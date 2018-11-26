Футболистам «Анжи» запретили тренироваться на «Анжи-Арене» перед игрой 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Уфой» из-за долгов по стадиону.

«Анжи» отказали в тренировках на своём стадионе из-за долгов

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