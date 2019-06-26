Футбол

«Анжи» получил лицензию ПФЛ с некоторыми ограничениямиРИА Новости вчера в 12:35

Махачкалинский футбольный клуб "Анжи" получил лицензию для выступления в Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ) с ограничениями, касающимися запрета на регистрацию новых игроков, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы футбольного клуба Сергей Расулов.
Читать в источнике

Подробнее о событии

В «Анжи» рассказали о плане погашения долгов перед футболистами после получения лицензии ПФЛ

Sport24.ruвчера в 12:48

Президент «Анжи» назвал имя нового главного тренера команды

RT на русском03:35

"Анжи": "Наш клуб будет жить!"

Soccer.ruвчера в 15:42

«Анжи» будет жить! И выступать в третьей по силе футбольной лиге России

REGNUM03:53

«Анжи» получил лицензию на выступление в ПФЛ

Спорт-Экспрессвчера в 12:40

«Анжи» получил лицензию на участие в ПФЛ с ограничениями на заявку новых игроков

Чемпионатвчера в 12:16

Московский «Арарат» получил лицензию для выступлений в ПФЛ

Матч ТВвчера в 07:27
Показать все источники
Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 07:01, Вашингтон
Политика

Теледебаты демократов-участников предвыборной гонки стартуют в США

В американском штате Флорида стартуют теледебаты членов Демократической партии США, претендующих на участие в президентских выборах 2020 года.
Обновлено 25 июня в 18:47
Общество

Forbes составил рейтинг лучших вузов России

Журнал Forbes подготовил свой новый рейтинг российских высших учебных заведений, в котором попытался оценить не только качество российского образования, но и выяснить, какие университеты выпускают специалистов с предпринимательским потенциалом, которые могли бы в будущем пополнить список Forbes.
Обновлено в 04:03
Происшествия

В салонах автодилера «Рольф» проходят обыски

Автодилер "Рольф" заявил, что в его подразделениях в Москве и Петербурге проходят следственные действия.
Обновлено в 06:40
Общество

В Екатеринбурге представили пять площадок для храма Святой Екатерины

Напомним, ранее мэр Екатеринбурга Александр Высокинский поддержал три возможные площадки для храма Святой Екатерины.
Обновлено вчера в 07:38
Политика

Украинцы рассказали, кого хотят видеть следующим премьером

Украинцы рассказали, кого они хотят видеть следующим премьер-министром страны.
Обновлено в 06:07
Кино

Вышел трейлер финального сезона сериала «Оранжевый — хит сезона»

Обновлено вчера в 15:02
Шоу-бизнес

Риз Уизерспун купила дом за 6 миллионов долларов

Актриса приобрела два акра земли, на которых расположено сразу несколько построек, включая большой особняк, гостевой дом и конюшню.
Обновлено вчера в 20:00
Политика

ДНР и ЛНР согласились передать Киеву пленных

По словам Медведчука, президент Украины Владимир Зеленский ничего не знал про переговоры о передаче пленных граждан, удерживаемых ДНР и ЛНР.
Обновлено в 06:56
Политика

Полпред представил нового главу Ингушетии

Полпред президента РФ в СКФО Александр Матовников сегодня, 27 июня, в Магасе представил временно исполняющего обязанности главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматова.
Обновлено в 06:35
Политика

Меркель вновь стало плохо на официальной встрече

Канцлер Германии Ангела Меркель сегодня, 27 июня, вновь почувствовала себя плохо во время официального мероприятия.
Обновлено в 04:09
Происшествия

Принятого за «воскресшего» Цапка мужчину задержали в Сочи

Обновлено в 06:46
Общество

Украинцев выкинули из греческого отеля из-за флагов

Туристов с Украины попросили покинуть греческий отель после вывешивания национальных флагов.
Обновлено вчера в 17:58
Общество

Приставы в Петербурге лишили прав 3400 водителей из-за долгов

В Петербурге более 3400 водителей не имеют права садиться за руль из-за существующих у них долгов.
Обновлено в 06:21
Политика

Кремль призвал МВД прекратить массово штрафовать за оскорбление власти

В администрации президента России изучили информацию о случаях применения закона об оскорблении власти в интернете.
Обновлено в 05:22
Футбол

«Барселона» приобрела голкипера «Валенсии» Нето

Обновлено в 05:35
Технологии

В России разрешили использовать первый в мире плавучий блок АЭС

Ростехнадзор разрешил эксплуатировать уникальный атомный плавучий энергоблок «Академик Ломоносов».
Обновлено в 04:46
Происшествия

МВД подвело итоги тестовой работы систем распознавания лиц в Москве

МВД раскрыло результаты тестового внедрения систем распознавания лиц в метро и на улицах Москвы.
Обновлено вчера в 17:54
Происшествия

Худрук саратовского ТЮЗа скончался после падения в оркестровую яму

Художественный руководитель Саратовского театра юного зрителя Юрий Ошеров скончался 27 июня в возрасте 76 лет.
Обновлено в 04:21
Происшествия

Задержан подозреваемый в убийстве двух девушек в Покрове

Обновлено в 05:22
Экономика

Новосибирская налоговая заблокировала счета Жерара Депардье

Инспекция Федеральной налоговой службы по Ленинскому району Новосибирска вынесла решение о приостановлении операций по счетам индивидуального предпринимателя Жерара Депардье в банке ВТБ, Газпромбанке и КС Банке.
Обновлено в 04:11
Общество

В Роскачестве рассказали, как выбрать хороший зонт

Обновлено в 01:00
Происшествия

В Польше начали искать Янтарную комнату в ранее неизвестном тоннеле

Ранее директор Государственного музея-заповедника «Царское Село» Ольга Таратынова в беседе с НСН оценила сообщения о том, что в Мамерках обнаружен вход в туннель, где может находиться Янтарная комната.
Обновлено в 05:08
Наука

В Крыму нашли останки огромной птицы

Останки огромной птицы обнаружили исследователи в Крыму.
Обновлено в 03:34
Культура

Курентзис обвинил власти Пермского края в своем уходе

Художественный руководитель Пермского театра оперы и балета Теодор Курентзис оставил прощальное письмо, в котором обвинил краевые власти в непонимании.
Обновлено в 02:32
Общество

Первых косаток и белух из «китовой тюрьмы» выпустили на волю

Доставленные в Хабаровский край из «китовой тюрьмы» в Приморье две косатки и шесть белух выпущены в Охотское море, сообщил в четверг, 27 июня, Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО).
Обновлено в 06:43
Армия и оружие

В США заявили о наблюдении за фрегатом «Адмирал Горшков» на Кубе

Обновлено в 01:46
Шоу-бизнес

В МХТ простились с актрисой Аллой Покровской

Актрису похоронят на Троекуровском кладбище в Москве. О кончине Аллы Покровской стало известно во вторник, 25 июня, ей был 81 год.
Обновлено в 06:03
Интернет

«Яндекс.Такси» запустилось в Румынии и Гане под брендом Yango

"Яндекс.Такси" запустило сервис заказа онлайн-поездок в Румынии и Гане под брендом Yango, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Яндекс.Такси".
Обновлено в 06:16
Происшествия

Пассажир Ан-24 рассказал о панике на борту во время аварийной посадки

Семнадцатилетний пассажир, летевший к родственникам в Северобайкальск на совершившем аварийную посадку Ан-24, рассказал, что происходило на борту самолета во время его остановки, пишет РИА новости.
Обновлено в 04:12
Шоу-бизнес

Саша Савельева отказалась от «диеты кормящей матери»

Певица Саша Савельева в Instagram высказалась о своей «диете кормящей матери». Оказывается, звезда не придерживается ее.
Обновлено вчера в 22:50
Как работают Яндекс.Новости?
Главное