с «Ростовом» в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Прошедшая в Каспийске встреча завершилась со счетом 1:1. Голы забили Камиль Закиров (78) — Роман Еременко (35).
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«Ростов» не смог обыграть в гостях «Анжи»

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«Анжи» ушел от поражения в матче с «Ростовом»

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«Ростов» на выезде не сумел обыграть «Анжи»

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Конкурс прогнозистов: «Краснодар» опять не выиграет?

Спорт-Экспресс10:40

«Анжи» на своем поле сыграл вничью с «Ростовом»

Sport24.ru11:21

Объявлены составы «Анжи» и «Ростова» на матч чемпионата России

Газета.Ru08:27

«Ростов» не выиграл у «Анжи» – 1:1. Закиров ответил на гол Еременко

Sports.ru04:47
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 11:37, Ашберн
Музыка

Первый канал проведёт проверку результатов финала шоу «Голос. Дети»

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Кино

Из-за переноса премьеры последней части «Мстителей» этот уикенд для кинотеатров РФ станет самым провальным в году

В России премьера отложена до понедельника. Большинство российских кинотеатров работают последние дни при пустых или полупустых залах.
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Известная российская певица Анжелика Варум ответила в соцсети подписчикам на тему неравенства между мужчинами и женщинами.
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Автоспорт

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Обновлено в 11:22
Шоу-бизнес

Сергей Лазарев рассказал, как решился на сына вне брака

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Армия и оружие

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Комиссия Минобороны России завершила работу в Рязанском гвардейском высшем воздушно-десантном командном училище (РГВВДКУ) по проверке информации, появившейся в СМИ, о якобы «срывании погон» курсантами училища на полевом обмундировании.
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Футбол

«Боруссия» уступила «Шальке» в матче чемпионата Германии по футболу

В 31-м туре немецкой Бундеслиги дортмундская «Боруссия» проиграла «Шальке» на родном стадионе.
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Общество

СМИ: к накрутке голосов за дочь Алсу могут быть причастны военные

Несколько telegram-каналов сообщили, что отец конкурсантки супруг певицы Алсу бизнесмен Ян Абрамов прислал в воинские части Екатеринбурга три тысячи сим-карт, с которых отправлялись голоса.
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Политика

«Обида на Путина»: Лукашенко сбежал с важной встречи

Некоторые уверены, что спешный отъезд политика связан с обидой на Владимира Путина.
Обновлено в 03:48
Авто

Составлен рейтинг регионов РФ с самыми большими продажами новых авто

Всего же с января по март в России реализовано 317 458 новых легковых автомобилей - это на 1,2 процента меньше, нежели в первом квартале 2018 года.
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В Уфе пропала семья из 5 человек

Обновлено вчера в 14:33
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Путин допустил упрощенную выдачу гражданства России жителям Украины

Путин подчеркнул, что утверждения о том, что предоставление паспортов жителям Донбасса в упрощенном порядке дорого обойдется бюджету России, — это «страшилки», которые вбрасываются «теми людьми или теми политическими силами, которые не хотят, чтобы Россия как-то поддерживала людей, проживающих в Донбассе».
Обновлено в 07:53
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При столкновении судов на Волге погиб один человек и двое пропали

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«Динамо» — «Ахмат». Объявлены стартовые составы

Стали известны стартовые составы «Динамо» и «Ахмата» на матч 26-го тура российской Премьер-лиги.
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Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что Берлин сожалеет о решении Вашингтона отказаться от договора о торговле оружием.
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Баста записал гимн для «Гонки героев»

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Многих удивило её заявление о том, что теперь вакантное место «королевы шансона» свободно.
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Коломойский вернется на Украину и поможет Зеленскому

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Все с трепетом ждут воскресного праздника – Пасху. Для воцерквленного человека сегодня главное – участие в богослужениях Великой субботы.
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Армия и оружие

Герасимов провел телефонный разговор с верховным главкомом НАТО

Начальник генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов обсудил с верховным главнокомандующим ОВС НАТО генералом Кертисом Скапарротти вопросы международной безопасности и российско-натовское взаимодействие по военной линии, сообщает Минобороны РФ.
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Сотрудники турецкого отеля рассказали об отдыхе Зеленского

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С 2012 по 2018 год к МКС были отправлены 17 американских грузовых кораблей, созданных компанией SpaceX Илона Маска.
Обновлено в 10:57
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Анжи
Российский футбольный клуб
Российский футбольный клуб из Махачкалы, выступающий в премьер-лиге. Основан 12 мая 1991 года. Бронзовый призёр чемпионата России 2012/13, финалист Кубка России 2000/01 и 2012/2013. Домашние матчи чемпионата России проводит в Каспийске на стадионе «Анжи-Арена».
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