Футбол

«Анжи» проиграл дома «Уралу» в последнем матче сезонаМолодежь Дагестана 13:26

Анжи — Урал
0 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Анжи Арена»
16′
Петрюс Бумаль
46′
Андрей Панюков
Анатолий Катрич
56′
Павел Погребняк
59′
Сергей Брызгалов
Апти Ахъядов
Магомед Магомедов
67′
73′
Петрюс Бумаль
Артем Фидлер
Павел Долгов
Андрес Понсе
75′
Магомед Магомедов
78′
Гамид Агаларов
Адлан Кацаев
79′
90′
Марко Араторе
Александр Данцев
В последнем туре чемпионата России по футболу «Анжи» на своем поле встречался с «Уралом» из Екатеринбурга. Гости выиграли, забив два безответных мяча.
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