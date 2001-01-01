Футбол
«Анжи» отправится в гости на матч к лидирующему «Зениту»Mirmol.ru вчера в 09:30
Следующим соперником «Анжи» в чемпионате России по футболу станет питерский «Зенит». Для дагестанской команды эта игра станет выездной и пройдет в Северной столице 14 апреля. До конца сезона командам осталось провести по семь матчей.
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Зенит-Анжи 14 апреля 2019: Прогноз на матч 23 тура чемпионата российской Премьер-Лиги по футболу
КП - Санкт-Петербург14:05
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