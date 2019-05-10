Футбол

«Анжи» проиграл «Арсеналу» и вылетел из РПЛКоммерсантъ 11:36

Анжи — Арсенал (Тула)
0 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Анжи Арена»
16′
Лука Джорджевич
Огнен Ожегович
34′
Зелимхан Бакаев
Павел Калошин
60′
62′
Эванс Кангва
Резиуан Мирзов
Шахбан Гайдаров
Иван Иванченко
65′
70′
Георгий Костадинов
Андрес Понсе
Гамид Агаларов
74′
Гаэль Ондуа
Адлан Кацаев
85′
89′
Огнен Ожегович
Иван Иванченко
90′
Махачкалинский футбольный клуб «Анжи» проиграл тульскому «Арсеналу» и досрочно потерял шансы остаться играть в Российской премьер-лиге (РПЛ) в следующем сезоне. «Анжи», набравший 20 очков, уже не сможет подняться выше 15-го места в турнирной таблице.
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