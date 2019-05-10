Футбол
Тульский «Арсенал» отправил «Анжи» в ФНЛLiveSport.ru 11:23
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Анжи Арена»
|16′
Лука Джорджевич
Огнен Ожегович
|34′
Зелимхан Бакаев
Павел Калошин
|60′
|62′
Эванс Кангва
Резиуан Мирзов
Шахбан Гайдаров
Иван Иванченко
|65′
|70′
Георгий Костадинов
Андрес Понсе
Гамид Агаларов
|74′
Гаэль Ондуа
Адлан Кацаев
|85′
|89′
Огнен Ожегович
Иван Иванченко
|90′
Анжи
Расстановка 5‑3‑2
22
Дюпин
18
Ахъядов
3
Удалый
28
Калошин
4
Белов
50
Чистяков
99
Закиров
10
Кацаев
17
Иванченко
14
Агаларов
19
Долгов
1
Нигматулин
14
Хагуш
6
Беляев
8
Григалава
21
Альварес
23
Горбатенко
11
Ткачев
70
Костадинов
78
Бакаев
45
Ожегович
19
Мирзов
Арсенал (Тула)
Расстановка 4‑3‑3
Махачкалинский «Анжи» потерпел домашнее поражение от тульского «Арсенала» (0:1) в матче 28-го тура чемпионата России. На 33-й минуте Зелимхан Бакаев обыграл на правом краю сразу двух защитников, проскочил в штрафную «Анжи» и получил толчок в спину. Арбитр назначил пенальти в ворота махачкалинцев.
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