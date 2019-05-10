«Анжи» проиграл «Арсеналу» и вылетел из РПЛКоммерсантъ 11:36

Махачкалинский футбольный клуб «Анжи» проиграл тульскому «Арсеналу» и досрочно потерял шансы остаться играть в Российской премьер-лиге (РПЛ) в следующем сезоне. «Анжи», набравший 20 очков, уже не сможет подняться выше 15-го места в турнирной таблице.

«Анжи» проиграл «Арсеналу» и вылетел из РПЛ

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