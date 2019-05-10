«Анжи» проиграл «Арсеналу» и вылетел из премьер-лигиPravda.Ru вчера в 12:22

"Анжи" в матче 28-го тура РПЛ проиграл "Арсеналу" на своем поле. Встреча завершилась со счетом 1:0, единственный мяч забил Зелимхан Бакаев. Махачкалинская команда лишилась шансов на сохранение прописки в премьер-лиге.

«Анжи» проиграл «Арсеналу» и вылетел из премьер-лиги

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