Футбол

«Анжи» обыграл «Оренбург» в первом матче весенней части сезонаЮга.ру 10:55

Оренбург — Анжи
0 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Газовик»
32′
Иван Маркелов
Сильвие Бегич
34′
Михаил Сиваков
39′
Никита Маляров
Денис Попович
46′
Алексей Сутормин
53′
Михаил Сиваков
57′
58′
Владислав Кулик
69′
Адлан Кацаев
Джордже Деспотович
Андрей Козлов
70′
72′
Адлан Кацаев
Хуан Эдуардо Лескано
79′
Андрес Понсе
Павел Долгов
Алексей Сутормин
Рикарду Алвеш
79′
86′
Юрий Дюпин
Футболисты «Анжи» в гостях обыграли «Оренбург» в матче 18-го тура Российской премьер-лиги Первый матч весенней части чемпионата России по футболу прошел 1 марта в Оренбурге.
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