«Анжи» отправится в гости на матч к лидирующему «Зениту»Mirmol.ru вчера в 09:30

Следующим соперником «Анжи» в чемпионате России по футболу станет питерский «Зенит». Для дагестанской команды эта игра станет выездной и пройдет в Северной столице 14 апреля. До конца сезона командам осталось провести по семь матчей.

Спорт день за днем

«Анжи» отправится в гости на матч к лидирующему «Зениту»

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