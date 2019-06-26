Футбол
«Анжи» получил лицензию ПФЛ с некоторыми ограничениямиРИА Новости вчера в 12:35
Махачкалинский футбольный клуб "Анжи" получил лицензию для выступления в Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ) с ограничениями, касающимися запрета на регистрацию новых игроков, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы футбольного клуба Сергей Расулов.
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В «Анжи» рассказали о плане погашения долгов перед футболистами после получения лицензии ПФЛ
Sport24.ruвчера в 12:48
«Анжи» получил лицензию на участие в ПФЛ с ограничениями на заявку новых игроков
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