Футбол

«Анжи» отправится в гости на матч к лидирующему «Зениту»Mirmol.ru вчера в 09:30

Зенит — Анжи
14 апреля
в 09:30
Чемпионат России
Санкт-Петербург, Стадион Санкт-Петербург
Следующим соперником «Анжи» в чемпионате России по футболу станет питерский «Зенит». Для дагестанской команды эта игра станет выездной и пройдет в Северной столице 14 апреля. До конца сезона командам осталось провести по семь матчей.
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Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, четырёхкратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
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