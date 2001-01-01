Футбол

«Анжи» отправится в гости на матч к лидирующему «Зениту»Mirmol.ru вчера в 09:30

Зенит — Анжи
14 апреля
в 09:30
Чемпионат России
Санкт-Петербург, Стадион Санкт-Петербург
Следующим соперником «Анжи» в чемпионате России по футболу станет питерский «Зенит». Для дагестанской команды эта игра станет выездной и пройдет в Северной столице 14 апреля. До конца сезона командам осталось провести по семь матчей.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Зенит-Анжи 14 апреля 2019: Прогноз на матч 23 тура чемпионата российской Премьер-Лиги по футболу

КП - Санкт-Петербург14:05

Самый опасный соперник «Зенита»: 5 причин бояться «Анжи»

Спорт день за днем15:01

«Зенит»-«Анжи»: разгром или очередная недооценка

Нева Спорт08:45

В предчувствии «Анжи». «Зенит» тренируется с зонтиками

Санкт-Петербургские ведомостивчера в 22:30

«Анжи» отправится в гости на матч к лидирующему «Зениту»

Mirmol.ruвчера в 09:30

«Анжи» сыграет с «Зенитом» в 23-м туре РПЛ

РИА Дагестанвчера в 09:11
Показать все источники
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 15:51, Ашберн
Политика

Тимошенко обвинила Зеленского в унижении статуса президента Украины

Обновлено в 08:10
Происшествия

В Тюмени проходит контртеррористическая операция

Управление ФСБ России по Тюменской области ввело в Тюмени режим контртеррористической операции.
Обновлено в 15:30
Культура

Британский комик умер на сцене после шутки про инсульт

Британский комик Ян Когнито умер на сцене в баре после шутки про инсульт.
Обновлено в 14:23
Политика

Раскрыты тайные имена семьи Порошенко для выезда из Украины

Обновлено в 14:59
Футбол

«Спартак» проведет открытую для болельщиков тренировку

Обновлено в 11:54
Гаджеты

В России начались продажи пятикамерного смартфона Nokia 9 PureView

Обновлено в 15:45
Кино

Роскомнадзор предупредил об опасности просмотра «Игры престолов»

Роскомнадзор предупредил россиян об опасности бесплатного просмотра нового сезона сериала «Игра престолов» на сайтах сомнительного качества из-за риска вирусного заражения ноутбуков и прочих гаджетов.
Обновлено в 13:05
Политика

ФСБ попросили разобраться с белорусской контрабандой

Россельхознадзор обратился в ФСБ и Министерство транспорта с просьбой о пресечении серых схем поставок животноводческой продукции из Белоруссии, сообщает ТАСС.
Обновлено в 12:17
Спорт

Загитова: Хотела сняться с ЧМ, чтобы не опозорить Россию

Российская фигуристка Алина Загитова призналась, что хотела сняться с чемпионата мира в японской Сайтаме за три дня до начала соревнований.
Обновлено в 10:25
Политика

В Сети появилось продолжение ролика с Зеленским и фурой

Ранее в Сети появилось видео, где Зеленского сбивает грузовик, после чего появятся белая дорожка из порошка.
Обновлено в 04:25
Авто

На Красной площади заметили кабриолеты Aurus

На Красной площади в Москве проходит репетиция Парада Победы, в которой принимают участие два кабриолета Aurus.
Обновлено вчера в 10:32
Политика

В пятерку депутатов с самым большим доходом вошли только единороссы

Аникеев является депутатом Госдумы с 2005 года и с тех пор несколько раз возглавлял список самых обеспеченных членов палаты.
Обновлено в 15:42
Шоу-бизнес

Любовь Успенская показала фото дочери во время реабилитации

Прошлой осенью дочь Любови Успенской упала с велосипеда. Девушка получила травмы, которые до сих пор дают знать о себе.
Обновлено в 04:00
Наука

Математики МГУ создали новую геометрию

Математики из МГУ совместно с иностранными специалистами заложили основы Нийенхейсовой геометрии – раздела математики, который тесно связан с интегрируемыми системами, алгеброй, дифференциальной геометрией и математической физикой.
Обновлено в 05:03
Авто

Компания Volkswagen отзывает в РФ кроссоверы Teramont

Обновлено в 09:39
Авто

Раскрыты главные особенности «Русского Прадо» от УАЗ

От УАЗ «Патриот» новый внедорожник будет отличатся оптикой, радиаторной решеткой и бамперами, а также не исключено, что изменится пятая дверь.
Обновлено в 11:44
Футбол

Скончался легендарный игрок «Ливерпуля»

Сегодня скончался легенда и капитан «Ливерпуля» 70-х годов прошлого века Томми Смит, сообщает Liverpool Echo.
Обновлено в 13:59
Политика

Парусник «Седов» не пустили в польские территориальные воды

Власти Польши отказались пускать в территориальные воды страны российский парусник "Седов".
Обновлено в 12:58
Происшествия

В Дагестане задержали главу Бабаюртовского района

Обновлено в 03:54
Происшествия

Водитель BMW обстрелял тракториста в центре Москвы

В центре Москвы водитель BMW X6 открыл огонь из травматического пистолета по трактористу, якобы перекрывшему ему дорогу.
Обновлено в 14:29
Экономика

У самых богатых россиян стало больше сбережений

Хотя средние доходы наиболее состоятельной части общества с 2013 по 2018 год снижались, доля принадлежащих им финансовых активов и сбережений в экономике росла.
Обновлено в 06:58
Общество

Юриста ФБК Любовь Соболь заподозрили в сокрытии картельного сговора

Журналисты РИА ФАН обнаружили у одного из партнеров юриста ФБК Любовь Соболь по фирме «Контроль» Андрея Мищенкова связи в другой компании с московским девелопером Юрием Тимофеевым, за предпринимательской деятельностью которого пристально следит Федеральная антимонопольная служба.
Обновлено в 13:45
Происшествия

Мужчину забили камнями до смерти в Москве

Тело мужчины, избитого до смерти, нашли на северо-востоке Москвы.
Обновлено в 14:37
Политика

Меркель объяснила, почему не пригласила Зеленского в Берлин

Канцлер Германии Ангела Меркель ответила на вопрос журналистов, почему она не пригласила в Берлин кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского.
Обновлено в 10:22
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева выставила округлившийся живот

Лера Кудрявцева не смогла скрыть округлившийся живот.
Обновлено в 11:51
Происшествия

В Рязани из-за угрозы взрывов проверяют больницы и торговый центр

Обновлено в 08:42
Политика

В «Транснефти» оценили состояние трубопроводов в Белоруссии

Нефтепроводы на территории Белоруссии находятся в удовлетворительном состоянии. Оценку инфраструктуры провели в компании «Транснефть».
Обновлено в 09:48
Космос

В РАН назвали работу космонавтов на МКС бесполезной для науки

Международная космическая станция, с точки зрения науки, является "пустой тратой времени".
Обновлено в 08:41
Шоу-бизнес

42-летняя Дана Борисова увеличила губы

Телеведущая попросила фолловеров оценить ее новые губы.
Обновлено в 11:54
Авто

Медведев утвердил правила автомобильного тюнинга

Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил правила тюнинга автомобилей. Постановление опубликовано на сайте кабмина.
Обновлено в 04:03
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Анжи
Российский футбольный клуб
Российский футбольный клуб из Махачкалы, выступающий в премьер-лиге. Основан 12 мая 1991 года. Бронзовый призёр чемпионата России 2012/13, финалист Кубка России 2000/01 и 2012/2013. Домашние матчи чемпионата России проводит в Каспийске на стадионе «Анжи-Арена».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Зенит
Футбольный клуб
Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, четырёхкратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное