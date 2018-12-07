Футбол

«Анжи» получил авансом от РПЛ около 8 миллионов рублей
Sport24.ru
11:08

«Анжи» получил от Российской Премьер-Лиги порядка 8 миллионов рублей, рассказал президент махачкалинского клуба Осман Кадиев. Ранее стало известно, что РПЛ поможет махачкалинскому клубу, испытывающему серьезные финансовые проблемы.
Sport24.ru11:08
с чего всё началось

Президент «Анжи» назвал сумму, полученную клубом авансом от РПЛ

Президент «Анжи» Осман Кадиев сообщил «360», что клуб получил средства от Российской премьер-лиги (РПЛ) в размере восьми миллионов рублей. Ранее главный тренер команды Магомед Адиев рассказал, что клуб, испытывающий серьезные финансовые проблемы, получил авансовый платеж от лиги.
Телеканал 360°10:53

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«Анжи» получил 8 миллионов рублей от РПЛ

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