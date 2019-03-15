Футбол

«Анжи» сыграет сегодня против ФК «Крылья Советов»РИА Дагестан 07:48

Анжи — Крылья Советов
сегодня
в 12:30
Чемпионат России
Стадион «Анжи Арена»
«Анжи» на домашней арене примет сегодня «Крылья Советов» из Самары. Этот матч откроет программу 20-го тура Премьер-лиги.
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Матч ТВ07:10
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Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 11:15, Ашберн
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Лекарство от внезапной смерти В российских аптеках возник дефицит кардиологического препарата амиодарон в таблетках, рассказал РБК заведующий отделением кардиореанимации Городской клинической больницы № 29 Алексей Эрлих.
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Министерство здравоохранения России поддержало инициативу ограничить открытую выкладку алкоголя на полках в магазинах, сообщают СМИ со ссылкой на письмо замминистра Олега Салагая.
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Российский футбольный клуб
Российский футбольный клуб из Самары. Бронзовый призёр чемпионата России 2004 года, двукратный финалист Кубка СССР 1953, 1964, финалист Кубка России 2004.
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