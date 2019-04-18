Футбол
«Анжи» отправится в гости на матч к лидирующему «Зениту»Mirmol.ru вчера в 09:30
До конца сезона командам осталось провести по семь матчей. «Зениту» в борьбе за «золото» нельзя терять очков, также, как и «Анжи» должен набирать очки, чтобы сохранить себе место в лиге сильнейших на следующий сезон.
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Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 05:19, Ашберн
Авто
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил правила внесения изменений в конструкцию автомобилей.
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В Заводской районный суд Кемерово направлено первое уголовное дело по факту пожара в торгово-развлекательном центре (ТРЦ) «Зимняя вишня», обвинительное заключение утвердил заместитель генерального прокурора РФ.
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Политика
Сторонники Порошенко опубликовали еще один ролик о Зеленском
Сторонники лидера Украины Петра Порошенко опубликовали еще одно видео о кандидате в президенты Владимире Зеленском.
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Nvidia продемонстрировала ущербность видеокарт без RTX
Компания Nvidia на примере своей новинки видеокарты RTX 2080 Ti показала, что карты без RTX ущербны и не могут полноценно обслуживать современные программы и видеоигры.
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Происшествия
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Соратника Ассанжа задержали в Эквадоре
Полиция Эквадора задержала близкого к основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу человека, передает РИА "Новости".
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Спорт
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Россияне Наталья Забияко и Александр Энберт одержали победу в короткой программе на командном чемпионате мира по фигурному катанию в японской Фукуоке.
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Экономика
В Uber раскрыли убытки от сотрудничества с «Яндексом»
Американская компания по вызову такси Uber заявила об убытке совместного с «Яндекс.Такси» предприятия по итогам 2018 года на $42 млн, сообщает 12 апреля РБК со ссылкой на данные проспекта первичного публичного размещения акций (IPO) Uber.
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Через шесть дней после кончины депутата Госдумы, бывшего директора ФСБ Николая Ковалева смерть настигла и его помощника Сергея Шамарина.
Обновлено вчера в 09:15
Гаджеты
Смартфоны Samsung Galaxy J6 получили обновление до Android 9.0 Pie
Обновление вышло с серийным номером J600FNXXU3BSD1, его размер составляет около 1,2 ГБ.
Обновлено в 01:35
Армия и оружие
Потерянный Японией F-35 может попасть в руки Китая или России
США опасаются, что даже фрагменты технологий истребителя, оказавшиеся в руках конкурентов, могут подорвать превосходство американской авиации.
Обновлено 10 апреля в 21:11
Общество
Валентина Терешкова встретит День космонавтики в Саратовской области
Первая в мире женщина-космонавт Валентина Терешкова примет участие в праздновании Дня космонавтики на месте приземления Юрия Гагарина в Саратовской области.
Обновлено в 02:49
Политика
Украинский телеканал подаст в суд на Порошенко за срыв эфира
Украинский телеканал «1+1» намерен подать в суд на президента страны Петра Порошенко за то, что он без предупреждения появился в студии во время съемок передачи «Право на власть».
Обновлено в 04:57
Происшествия
Чепчанку лишили родительских прав за истязание 4-летней дочери
В Кирово-Чепецке суд рассмотрел гражданское дело по иску органов опеки и попечительства о лишении родительских прав родителей 4-х летней девочки, мать которой была осуждена за истязание и жестокое обращение с ребёнком, сообщили в прокуратуре Кировской области.
Обновлено в 03:55
Экономика
Суд Лондона арестовал активы российского банкира по всему миру
Высокий суд Лондона в рамках рассмотрения иска Внешпромбанка арестовал активы совладельца банка Георгия Беджамова на сумму около £1,34 млрд ($1,75 млрд).
Обновлено в 02:41
Происшествия
В Казани группа подростков избила сверстника
Обновлено в 02:52
Единоборства
Ломаченко и Кролл прошли взвешивание перед боем
Обновлено в 02:42
Шоу-бизнес
Директор Алсу прокомментировал слухи о разводе певицы
Как сообщает СтарХит, о ситуации в семье подопечной высказался директор певицы.
Обновлено в 03:21
Экономика
Путин поручил продумать рост субсидий на авиаперевозки в Симферополь
Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 июня рассмотреть вопрос об увеличении объема субсидирования пассажирских воздушных перевозок в Симферополь, сообщается на сайте президента.
Обновлено в 04:45
Происшествия
СК завел уголовное дело на водителя, сбившего полицейского в Москве
Следователи возбудили уголовное дело в отношении водителя Toyota, сбившего полицейского в Москве.
Обновлено в 04:22
Экономика
Богатые граждане владеют фактически всеми финансовыми активами и сбережениями в РФ
«Объемы финансовых активов населения почти полностью определяются богатейшей группой населения»,— заключают экономисты.
Обновлено вчера в 17:45
Общество
Названы регионы с самыми опасными дорогами
Обновлено вчера в 10:31
Экономика
В Сеть попали данные о клиентах банков из черного списка ЦБ
Банки отказывали фигурантам из этого списка в обслуживании, основываясь на законе о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Обновлено в 04:05
Авто
Geely создала новый бренд для электромобилей
Концерн Geely объявил о создании нового бренда Geometry — под этой маркой на рынок выйдут премиальные автомобили.
Обновлено в 04:27
Космос
Юрий Гагарин совершил первый полёт в космос 58 лет назад
12 апреля 1961 года человек впервые совершил полёт в космос.
Обновлено вчера в 18:07
Авто
В сети появилось видео с кабриолетами Aurus для парада Победы
В сети появилось видео с кабриолетами марки Aurus.
Обновлено в 04:27
Экономика
Минздрав отметил рост зарплат врачей за последние пять лет
Средний размер оклада врача в России увеличился в 1,5-2 раза за последние пять лет, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения России.
Обновлено в 01:52
Политика
Литва отозвала посла из России после угроз
«Посол отзывается для консультаций из-за уязвимости, обусловленной угрозами, которые получило посольство, сотрудники посольства и посол после приговора в „деле 13 января“», — цитирует «Интерфакс» пресс-атташе министра иностранных дел Литвы Раса Якилайтене.
Обновлено вчера в 12:47