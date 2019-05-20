Футбол
«Анжи» обыграл «Рубин» в молодежном первенствеСпорт-Экспресс 06:22
Рубин
Расстановка 5‑3‑2
21
Бабурин
91
Устинов
5
Уремович
88
Камболов
80
Сорокин
69
Степанов
18
Могилевец
6
Башкиров
15
Коновалов
19
Байрамян
10
Полоз
22
Дюпин
18
Ахъядов
3
Удалый
28
Калошин
4
Белов
50
Чистяков
99
Закиров
29
Ондуа
17
Иванченко
19
Долгов
14
Агаларов
Анжи
Расстановка 5‑3‑2
"Анжи" одержал гостевую победу над "Рубином" в матче 29-го тура первенства среди молодежных команд премьер-лиги. Команда из Махачкалы осталась на последнем месте в турнирной таблице, набрав 16 очков. "Рубин" располагается на 11-м месте, имея в своем активе 33 балла.
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Молодежка «Анжи» обыграла «Рубин». Это третья победа дубля махачкилинцев в сезоне
Спорт БИЗНЕС Online06:56
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