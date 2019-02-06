Футбол
«Анжи» разгромил ставропольское «Динамо» в контрольном матчеSport24.ru 09:32
6 февраля «Анжи», ведущий подготовку к возобновлению сезона в Кисловодске, провел контрольный матч против ставропольского «Динамо», выступающего в ПФЛ. Махачкалинцы добился крупной победы со счетом 5:0. Голами отметились Павел Калошин, Андрес Понсе (дубль), Никита Чистяков и Павел Долгов.
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