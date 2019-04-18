Футбол

«Анжи» отправится в гости на матч к лидирующему «Зениту»Mirmol.ru вчера в 09:30

Зенит — Анжи
14 апреля
в 09:30
Чемпионат России
Санкт-Петербург, Стадион Санкт-Петербург
До конца сезона командам осталось провести по семь матчей. «Зениту» в борьбе за «золото» нельзя терять очков, также, как и «Анжи» должен набирать очки, чтобы сохранить себе место в лиге сильнейших на следующий сезон.
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В предчувствии «Анжи». «Зенит» тренируется с зонтиками

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«Анжи» отправится в гости на матч к лидирующему «Зениту»

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Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, четырёхкратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
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