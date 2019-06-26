Футбол
«Анжи» получил лицензию на выступление в ПФЛSport24.ru 11:31
Махачкалинский «Анжи» получил лицензию для выступления в ПФЛ в сезоне-2019/20, но она действует с ограничениями, сообщил начальник отдела лицензирования РФС Евгений Летин. «Анжи» получил лицензию на выступление в ПФЛ, но с некоторыми условиями.
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