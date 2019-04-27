Футбол
«Анжи» сыграл вничью с «Ростовом» в матче РПЛКоммерсантъ 11:30
Футболисты махачкалинского «Анжи» сыграли вничью с «Ростовом» в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Прошедшая в Каспийске встреча завершилась со счетом 1:1. Голы забили Камиль Закиров (78) — Роман Еременко (35).
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 11:37, Ашберн
Кино
Из-за переноса премьеры последней части «Мстителей» этот уикенд для кинотеатров РФ станет самым провальным в году
В России премьера отложена до понедельника. Большинство российских кинотеатров работают последние дни при пустых или полупустых залах.
Обновлено в 03:30
Шоу-бизнес
Анжелика Варум прокомментировала информацию об изменах Леонида Агутина
Известная российская певица Анжелика Варум ответила в соцсети подписчикам на тему неравенства между мужчинами и женщинами.
Обновлено в 09:36
Автоспорт
Гонщик «Мерседеса» Боттас выиграл квалификацию Гран-при Азербайджана
Финский пилот команды "Формулы-1" "Мерседес" Валттери Боттас показал лучшее время в квалификации четвертого этапа чемпионата - Гран-при Азербайджана.
Обновлено в 11:22
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев рассказал, как решился на сына вне брака
Сергей Лазарев объяснил, почему не снял 5-летнего сына в клипе на конкурсную песню «Евровидения — 2019»
Обновлено вчера в 12:07
Религия
Благодатный огонь сошел в Иерусалиме
В храме Гроба Господня в Иерусалиме сошел Благодатный огонь. Прямую трансляцию вел телеканал НТВ.
Обновлено в 07:54
Армия и оружие
В Минобороны опровергли факты «срывания погон» курсантами РГВВДКУ
Комиссия Минобороны России завершила работу в Рязанском гвардейском высшем воздушно-десантном командном училище (РГВВДКУ) по проверке информации, появившейся в СМИ, о якобы «срывании погон» курсантами училища на полевом обмундировании.
Обновлено в 11:12
Футбол
«Боруссия» уступила «Шальке» в матче чемпионата Германии по футболу
В 31-м туре немецкой Бундеслиги дортмундская «Боруссия» проиграла «Шальке» на родном стадионе.
Обновлено в 11:26
Общество
СМИ: к накрутке голосов за дочь Алсу могут быть причастны военные
Несколько telegram-каналов сообщили, что отец конкурсантки супруг певицы Алсу бизнесмен Ян Абрамов прислал в воинские части Екатеринбурга три тысячи сим-карт, с которых отправлялись голоса.
Обновлено в 09:39
Политика
«Обида на Путина»: Лукашенко сбежал с важной встречи
Некоторые уверены, что спешный отъезд политика связан с обидой на Владимира Путина.
Обновлено в 03:48
Авто
Составлен рейтинг регионов РФ с самыми большими продажами новых авто
Всего же с января по март в России реализовано 317 458 новых легковых автомобилей - это на 1,2 процента меньше, нежели в первом квартале 2018 года.
Обновлено в 04:55
Происшествия
В Уфе пропала семья из 5 человек
Обновлено вчера в 14:33
Политика
Путин допустил упрощенную выдачу гражданства России жителям Украины
Путин подчеркнул, что утверждения о том, что предоставление паспортов жителям Донбасса в упрощенном порядке дорого обойдется бюджету России, — это «страшилки», которые вбрасываются «теми людьми или теми политическими силами, которые не хотят, чтобы Россия как-то поддерживала людей, проживающих в Донбассе».
Обновлено в 07:53
Шоу-бизнес
В день рождения младшей дочери Оксана Самойлова призналась, что мечтала о сыне
Многодетная мать призналась, что до рождения Майи на самом деле мечтала о сыне и даже плакала, когда узнала пол ребенка.
Обновлено в 10:10
Футбол
«Динамо» — «Ахмат». Объявлены стартовые составы
Стали известны стартовые составы «Динамо» и «Ахмата» на матч 26-го тура российской Премьер-лиги.
Обновлено в 10:30
Экономика
В Сбербанке назвали число потенциальных жертв фишинга в России
Около трети офисных работников в России являются потенциальными жертвами фишинга - вида интернет-мошенничества, направленного на получение личных данных граждан (логинов и паролей) путем рассылки вредоносных электронных писем.
Обновлено в 09:21
Политика
В ФРГ отреагировали на отказ США от договора о торговле оружием
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что Берлин сожалеет о решении Вашингтона отказаться от договора о торговле оружием.
Обновлено в 10:53
Музыка
Баста записал гимн для «Гонки героев»
Василий Вакуленко, известный как Баста, записал песню для «Гонки героев». Она станет официальным гимном забегов на полосе препятствий.
Обновлено в 03:00
Шоу-бизнес
Любовь Успенская заявила, что «место королевы шансона свободно»
Многих удивило её заявление о том, что теперь вакантное место «королевы шансона» свободно.
Обновлено в 06:33
Политика
Коломойский вернется на Украину и поможет Зеленскому
Украинский олигарх и политик Игорь Коломойский заявил, что собирается вернуться на Украину и готов помогать победителю президентских выборов Владимиру Зеленскому.
Обновлено в 08:33
Футбол
Бербатов: надеюсь, «Манчестер Юнайтед» заполучит де Лигта
Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Димитар Бербатов считает, что «красным дьяволам» в предстоящее летнее трансферное окно нужно попытаться купить защитника амстердамского «Аякса» Матейса де Лигта.
Обновлено в 10:27
Общество
Медведев поручил улучшить графики работы детских садов и школ
Вопросы качества и графиков работы детских дошкольных и школьных учреждений пройдут через публичное обсуждение.
Обновлено в 05:19
Происшествия
Шестилетний мальчик умер после катания с горки
Обновлено в 10:24
Религия
Готовящимся к Пасхе напомнили, как себя вести в Великую субботу
Все с трепетом ждут воскресного праздника – Пасху. Для воцерквленного человека сегодня главное – участие в богослужениях Великой субботы.
Обновлено в 06:35
Армия и оружие
Герасимов провел телефонный разговор с верховным главкомом НАТО
Начальник генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов обсудил с верховным главнокомандующим ОВС НАТО генералом Кертисом Скапарротти вопросы международной безопасности и российско-натовское взаимодействие по военной линии, сообщает Минобороны РФ.
Обновлено в 05:57
Политика
Сотрудники турецкого отеля рассказали об отдыхе Зеленского
Обновлено в 10:15
Футбол
Глушаков покинет «Спартак», сообщили СМИ
Обновлено в 10:52
Космос
Запуск корабля Dragon к МКС перенесли на 1 мая
С 2012 по 2018 год к МКС были отправлены 17 американских грузовых кораблей, созданных компанией SpaceX Илона Маска.
Обновлено в 10:57