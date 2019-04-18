«Анжи» отправится в гости на матч к лидирующему «Зениту»Mirmol.ru вчера в 09:30

Следующим соперником «Анжи» в чемпионате России по футболу станет питерский «Зенит». Для дагестанской команды эта игра станет выездной и пройдет в Северной столице 14 апреля. До конца сезона командам осталось провести по семь матчей.

«Анжи» отправится в гости на матч к лидирующему «Зениту»

Футбол Головин объяснил, почему выступает под 17-м номером Полузащитник сборной России и «Монако» Александр Головин рассказал, почему играет под 17-м номером.

Политика Казахстан ответил на предложение вывести Байконур из аренды РФ Ранее News.ru писал, что Казахстан рассматривает вопрос прекращения аренды Россией города Байконур.

Кино Режиссёр Сергей Страхов умер в возрасте 82 лет «11 апреля на 83-м году жизни не стало нашего друга и коллеги, члена Союза кинематографистов России, режиссёра документального и научно-популярного кино, заслуженного деятеля искусств Грузии Сергея Алексеевича Страхова», — говорится в заявлении.

Шоу-бизнес Любовь Успенская показала фото дочери во время реабилитации Успенская старается как можно чаще навещать Татьяну. Прошлой осенью дочь Любови Успенской упала с велосипеда.

Авто Китайская Geely запускает новый бренд Geometry для электромобилей Geely, крупнейший китайский производитель автомобилей, который произвёл инвестиции в компании Volvo и Daimler, объявил в четверг о запуске премиального бренда Geometry для полностью электрических автомобилей.

Здоровье В Тюмени впервые установили гидравлический протез полового органа Тюменские медики впервые в своей практике установили пациенту трёхкомпонентный гидравлический протез полового органа.

Интернет В WhatsApp добавили новую функцию В мессенджере WhatsApp появилась новая функция. Она позволяет отключать уведомления из групповых чатов.

Общество ГИБДД предлагает кратно увеличить штрафы за превышение скорости В Госавтоинспекции предложили увеличить штраф за превышение скоростного режима на 20-40 км/ч с нынешних 500 рублей до трех тысяч рублей.

Политика Порошенко и Меркель признали разногласия по «Северному потоку-2» Украина намерена продолжать борьбы за остановку строительства газопровода «Северный поток-2», несмотря на разногласия по этому вопросу с Германией.

Происшествия После землетрясения Индонезии угрожает цунами После землетрясения власти объявили об угрозе цунами и частичной эвакуации людей.

Общество Названы регионы с самым высоким уровнем смертности в России Самый высокий уровень смертности в 2018 году был зафиксирован в Ивановской, Тульской, Новгородской, Псковской, Тверской и Орловской областях России.

Политика Путин не поедет во Францию на 75-летие высадки союзников в Нормандии Президент России Владимир Путин не планирует участвовать в мероприятиях во Франции, которые посвящены 75-летию высадки союзников в Нормандии.

Политика Украина объявила в розыск капитана «Норда» Оболонский районный суд в Киеве в пятницу, 12 апреля, объявил в розыск капитана крымского сейнера «Норд» Владимира Горбенко, сообщила пресс-служба украинской прокуратуры в своем Telegram-канале.

Шоу-бизнес Елизавета II готовит Кейт Миддлтон к принятию короны Елизавета II готовит Кейт Миддлтон к принятию короны Супруга принца Уильяма в скором времени может стать королевой.

Наука Математики МГУ создали новую геометрию Математики из МГУ совместно с иностранными специалистами заложили основы Нийенхейсовой геометрии – раздела математики, который тесно связан с интегрируемыми системами, алгеброй, дифференциальной геометрией и математической физикой.

Происшествия Киллер застрелил российского бизнесмена в его особняке По информации издания, инцидент произошел утром в пятницу, 12 апреля, в трехэтажном особняке бизнесмена на Полевой улице в Парголово (Выборгский район города).