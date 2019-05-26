Футбол
«Анжи» проиграл дома «Уралу» в последнем матче сезонаМолодежь Дагестана 13:26
|16′
Петрюс Бумаль
|46′
Андрей Панюков
Анатолий Катрич
|56′
Павел Погребняк
|59′
Сергей Брызгалов
Апти Ахъядов
Магомед Магомедов
|67′
|73′
Петрюс Бумаль
Артем Фидлер
Павел Долгов
Андрес Понсе
|75′
Магомед Магомедов
|78′
Гамид Агаларов
Адлан Кацаев
|79′
|90′
Марко Араторе
Александр Данцев
Анжи
Расстановка 5‑3‑2
22
Дюпин
97
Магомедов
4
Белов
28
Калошин
55
Саидов
50
Чистяков
99
Закиров
29
Ондуа
17
Иванченко
10
Кацаев
9
Понсе
31
Годзюр
15
Кулаков
3
Ароян
4
Брызгалов
27
Меркулов
11
Ильин
92
Емельянов
57
Фидлер
7
Данцев
94
Катрич
88
Погребняк
Урал
Расстановка 4‑4‑2
В последнем туре чемпионата России по футболу «Анжи» на своем поле встречался с «Уралом» из Екатеринбурга. Гости выиграли, забив два безответных мяча.
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