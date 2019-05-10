Футбол

Тульский «Арсенал» отправил «Анжи» в ФНЛLiveSport.ru 11:23

Анжи — Арсенал (Тула)
0 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Анжи Арена»
16′
Лука Джорджевич
Огнен Ожегович
34′
Зелимхан Бакаев
Павел Калошин
60′
62′
Эванс Кангва
Резиуан Мирзов
Шахбан Гайдаров
Иван Иванченко
65′
70′
Георгий Костадинов
Андрес Понсе
Гамид Агаларов
74′
Гаэль Ондуа
Адлан Кацаев
85′
89′
Огнен Ожегович
Иван Иванченко
90′
Махачкалинский «Анжи» потерпел домашнее поражение от тульского «Арсенала» (0:1) в матче 28-го тура чемпионата России. На 33-й минуте Зелимхан Бакаев обыграл на правом краю сразу двух защитников, проскочил в штрафную «Анжи» и получил толчок в спину. Арбитр назначил пенальти в ворота махачкалинцев.
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