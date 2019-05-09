Футбол

«Анжи» проиграл «Арсеналу» и вылетел из премьер-лигиPravda.Ru 12:22

Анжи — Арсенал (Тула)
0 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Анжи Арена»
16′
Лука Джорджевич
Огнен Ожегович
34′
Зелимхан Бакаев
Павел Калошин
60′
62′
Эванс Кангва
Резиуан Мирзов
Шахбан Гайдаров
Иван Иванченко
65′
70′
Георгий Костадинов
Андрес Понсе
Гамид Агаларов
74′
Гаэль Ондуа
Адлан Кацаев
85′
89′
Огнен Ожегович
Иван Иванченко
90′
"Анжи" в матче 28-го тура РПЛ проиграл "Арсеналу" на своем поле. Встреча завершилась со счетом 1:0, единственный мяч забил Зелимхан Бакаев. Махачкалинская команда лишилась шансов на сохранение прописки в премьер-лиге.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Кикнадзе: тренер и футболисты «Анжи» по-мужски бились весь сезон

РИА Новости15:20

«Анжи» проиграл «Арсеналу» и лишился шансов остаться в РПЛ на будущий год

Матч ТВ11:26

«Арсенал» встретится с «Анжи» в матче 28 тура РПЛ

Спорт7100:59

Дюмин поздравил «Арсенал» с победой

Московский Комсомолец12:44

Тульский «Арсенал» обыграл «Анжи»

Тульские новости11:26

Алексей Дюмин поздравил тульский «Арсенал» с победой над «Анжи»

Первый Тульский12:16

«Анжи» - «Асренал»: легкая победа «канониров»?

Все про Спорт рувчера в 10:40
Показать все источники
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 19:00, Ашберн
Экономика

Uber привлек в ходе IPO $8,1 млрд

Американская компания Uber привлекла в ходе первичного размещения акций (IPO) $8,1 млрд, сообщил Bloomberg со ссылкой на заявление компании.
Обновлено в 08:02
Технологии

Вижу насквозь: почему спрятаться от «умных» камер невозможно

Оснащение городов «умными» камерами напоминает гонку вооружений.
Обновлено в 17:02
Общество

Перекрывавшая МКАД певица отметила День Победы танцем на шесте

Певица Оксана Яковлева, которая в прошлом году ради съемок видеоклипа перекрывала МКАД, поздравила подписчиков с Днем Победы, опубликовав видео с танцем на шесте.
Обновлено в 11:59
Шоу-бизнес

Канье Уэст и Ким Кардашьян стали родителями в четвертый раз

Ранее сообщалось, что у их суррогатной матери начались роды. Будущие родители приехали к ней в больницу.
Обновлено в 12:49
Происшествия

Прощание с Доренко пройдет на Троекуровском кладбище 12 мая

Обновлено в 10:36
Футбол

ФИФА отстранила Райолу от агентской работы на три месяца

ФИФА отстранила Мино Райолу и его брата Винченцо от агентской деятельности.
Обновлено в 16:04
Политика

Зеленский сравнил Порошенко с ворующим тапочки из отеля туристом

Избранный президент Украины Владимир Зеленский сравнил действующего главу государства Петра Порошенко с туристом, который перед отъездом ворует имущество отеля.
Обновлено в 12:24
Происшествия

В Москве скончался Сергей Доренко

Обновлено вчера в 13:21
Авто

Опубликованы первые снимки электрического кроссовера от BMW

По предварительным данным, дебют нового BMW iNext состоится в 2021 году.
Обновлено в 15:52
Шоу-бизнес

Катя Лель снова рассказала, что видела НЛО

Певица в подписи уточнила, что ее дочь Эмилия первой заметила НЛО. Катя Лель также написала, что «они всегда находятся рядом с нами».
Обновлено в 12:48
Общество

Виторган призвал отказаться от празднования Дня Победы

Максим Виторган призвал отказаться от широкого празднования Дня Победы, поскольку, по мнению актера, нынешнему поколению отмечать "уже нечего".
Обновлено вчера в 19:55
Происшествия

При взрыве мины в пригороде Дамаска погиб ребёнок

Обновлено в 16:59
Происшествия

Норвежская туристка умерла после укуса щенка на Филиппинах

Обновлено в 10:07
Общество

В США посадили в тюрьму дочь российского дальнобойщика

В США вынесли приговор уроженке России и гражданке Германии Анне Сорокиной за хищение более 200 тысяч долларов.
Обновлено в 07:39
Политика

Лукашенко ужесточил ответственность за коррупцию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал декрет, согласно которому осужденные за коррупционные преступления не смогут рассчитывать на условно-досрочное освобождение или замену части наказания более мягким, сообщила в пятницу пресс-служба белорусского лидера.
Обновлено в 10:37
Происшествия

Пожар на автозаправке в Чечне локализован

Спасателям удалось локализовать пожар на автозаправке в селе Ножай-Юрт в Чечне. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 18:52
Политика

Порошенко допросили по делу о гибели людей на майдане

Следователи допросили президента Украины Петра Порошенко по делу о гибели людей в ходе так называемого евромайдана в 2014 году.
Обновлено в 14:43
Политика

В МИД сообщили об отказе США в визе российским дипломатам

США отказали в визе нескольким членам делегации из России, которые должны были принять участие в работе Третьего подготовительного комитета конференции участников Договора о нераспространении ядерного оружия в Нью-Йорке, которая намечена на 2020 год.
Обновлено в 17:14
Происшествия

Сергей Доренко умер от разрыва аорты

Обновлено в 04:18
Кино

Умерла народная артистка России Нелли Корниенко

Актриса Малого театра, народная артистка России Нелли Корниенко умерла в четверг на 81-м году жизни.
Обновлено в 11:21
Шоу-бизнес

Алена Водонаева подтвердила развод с мужем

Телеведущая Алена Водонаева подтвердила, что разводится с супругом Алексеем Косинусом.
Обновлено в 16:47
Политика

Претензии Украины на Керченский пролив оценили в Крыму

Председатель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Республики Крым при президенте России Александр Молохов назвал неуместными претензии Киева на на Керченский пролив, передает РИА "Новости".
Обновлено в 16:20
Общество

Умер самый пожилой житель России

Самый пожилой житель России, долгожитель из Ингушетии Аппаз Илиев скончался в возрасте 123 лет, сообщил глава региона Юнус-Бек Евкуров.
Обновлено в 15:54
Происшествия

Mash сообщил об обысках в редакции

В редакции Mash проводятся обыски, сообщил главный редактор проекта Максим Иксанов.
Обновлено вчера в 17:37
Шоу-бизнес

Конфликт Самбурской и режиссёра Яковлева набирает обороты

Конфликт режиссёра Театра на Малой Бронной Антона Яковлева и актрисы Настасьи Самбурской обрастает новыми подробностями.
Обновлено в 08:53
Политика

Помпео намерен встретиться с Путиным

Уточняется, что 13 мая Помпео встретится в Москве в сотрудниками американского посольства, представителями деловой элиты и студентами.
Обновлено в 08:36
Политика

США призвали Венгрию не втягивать НАТО в споры с Украиной о языке

Администрация США призвала правительство Венгрии не втягивать НАТО в свой спор с властями Украины по поводу их закона о языке.
Обновлено в 15:56
Происшествия

В Домодедово пассажир пытался провезти в багаже мину времен ВОВ

Обновлено в 14:26
Происшествия

«Аэрофлот» отменил уже десять рейсов на Superjet 100

Обновлено вчера в 10:39
Наука

Вымерший 136 тыс. лет назад вид птиц «восстал из мертвых»

Исчезнувший с лица Земли сотни тысяч лет назад вид наземных птиц вновь возродился в прежнем своем состоянии.
Обновлено в 14:05
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное