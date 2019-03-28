Футбол

«Анжи» поедет на матч с «Краснодаром» на автобусе из-за экономииLife.ru 06:44

Расстояние от Ростова до Краснодара составляет около 300 километров. "Анжи" на автобусе придётся добираться более трёх часов.
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«Анжи» в целях экономии поедет на игру с «Краснодаром» на автобусе из Ростова-на-Дону

Советский спорт07:10

«Анжи» поедет на матч в Краснодаре на автобусе ради экономии

РИА Новости06:15

«Анжи» в целях экономии поедет на игру с «Краснодаром» на автобусе из Ростова-на-Дону

Sports.ru04:51

«Анжи» в целях экономии поедет на матч с «Краснодаром» на автобусе

Спорт-Экспресс05:06

«Анжи» объяснил свой маршрут до Краснодара экономией средств

Чемпионат04:44

ФК «Анжи» приедет на матч с «Краснодаром» на автобусе из-за экономии

Кубань 2407:25

Адиев: «Поездка на автобусе из Краснодара займет 14 часов. Это скажется на подготовке к „Динамо“»

Sport24.ru06:18
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 07:31, Ашберн
Политика

Националисты забросали дом Медведчука петардами и файерами

Радикалы из партии "Национальный корпус" устроили беспорядки под домом главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука в Киевской области.
Обновлено вчера в 16:16
Политика

Захарова обозначила сроки присутствия российских военных в Венесуэле

26 марта на сайте российского МИД был опубликован комментарий Захаровой, в котором она напомнила, что специалисты из России имеют право находиться на территории Венесуэлы в соответствии с соглашением о военно техническом сотрудничестве (ВТС) от 2001 года и дополнительного одобрения от Национальной ассамблеи страны для этого не требуется.
Обновлено в 07:23
Спорт

11-летняя ученица Тутберидзе исполнила четверной прыжок

Обновлено в 06:45
Происшествия

ФСБ задержала члена причастной к взрывам в московском метро бандгруппы

Обновлено в 06:28
Транспорт

Станцию московского метро «Каховская» закроют почти на два года

Станцию «Каховская» одноименной линии Московского метрополитена закроют с 30 марта до завершения строительства участка Большой кольцевой линии (БКЛ) в 2020 году.
Обновлено в 04:28
Общество

ЕС запретил пластиковую посуду и ватные палочки

Евросоюз ввел запрет на производство и продажу изготовленных из пластика предметов посуды, контейнеров для еды, столовых приборов, соломинок для напитков и ватных палочек.
Обновлено в 04:19
Политика

Внешний вид Порошенко в храме высмеяли в Сети

Обновлено в 01:05
Гаджеты

«Роскачество» обновило рейтинг лучших смартфонов

Специалисты «Роскачества» протестировали 25 новейших смартфонов, появившихся на рынке с конца 2018 года.
Обновлено в 02:52
Происшествия

В екатеринбургском техникуме преподаватели подрались с кадетами

В техникуме "Рифей" в Екатеринбурге преподаватели подрались с кадетами. Информация о драке поступила около трех часов ночи.
Обновлено в 07:10
Происшествия

За убийство котенка житель Петрова Вала проведет три года в колонии

Как рассказали «Волгоградской правде.ру» в пресс-службе областной прокуратуры, в сентябре прошлого года нетрезвый 38-летний житель города Петров Вал на глазах у дворовой ребятни убил котенка.
Обновлено в 06:36
Происшествия

Жителю Приморья дали два года условно за репост в Telegram

Жителя Приморья Дмитрия Третьякова приговорили к двум годам условно за репост записи в мессенджере Telegram.
Обновлено в 06:07
Авто

Названы самые продаваемые универсалы в России

Как следует из отчета аналитиков агентства «Автостат», в прошлом году в нашей стране было реализовано 126,2 тыс. новых легковых автомобилей в кузове «универсал», что соответствует росту продаж на 66% относительно 2017 года.
Обновлено в 02:11
Происшествия

Источник сообщил об обысках в церкви саентологов в Петербурге

Сотрудники правоохранительных органов проводят оперативно-следственные действия в "Церкви саентологии Санкт-Петербурга", сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
Обновлено в 06:35
Происшествия

Задержан глава дальневосточного представительства «Роснефти»

Глава хабаровского представительства "Роснефти" Геннадий Кондратов задержан после прошедших там обысков, сообщили источники "Ъ".
Обновлено в 05:31
Наука

Всего одна бутылка вина в неделю увеличивает риск возникновения рака

С точки зрения абсолютного риска, исследователи заявили, что одна бутылка вина в неделю связана с повышенным абсолютным пожизненным риском рака для некурящих мужчин на 1% и некурящих женщин на 1,4%.
Обновлено в 00:44
Авто

Пользоваться, а не владеть: как заработать на аренде автомобилей

Интересный факт: кроме заработка на аренде автомобилей, ГК "БН-Моторс" зарабатывает и на продаже прокатных автомобилей, отработавших проектный срок 3 года.
Обновлено в 07:23
Шоу-бизнес

Том Круз запретил Николь Кидман появляться на свадьбе их сына

Австралийско-американской актрисе Николь Кидман было запрещено появляться на свадьбе своего сына Коннора.
Обновлено в 03:39
Футбол

Бердыев: надеемся на положительное решение CAS по «Рубину»

Главный тренер футбольного "Рубина" Курбан Бердыев сказал, что в клубе ждут положительного решения Спортивного арбитражного суда (CAS) по итогам рассмотрения апелляции казанской команды на ее отстранение от участия в еврокубках.
Обновлено в 06:48
Футбол

ПСЖ планирует удержать Мбаппе рекордной зарплатой

Французский ФК «Пари Сен-Жермен» постарается удержать нападающего Килиана Мбаппе в команде зарплатой свыше €40 млн в год.
Обновлено в 05:16
Общество

Мигрантов запретили брать на работу в Якутии

Глава Якутии Айсен Николаев распорядился не привлекать мигрантов к работе в 33 экономических областях в этом году.
Обновлено в 05:41
Спорт

Глазырина выиграла спринт на чемпионате России по биатлону

Биатлонистка Екатерина Глазырина из Свердловской области выиграла спринтерскую гонку на 7,5 км на чемпионате России.
Обновлено в 04:32
Происшествия

В Нижегородской области четыре рыбака провалились под лед

Обновлено в 03:47
Авто

Aurus представит преемника парадного ЗИЛа

По мнению экспертов, дебют кабриолета состоится уже в нынешнем году на Параде Победы 9 мая.
Обновлено вчера в 09:44
Экономика

В России наладят производство газовых турбин большой мощности

«Принятые решения позволят выпускать линейку газовых турбин большой мощности для предприятий топливно-энергетического комплекса, обеспечить конкурентоспособность российских газотурбинных установок на внутреннем и мировом рынках, технологический суверенитет страны в области газотурбинных технологий», — говорится в постановлении, опубликованном на сайте правительства.
Обновлено в 06:58
Экономика

ВЭБ переведет часть сотрудников в Воронеж

Около 300 сотрудников «ВЭБ.РФ» и «ВЭБ сервиса» будут переведены в единый сервисный центр институтов развития в Воронеже, сообщил РБК представитель госкорпорации Андрей Самохин.
Обновлено в 06:21
Экономика

«Севергрупп» Мордашова интересуется покупкой торговой сети «Лента»

Инвестиционная компания Алексея Мордашова «Севергрупп» обсуждает покупку крупнейшей доли в сети гипермаркетов «Лента», сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на четыре источника на рынке.
Обновлено вчера в 02:49
Политика

Новый президент Казахстана приедет в Россию на переговоры с Путиным

Обновлено в 04:57
Армия и оружие

Смоленских танкистов переодели в несгораемый «Ковбой»

Обновлено в 06:12
Кино

В Совфеде раскритиковали выход фильма Лунгина «Братство» 9 мая

Морозов отметил, что в его адрес начали приходить письма с отрицательными отзывами о картине.
Обновлено вчера в 09:14
Шоу-бизнес

Александр Цекало впервые вышел в свет с молодой женой

Александр Цекало впервые вышел в свет с молодой женой Александр Цекало впервые вышел в свет с молодой женой Примечательно, что в прошлом году на Премию АПКиТ Александр Цекало пришел в компании своей третьей жены Виктории Галушки.
Обновлено вчера в 13:34
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Анжи
Российский футбольный клуб
Российский футбольный клуб из Махачкалы, выступающий в премьер-лиге. Основан 12 мая 1991 года. Бронзовый призёр чемпионата России 2012/13, финалист Кубка России 2000/01 и 2012/2013. Домашние матчи чемпионата России проводит в Каспийске на стадионе «Анжи-Арена».
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