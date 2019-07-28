Футбол

«Анжи» проиграл «Алании» в Кубке РоссииСоветский спорт 11:59

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Завершились четыре матча 1/128 финала Кубка России. Анжи на выезде уступил владикавказской Алании 0:1. Единственный мяч был забил на 81-й минуте.
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