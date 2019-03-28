Футбол
«Анжи» поедет на матч с «Краснодаром» на автобусе из-за экономииLife.ru 06:44
Расстояние от Ростова до Краснодара составляет около 300 километров. "Анжи" на автобусе придётся добираться более трёх часов.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 07:31, Ашберн
Политика
Националисты забросали дом Медведчука петардами и файерами
Радикалы из партии "Национальный корпус" устроили беспорядки под домом главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука в Киевской области.
Обновлено вчера в 16:16
Политика
Захарова обозначила сроки присутствия российских военных в Венесуэле
26 марта на сайте российского МИД был опубликован комментарий Захаровой, в котором она напомнила, что специалисты из России имеют право находиться на территории Венесуэлы в соответствии с соглашением о военно техническом сотрудничестве (ВТС) от 2001 года и дополнительного одобрения от Национальной ассамблеи страны для этого не требуется.
Обновлено в 07:23
Спорт
11-летняя ученица Тутберидзе исполнила четверной прыжок
Обновлено в 06:45
Транспорт
Станцию московского метро «Каховская» закроют почти на два года
Станцию «Каховская» одноименной линии Московского метрополитена закроют с 30 марта до завершения строительства участка Большой кольцевой линии (БКЛ) в 2020 году.
Обновлено в 04:28
Общество
ЕС запретил пластиковую посуду и ватные палочки
Евросоюз ввел запрет на производство и продажу изготовленных из пластика предметов посуды, контейнеров для еды, столовых приборов, соломинок для напитков и ватных палочек.
Обновлено в 04:19
Политика
Внешний вид Порошенко в храме высмеяли в Сети
Обновлено в 01:05
Гаджеты
«Роскачество» обновило рейтинг лучших смартфонов
Специалисты «Роскачества» протестировали 25 новейших смартфонов, появившихся на рынке с конца 2018 года.
Обновлено в 02:52
Происшествия
В екатеринбургском техникуме преподаватели подрались с кадетами
В техникуме "Рифей" в Екатеринбурге преподаватели подрались с кадетами. Информация о драке поступила около трех часов ночи.
Обновлено в 07:10
Происшествия
За убийство котенка житель Петрова Вала проведет три года в колонии
Как рассказали «Волгоградской правде.ру» в пресс-службе областной прокуратуры, в сентябре прошлого года нетрезвый 38-летний житель города Петров Вал на глазах у дворовой ребятни убил котенка.
Обновлено в 06:36
Происшествия
Жителю Приморья дали два года условно за репост в Telegram
Жителя Приморья Дмитрия Третьякова приговорили к двум годам условно за репост записи в мессенджере Telegram.
Обновлено в 06:07
Авто
Названы самые продаваемые универсалы в России
Как следует из отчета аналитиков агентства «Автостат», в прошлом году в нашей стране было реализовано 126,2 тыс. новых легковых автомобилей в кузове «универсал», что соответствует росту продаж на 66% относительно 2017 года.
Обновлено в 02:11
Происшествия
Источник сообщил об обысках в церкви саентологов в Петербурге
Сотрудники правоохранительных органов проводят оперативно-следственные действия в "Церкви саентологии Санкт-Петербурга", сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
Обновлено в 06:35
Происшествия
Задержан глава дальневосточного представительства «Роснефти»
Глава хабаровского представительства "Роснефти" Геннадий Кондратов задержан после прошедших там обысков, сообщили источники "Ъ".
Обновлено в 05:31
Наука
Всего одна бутылка вина в неделю увеличивает риск возникновения рака
С точки зрения абсолютного риска, исследователи заявили, что одна бутылка вина в неделю связана с повышенным абсолютным пожизненным риском рака для некурящих мужчин на 1% и некурящих женщин на 1,4%.
Обновлено в 00:44
Авто
Пользоваться, а не владеть: как заработать на аренде автомобилей
Интересный факт: кроме заработка на аренде автомобилей, ГК "БН-Моторс" зарабатывает и на продаже прокатных автомобилей, отработавших проектный срок 3 года.
Обновлено в 07:23
Шоу-бизнес
Том Круз запретил Николь Кидман появляться на свадьбе их сына
Австралийско-американской актрисе Николь Кидман было запрещено появляться на свадьбе своего сына Коннора.
Обновлено в 03:39
Футбол
Бердыев: надеемся на положительное решение CAS по «Рубину»
Главный тренер футбольного "Рубина" Курбан Бердыев сказал, что в клубе ждут положительного решения Спортивного арбитражного суда (CAS) по итогам рассмотрения апелляции казанской команды на ее отстранение от участия в еврокубках.
Обновлено в 06:48
Футбол
ПСЖ планирует удержать Мбаппе рекордной зарплатой
Французский ФК «Пари Сен-Жермен» постарается удержать нападающего Килиана Мбаппе в команде зарплатой свыше €40 млн в год.
Обновлено в 05:16
Общество
Мигрантов запретили брать на работу в Якутии
Глава Якутии Айсен Николаев распорядился не привлекать мигрантов к работе в 33 экономических областях в этом году.
Обновлено в 05:41
Спорт
Глазырина выиграла спринт на чемпионате России по биатлону
Биатлонистка Екатерина Глазырина из Свердловской области выиграла спринтерскую гонку на 7,5 км на чемпионате России.
Обновлено в 04:32
Авто
Aurus представит преемника парадного ЗИЛа
По мнению экспертов, дебют кабриолета состоится уже в нынешнем году на Параде Победы 9 мая.
Обновлено вчера в 09:44
Экономика
В России наладят производство газовых турбин большой мощности
«Принятые решения позволят выпускать линейку газовых турбин большой мощности для предприятий топливно-энергетического комплекса, обеспечить конкурентоспособность российских газотурбинных установок на внутреннем и мировом рынках, технологический суверенитет страны в области газотурбинных технологий», — говорится в постановлении, опубликованном на сайте правительства.
Обновлено в 06:58
Экономика
ВЭБ переведет часть сотрудников в Воронеж
Около 300 сотрудников «ВЭБ.РФ» и «ВЭБ сервиса» будут переведены в единый сервисный центр институтов развития в Воронеже, сообщил РБК представитель госкорпорации Андрей Самохин.
Обновлено в 06:21
Экономика
«Севергрупп» Мордашова интересуется покупкой торговой сети «Лента»
Инвестиционная компания Алексея Мордашова «Севергрупп» обсуждает покупку крупнейшей доли в сети гипермаркетов «Лента», сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на четыре источника на рынке.
Обновлено вчера в 02:49
Армия и оружие
Смоленских танкистов переодели в несгораемый «Ковбой»
Обновлено в 06:12
Кино
В Совфеде раскритиковали выход фильма Лунгина «Братство» 9 мая
Морозов отметил, что в его адрес начали приходить письма с отрицательными отзывами о картине.
Обновлено вчера в 09:14
Шоу-бизнес
Александр Цекало впервые вышел в свет с молодой женой
Александр Цекало впервые вышел в свет с молодой женой Александр Цекало впервые вышел в свет с молодой женой Примечательно, что в прошлом году на Премию АПКиТ Александр Цекало пришел в компании своей третьей жены Виктории Галушки.
Обновлено вчера в 13:34