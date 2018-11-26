Футбол
«Анжи» отказали в тренировках на своём стадионе из-за долгов
«Анжи» отказали в тренировках на своём стадионе из-за долговRT на русском08:07
Футболистам «Анжи» запретили тренироваться на «Анжи-Арене» перед игрой 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Уфой» из-за долгов по стадиону.
RT на русском08:07
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Футбол
Дзагоев не поможет ЦСКА в матче с «Викторией»
Полузащитник московского ЦСКА Алан Дзагоев не сыграет в матче Лиги чемпионов с чешской "Викторией", заявил главный тренер армейцев Виктор Ганчаренко.
Обновлено в 10:02
Футбол
Луис Суарес пропустит две недели из-за травмы колена
Нападающий футбольного клуба "Барселона" Луис Суарес пропустит две недели из-за травмы правого колена, сообщается на официальном сайте команды.
Обновлено в 10:17
Футбол
Посещаемость домашних матчей «Зенита» увеличилась почти в три раза
Средняя посещаемость домашних матчей петербургского "Зенита" в сезоне-2017/18 по сравнению с предыдущим сезоном увеличилась на 174,1%, говорится в отчете по итогам комплексного исследования экономики российского футбола, представленном РПЛ в понедельник.
Обновлено в 10:15
Футбол
Польский судья Гиль рассудит «Спартак» и «Рапид»
Обновлено в 09:26
Футбол
Андрес Иньеста: «Моуринью повлиял на неудачи сборной Испании»
Напряжение между «Барсой» и «Реалом», которое создал Моуринью, повлияло на неудачи сборной Испании и атмосферу в команде.
Обновлено в 10:16
Футбол
Хавбек «Рубина» Коновалов выбыл до конца года из-за травмы
Обновлено в 10:08
Футбол
Кононов высказался о травме Зобнина
Главный тренер московского "Спартака" Олег Кононов прокомментировал травму полузащитника красно-белых Романа Зобнина, полученную в матче 15-го тура чемпионата России против самарских "Крыльев Советов".
Обновлено в 08:45
Футбол
Трансферная стоимость игроков РПЛ снизилась на 0,6 млрд евро за 5 лет
Если в сезоне-2013/14 все игроки лиги оценивались в 1,5 миллиарда евро, то в сезоне-2017/18 эта цифра составила всего 0,9 миллиарда.
Обновлено в 06:29
Футбол
Пике оштрафован за вождение с недействительным удостоверением
Испанский суд оштрафовал защитника «Барселоны» Жерара Пике на € 48 тыс. за вождение с недействительным удостоверением, сообщает Marca.
Обновлено в 10:22
Футбол
РФПЛ категорически против того, чтобы «Енисей» проводил матчи в манеже
Обновлено в 09:22
Футбол
«Урал» и «Пюник» примут участие в Кубке ФНЛ-2019
По количеству участников Кубок ФНЛ является самым представительным предсезонным турниром, официально зарегистрированным УЕФА.
Обновлено в 10:19
Футбол
Бывший форвард сборной Италии рассказал о победе над раком
Бывший нападающий «Ювентуса» и сборной Италии Джанлука Виалли признался, что последние несколько месяцев боролся с раком.
Обновлено в 09:30
Футбол
Иньеста и Подольски были втянуты в драку после матча чемпионата Японии
Встреча 33-го тура чемпионата Японии между командами "Симидзу С-Палс" и "Виссел Кобе" закончилась массовой дракой, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 10:23
Футбол
«Мой прадед был известным юристом». Черданцев — о судье‐однофомильце
Известный спортивный комментатор Георгий Черданцев прокомментировал «360» информацию о том, что судьей в деле главного тренера «Енисея» Дмитрия Аленичева будет его однофамилец.
Обновлено в 09:34
Футбол
Защитник «Боруссии» М Гинтер получил переломы глазницы и челюсти
Защитник мёнхенгладбахской «Боруссии» Маттиас Гинтер получил серьёзную травму лица в матче 13-го тура чемпионата Германии с «Ганновером» (4:1), сообщает Bild.
Обновлено в 10:13