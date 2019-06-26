Футбол

«Анжи» получил лицензию на выступление в ПФЛSport24.ru 11:31

Махачкалинский «Анжи» получил лицензию для выступления в ПФЛ в сезоне-2019/20, но она действует с ограничениями, сообщил начальник отдела лицензирования РФС Евгений Летин. «Анжи» получил лицензию на выступление в ПФЛ, но с некоторыми условиями.
Читать в источнике

Подробнее о событии

В «Анжи» рассказали о плане погашения долгов перед футболистами после получения лицензии ПФЛ

Sport24.ru12:48

«Анжи» получил лицензию РФС на выступление в Олимп - ПФЛ

Газета.Ru13:00

«Анжи» получил лицензию на участие в ПФЛ с ограничениями на заявку новых игроков

Чемпионат12:16

«Анжи» получил лицензию РФС на выступление в ПФЛ в сезоне-2019/20

ТАСС12:28

«Анжи» получил лицензию на выступление в ПФЛ

Спорт-Экспресс12:40

Московский «Арарат» получил лицензию для выступлений в ПФЛ

Матч ТВ07:27

Московский «Арарат» получил лицензию для выступлений в ПФЛ

Sportbox.RU07:27
Показать все источники
Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 15:42, Вашингтон
Политика

Делегации семи стран покинули сессию ПАСЕ из-за России

Делегации Эстонии, Грузии, Латвии, Литвы, Польши и Словакии вслед за Украиной приняли решение покинуть сессию ПАСЕ, соответствующее заявление опубликовал глава украинской делегации Владимир Арьев.
Обновлено в 14:28
Политика

Климкин прокомментировал ноту России по вопросу освобождения моряков

Ранее МИД России направил в Международный трибунал по морскому праву и в посольство Украины ноты с указанием вариантов освобождения украинских моряков в рамках российского законодательства.
Обновлено в 14:08
Политика

В ПАСЕ выдвинули условия возвращения России полномочий

Вернуть полномочия российской делегации предложил в своем докладе комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы по мониторингу, но на определенных условиях, сообщается на сайте РИА Новости.
Обновлено в 10:35
Театры

Зрители Мариинского театра пожаловались на замену Пласидо Доминго

Зрители Мариинского театра в Санкт-Петербурге, посетившие 25 июня оперу Джузеппе Верди «Симон Бокканегра», пожаловались в соцсетях на замену артиста, которая прошла без предупреждения.
Обновлено в 11:58
Происшествия

В Вене произошел взрыв в жилом доме

Мощный взрыв прогремел в жилом доме в Вене в среду вечером.
Обновлено в 12:00
Транспорт

На Крымском мосту установлен рекорд превышения скорости

На Крымском мосту зарегистрировано рекордное превышение скорости движения.
Обновлено в 07:58
Шоу-бизнес

Яна Рудковская вызвала в загородный дом священника

Рудковская отметила еще один необъяснимый факт — часы в их доме постоянно показывают неправильное время.
Обновлено в 13:00
Авто

Ravon сертифицировал седан R3 для России

Вслед за хэтчбеком R2 компания заново сертифицировала в России седан R3.
Обновлено в 05:51
Технологии

Школьникам на ЕГЭ могут разрешить пользоваться интернетом

Российские школьники смогут пользоваться интернетом во время сдачи ЕГЭ по гуманитарным предметам.
Обновлено в 02:46
Экономика

Bloomberg оценил состояние сыновей Мордашова в $1,7 млрд

В основе состояния 53-летнего Мордашова, которое Bloomberg оценивает в $19,8 млрд, акции ПАО «Северсталь».
Обновлено в 05:07
Армия и оружие

В результате обстрела ВСУ ранена мирная жительница Донецка — СЦКК

Обновлено в 04:59
Хоккей

Щербак стал игроком «Авангарда»

Обновлено в 10:29
Политика

Российская делегация успела проголосовать на выборах генсека ПАСЕ

Председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связи с соотечественниками странниками Леонид Калашников сообщил, что российская делегация в последние две минуты успела проголосовать на выборах генсека ПАСЕ.
Обновлено в 13:15
Общество

Владимирская чиновница посоветовала россиянкам рожать вместо учебы

Заместитель директора департамента здравоохранения Владимирской области Юлия Арсенина посоветовала девочкам предпочесть раннее рождение ребенка получению образования.
Обновлено в 10:06
Политика

Путин назначил врио главы Ингушетии

Президент России Владимир Путин назначил нового врио президента Ингушетии.
Обновлено в 14:03
Происшествия

Дело московского отравителя передано в ГСУ СК по Москве

Уголовное дело о серии отравлений в Москве с помощью напитков передано из полиции в ГСУ СК по Москве.
Обновлено в 15:00
Шоу-бизнес

Саша Савельева впервые вышла в свет после родов

В марте на свет появился первенец Саши Савельевой. Звездная мама полностью сосредоточилась на долгожданном малыше.
Обновлено в 09:00
Путешествия

В Грузии остается 930 организованных туристов из России

В Грузии в настоящее время остается 930 организованных туристов из России, все они вернутся домой до 8 июля включительно.
Обновлено в 13:33
Футбол

Вартапетов: «Есть надежда, что тяжелой травмы Айртон избежал»

Руководитель медицинского департамента «Спартака» Михаил Вартапетов рассказал о состоянии защитника красно-белых Айртона.
Обновлено в 14:03
Политика

Пушков прокомментировал слова Кикабидзе о Грузии и России

Член Севета Федерации Алексей Пушков прокомментировал слова советского и грузинского актера Вахтанга Кикабидзе о массовых протестах в Грузии и отношениях с Россией.
Обновлено в 03:26
Кино

Сериал «Локи» покажет новое развитие персонажа

Майкл Валдрон написал сценарий сериала и выступает в качестве шоураннера проекта.
Обновлено в 06:52
Футбол

Гвардиола: «Я вернусь в „Барселону“»

Действующий наставник английского "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола, который заработал себе имя в мире большого футбола в качестве тренера каталонской "Барселоны", подчеркнул, что однажды вернётся на "Камп Ноу".
Обновлено в 14:59
Общество

Суд впервые назначил штраф за неуважение к обществу в форме танца

В Брянске Советский районный суд оштрафовал жительницу города по новому закону о проявлении неуважения к обществу и власти в неприличной форме за танец у памятника Курган Бессмертия.
Обновлено в 15:18
Экономика

Генеральный директор «Магнита» ушла с должности

Обновлено в 09:11
Происшествия

В центре Энгельса горит рынок «Изобильный»

Информацию о пожаре на ярмарке ИА "Взгляд-инфо" подтвердил замглавы районной администрации Иван Козаченко.
Обновлено в 12:05
Происшествия

Суд продлил меру пресечения еще двум сестрам Хачатурян

Обновлено в 04:01
Шоу-бизнес

Беременная Симоньян устроила буйные пляски с экс-женой своего мужа

Беременная Симоньян устроила буйные пляски с экс-женой своего мужа Журналистка повеселилась на дне рождения младшей дочери Тиграна Кеосаяна.
Обновлено в 09:18
Культура

С 1 сентября для школьников введут культурные нормативы

Обновлено в 04:23
Общество

В Красноярске выпускникам подарили торт «с надгробиями»

Красноярским выпускникам подарили необычный торт с их фотографиями. Фото кондитерского изделия очень быстро разлетелось по социальным сетям.
Обновлено в 04:47
Авто

Кроссовер Volvo XC90 стал бронированным

Компания Volvo представила бронированную версию кроссовера XC90 – XC90 Armoured.
Обновлено в 05:40
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Анжи
Российский футбольный клуб
Российский футбольный клуб из Махачкалы. Основан 12 мая 1991 года. Бронзовый призёр чемпионата России 2012/13, финалист Кубка России 2000/01 и 2012/2013. Домашние матчи чемпионата России проводит в Каспийске на стадионе «Анжи-Арена».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное