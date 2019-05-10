Футбол

«Анжи» проиграл «Арсеналу» и вылетел из премьер-лигиPravda.Ru вчера в 12:22

Анжи — Арсенал (Тула)
0 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Стадион «Анжи Арена»
16′
Лука Джорджевич
Огнен Ожегович
34′
Зелимхан Бакаев
Павел Калошин
60′
62′
Эванс Кангва
Резиуан Мирзов
Шахбан Гайдаров
Иван Иванченко
65′
70′
Георгий Костадинов
Андрес Понсе
Гамид Агаларов
74′
Гаэль Ондуа
Адлан Кацаев
85′
89′
Огнен Ожегович
Иван Иванченко
90′
"Анжи" в матче 28-го тура РПЛ проиграл "Арсеналу" на своем поле. Встреча завершилась со счетом 1:0, единственный мяч забил Зелимхан Бакаев. Махачкалинская команда лишилась шансов на сохранение прописки в премьер-лиге.
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