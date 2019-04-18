«Анжи» отправится в гости на матч к лидирующему «Зениту»Mirmol.ru вчера в 09:30

До конца сезона командам осталось провести по семь матчей. «Зениту» в борьбе за «золото» нельзя терять очков, также, как и «Анжи» должен набирать очки, чтобы сохранить себе место в лиге сильнейших на следующий сезон.

«Анжи» отправится в гости на матч к лидирующему «Зениту»

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